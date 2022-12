Praha vyhazuje za svítící stromy a "plnotučný večírky", je "prasecky dobře veleživa"

Krize? Kde? Na mrhavé, světelné šílenství narazíte v Praze na nebezpečně mnoha místech. Výjimku tvoří Úřad vlády, hledíte na něj přes Vltavu a hle, jde to. Nezáří, tone ve tmě a vás zalije až jakási vděčnost.

Minulou středu papež František vyzval křesťany i nekřesťany po celém světě, aby letos slavili Vánoce skromněji a aby to, co ušetří za dárky či oslavy, poslali Ukrajincům, kteří trpí kvůli válce. Hlava katolické církve tím uzavřela pravidelné generální audience ve Vatikánu. Dodejme, že Vatikán zorganizoval řadu humanitárních dodávek na Ukrajinu, naposledy tam tento měsíc poslal termoprádlo.

Co řekl papež přesně: "Je hezké slavit Vánoce a dělat večírky, ale snižme letos trochu výdaje na Vánoce. Udělejme si je skromnější, s levnějšími dárky, a to, co ušetříme, pošleme lidem na Ukrajinu, kteří to potřebují… Mají hlad, je jim zima, tolik jich umírá kvůli nedostatku lékařů a sester. Nezapomínejme na ně." - Těžko proti tomu cokoli namítnout, je to výzva člověka myslícího na trpící děti, ženy a muže na Ukrajině.

Když jdete po našem hlavním městě, po předvánočně vystrojené, vyzdobené Praze, vůbec by vás nenapadlo, že je snad nějaká krize, natožpak krize s energiemi. Vůbec by vás nenapadlo, že jsme vyzýváni papežem i vládou, abychom šetřili. Jdete po Václavském náměstí a v noci máte pocit, že je den. Takový umělý, ale velmi zářivý den. Všecky stromy podél náměstí jsou ověšeny žárovkami a svítí naplno. Nedovedu spočítat, kolik to stojí, kolik by se ušetřilo, ale jsem si jist, že jsou to v celém městě, v každé takto svítící městské části doslova obrovské peníze.

Jdete po Příkopech, a pokud nesněží a nekloužou vám pod botami hladké, na sníh zcela nevhodně zvolené dlaždičky, takže musíte jít opatrně, abyste sebou nesekli, pak vidíte tu zář i tady a svítí to hodiny a hodiny.

Přijdete na Staroměstské náměstí a zase tisíce světel a obří vánoční strom, který jako by celý hořel a kolem nevkusné opět divoce zářící figury andělů a desítky zářících stánků, na Staromák ústící Pařížská třída to samé, i tam je v noci jako ve dne, až vás oči přecházejí.

Divoce osvětlené jsou i domy a paláce, obchodní dům Kotva září v obřích plochách, náměstí Republiky na republiku tedy dost kašle a svítí a svítí, jako by vám tam chtěli vypálit zorničky. Krize? Kde? Jaká? Na tohle mrhavé, absurdní světelné šílenství narazíte v Praze na mnoha místech. - Výjimku tvoří Úřad vlády, hledíte na něj přes Vltavu a hle, jde to. Nezáří, tone ve tmě a vás zalije až jakási vděčnost - aspoň tam se nezbláznili.

Postcovidově nadržení řádí

Říkáte si: kde to žiju? Vyzývají mě, ať snížím teplotu v bytě na 18 až 19 stupňů, když píšu, sedím tam v péřovce a tlustých fuseklích a každou chvíli se musím zahřát pohybem. A vím, že je to v pořádku, že to má smysl, že tak nepomáhám Putinovi a pomáhám nám. Ale pak vylezu ven a vidím, že venku se nešetří, město nešetří, ačkoliv by přece mohlo zářit mnohem méně a ušetřené peníze poslat lidem trpícím na Ukrajině.

Vánoce ve své podstatě, ve své zvěsti přece nemají vůbec nic, ale vůbec nic společného s tímhle vyhazováním peněz. Stačí se podívat na betlémy, Ježíšek tam leží ve chlívě, je to Bůh - chudák, jeho rodiče, Josef s Marií, nemají na pokoj, tak jaképak svítící stromy? Ta zářící Praha - a jistě i mnohá jiná města u nás a jinde - se s Vánocemi fatálně míjí. Ale především se míjí s dnešní realitou, s realitou energetické krize a války. Míjí se s ní i "nejvánočnější dům u Hradce", na jehož "rekordní množství světel jezdí lidé z celého Česka".

Nejde jen o to megautrácivé svícení. Uskromnit bychom se mohli i jinak, na večírcích firem a úřadů. Je přece absurdní, když si Institut plánování a rozvoje Prahy (IPR), který spadá pod vedení metropole, udělá večírek v klubu Royal Theatre and Chic club na Vinohradech za účasti radní Hany Třeštíkové (Praha sobě), primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a dalších lidí od Pirátů a Prahy sobě. "Konečně zase pořádně plnotučnej vánoční večírek," citují média radní pro kulturu Třeštíkovou. - To je přesné, "plnotučnej večírek", na kterém je účastník, řečeno s DG 307, "prasecky dobře veleživ". Pokud by nestačil obraz bité Ukrajiny, které se každá pomoc hodí, jsou tu i místní lidé na pokraji živoření, jimž by se dalo z ušetřených statisíců a milionů pomoci.

Nejde jen o městské části a státní instituce jako IPR, podobně jsou na tom nejrůznější soukromé firmy, mnohé i dnes pořádají zběsilé večírky, vždyť "za covidu nic nešlo a lidé jsou nadržení".

Tak omlouvá večírek IPR mluvčí institutu Marek Vácha, "setkání pro zaměstnance a spolupracovníky IPR se konalo po třech letech z důvodu pandemie koronaviru, během níž jsme pracovali primárně z domova a nebylo mnoho možností se osobně setkávat. Setkání pro celkem 500 pozvaných hostů stálo dohromady 357 330 Kč včetně DPH. Částka zahrnuje pronájem prostor, hudební produkci, fotokoutek a základní pohoštění." Hm, 350 tisíc, za to už by se dal pořídit pěkný nákup pro chudé.

Aby nedošlo k omylu, to není filipika proti radosti z Vánoc, z jejich smyslu. To není filipika proti veselí a setkávání se, obdarovávání se zájmem, láskou, péčí. Je to filipika proti mrhání a proti zbytečnosti. Proti zapomínání na blízké lidské bytosti, které kousek od nás trpí.

Video: RFE - Ukrajinci se připravují na válečnou zimu (11. 10. 2022)