Práce pro Fialu? Rozjet kampaň proti dezinformacím, vyvracet lži

Kampaň proti lžím by budoucí vláda Petra Fialy měla rozjet nejen kvůli nám, občanům, ale taky kvůli sobě. Na osudu Pirátů vidí, jak jsou dezinformace nebezpečné a účinné.

Tento týden jsem četl, jak nějaká žena odmítá očkování proti covidu, protože jí prý s vakcínou vpíchnou virus HIV. Ta dotyčná to myslela vážně. Představil jsem si, jak by takový masový atentát asi musel proběhnout, jak by v tom musely jet farmaceutické společnosti, státy, nadnárodní zdravotnické organizace. Jak by jí to ostatně mohli udělat klidně při každém odběru krve… Vlastně nerozumím, jak si tohle někdo může myslet, jak může takové blbině uvěřit.

Martin C. Putna, literární historik a kritik, spisovatel, překladatel, pedagog a farář, tweetoval na Dušičky toto: „… a tak dnes vzpomínáme na duše těch, kteří zemřeli vinou neschopné vlády, nezodpovědných egoistů a šiřitelů kremelských dezinformací.“ Přesný zásah, jsme kremelskými dezinformacemi zaplaveni, zásadně ovlivňují naše životy, dokonce naše životy zabíjejí. Jsem přesvědčen, že nebýt dezinformační kampaně, byla by proočkovanost v Česku podstatně vyšší.

Portugalsko dokázalo vakcinovat 91 procent dospělých (my zatím zhruba jen 67 procent). Hana Pereira, pracující v laboratoři při farmaceutické fakultě v Lisabonu, Aktuálně.cz nedávno řekla, že Portugalci jsou na sebe hrdí, jak zvládli vakcinaci. Dodala však jednu pro Česko naprosto zásadní věc: „Vakcinace byla dobře zorganizovaná a lidé neměli pocit, že by někdo něco zanedbal nebo podcenil. Ale jednu věc chci ještě zmínit: Portugalsko je mnohem méně zasaženo dezinformacemi než Česko. Pohybuji se na českých i portugalských sociálních sítích, takže mám možnost srovnání.“

Můžeme pokračovat, podle údajů Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí bylo ve Švédsku k úterý 2. listopadu očkováno oběma dávkami 81,8 procenta dospělých a v Dánsku 88 procent. - Severské státy čelily také velkým dezinformačním vlnám, ale dokázaly se s nimi vypořádat, dokázaly proti dezinformacím bojovat.

U nás v podstatě žádná antidezinformační kampaň neexistuje. Na ministerstvu vnitra je zřízeno Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH), na stránkách ministerstva ho nevidíte, v rubrice „O nás“ někde dole najdete CTHH, a zase ještě níž najedete rubriku Ke stažení - RESIST: příručka pro boj s dezinformacemi, velmi obecné poučky. Vlastně je to celé úplně absurdní.

Na stránkách ministerstva zdravotnictví naleznete (opět kdesi dole) odrážku Dezinformace, lži, hoaxy a alternativní fakta o covidu-19 a v ní sdělení: „Intenzivní a permanentní kampaň se vede proti vakcínám na covid-19, zejména vůči společnostem (Pfizer, Astra Zeneca a další), které vakcíny vyvíjejí.“ - Je tam video, zřejmě dost staré, neboť v něm mluví již dříve odvolaný ministr Jan Blatný. Sdělení videa navíc není namířeno proti konkrétním nesmyslům typu „píchnou vám HIV“, vlastně jen říká, co po vpichu následuje, jaké reakce. A ještě dál dostanete nějaké relevantní informace o vakcínách a dezinformacích s nimi spojených.

Chybí intenzivní antidezinformační kampaň

Potíž je v tom, že na stránky ministerstev lidé zasažení dezinformacemi, věřící dezinformacím, tak jako tak nepůjdou. Jistě je těžké změnit názor lidí přesvědčených, že vám s vakcínou do těla pošlou čip a budou vás sledovat (proboha, co by na nás viděli? kolik miliard lidí by asi sledovali? co je to za choromyslnou úvahu?), ale rozhodně se to nepovede tím, že stát prostě bude mlčet.

Naprosto, ale naprosto chybí masivní dezinformační kampaň, chytrá, zacílená na jednotlivé skupiny odpíračů očkování, ale samozřejmě i na řadu dalších lží.

Občané se brání sami, viz třeba server Českých elfů, kteří poskytují pravidelný monitoring českých dezinfowebů. Výborné jsou nápady tří teenagerů, kteří vytvářejí „dezinformační antivir“, a další aplikace pomáhající (hlavně mladým lidem), aby se zorientovali v tom, co je pravda a co lež.

Ale chybí tu masivní státní útok proti dezinformacím. Proč? A jak to změnit? Důvod je bohužel jasný, dezinformace s oblibou šíří i dosluhující premiér Babiš (v předvolební kampani tvrdil, že Piráti lidem do bytu nastěhují migranta, což byla naprostá lež). Podobně se choval, když ještě pracoval, prezident Zeman, viz jeho dezinformace o tajné službě BIS (prý nechytila žádné ruské špiony) nebo o vrbětických výbuších, kde zpochybňoval roli ruské vojenské tajné služby GRU. Podobně se choval kolem ruské okupace Krymu.

Za svého druhu „dezinformaci“ lze v širším smyslu chápat uzavření areálu Pražského hradu a tvrdé bezpečnostní kontroly při vstupu. Takto je do myslí občanů sugerováno, že i my, Češi, jsme bezprostředně ohroženi teroristickými útoky. Vskutku? Tak proč nejsou kontrolní opatření zavedena v metru a na dalších místech? Na dezinformacích se podílí i SPD Tomia Okamury.

Není tedy divu, že stát a ministerstvo vnitra de facto proti dezinformacím nedělá prakticky nic, co by mělo nějaký dopad. Šli by sami proti sobě, proti svým šéfům. A zároveň může Babiš stokrát nabádat „očkujte se“, ale on sám je dezinformátor, tak kdo by mu věřil? Mimochodem, dezinformováni jsme byli velmi dlouho i o zdravotním stavu prezidenta Zemana - a zase se na tom podílel nejen Hrad, ale i premiér Babiš.

Odtud je celkem jasné, co se s tím dá dělat. Nová vláda bude mít právě tady obrovské pole působnosti, obrovské možnosti. Představte si vystoupení (budoucího) premiéra Petra Fialy v ČT nebo na Nově, kde svým klidným způsobem vyvrací dezinformace o vakcínách proti covidu. Taková kampaň se dá dělat mnoha způsoby, nejsou neznámé, jinde je používají. Ale zapojení premiéra a ministrů by bylo jistě dosti účinné.

Samozřejmou součástí změny pak musí být fakt, že nový premiér, noví ministři, nová vláda nebude dezinformace šířit, jako to dělal Babiš podporovaný Zemanem. Kampaň proti lžím by budoucí Fialova vláda měla rozjet nejen kvůli nám, občanům, ale taky kvůli sobě. Bude se chtít jistě u moci udržet a ve sněmovních volbách obě vítězné koalice viděly, jak zhoubný účinek měly dezinformace na výsledek Pirátů (a dodám, že ODS k tomu sama dokonce přispívala, když liberální Piráty někteří její členové prohlašovali za neomarxisty).

A jistě, spustit kampaň proti dezinformacím vyžaduje zapálení a odvahu, protože šiřitelé lží budou argumentovat ochranou svobody projevu, svobody slova. Na počtu mrtvých, které zabil covid, vidíme, že může jít dokonce i o život. Navíc vyvracení lží, kampaň proti lžím, je přece pravá podstata svobody projevu.

