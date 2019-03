Pravda vystřelí: Pistole pro Trumpa a Masaryk jako Buffalo Bill

Dárek je to mimořádně vhodný, geniálně vybraný také vzhledem k situaci ve Spojených státech, kde každou chvíli nějaký šílenec vystřílí školu.

Dar je v diplomacii důležitý, mluví za dárce. Co veze premiér Andrej Babiš prezidentu Donaldu Trumpovi? Pistoli CZ 75 Republika z limitované edice ke stému výročí založení Československa. Bylo jich vyrobeno pouhých sto kusů. (Nabízí se však otázka: neměla Česká zbrojovka v Uherském Brodu vyrobit jednu pistoli jen pro Trumpa? Donaldovku?)

Fascinující je zdobení smrtonosné zbraně. Pistole pro Trumpa nese označení CSR - 1946, což je i rok Trumpova narození. Na pistoli pak rytec zbrojovky René Ondra vyryl "Pravda vítězí", heslo, které najdeme také na vlajce prezidenta České republiky (i Zeman tedy alespoň náznakem do oválné pracovny pronikne). Bouchačka je pak uložená v umně vyrobené krabici, z jejíhož vnitřního víka někam za Trumpa hledí Tomáš Garrigue Masaryk a je na něm i náš prvorepublikový státní znak. Třeskutá směsice symbolů.

Vyvolá pistole u Trumpa radost? Bude tušit, kdo byl onen Masaryk? (Nějaký český pistolník, řekne si, "asi nějaký jejich Buffalo Bill".) Snad si nebude myslet, že Masaryk je něco jako "massa Bob". Další drobnost, nápis "Pravda vítězí" je vyryt pochopitelně česky, nikoli anglicky. Jistě, Trumpovi Babiš řekne, že je to "Truth wins", ale jak si to Američan č. 1 vysvětlí? Má teď s pravdou okolo svého zvolení a prezidentské kampaně fůru potíží. Nu, doufejme, že Pravda vystřelí.

Další riziko, jak bude po dárku našeho Babiše oslovovat? Víme, že ve čtvrtek přezdil šéfa firmy Apple Tima Cooka na Tima Appla, aby tedy Andreje Babiše neoslovoval "my Andy Gun"…

Na druhou stranu nápad vyrýt na pistoli Pravda vítězí, to by mohlo zabrat. Pravda je tu srozumitelně vtělena do zbraně, do kulky, kterou pistole vypálí například do hlavy nebo do srdce, stejně jako pálí od boku do soupeřů Donald Trump. Navíc je střílení kryto humanistou Masarykem (Massa Rykem).

Uzavřeme celou věc konstatováním, že dárek je to mimořádně vhodný, byť je škoda, že ona zbrojovka nepatří do Agrofertu, je geniálně vybraný také vzhledem k situaci ve Spojených státech, kde každou chvíli nějaký šílenec vystřílí školu, kde mají zbraně, ozbrojování se, ohromnou tradici. A věřme, že Trump pistoli hned na fleku nenaláduje a českou delegaci v oválné pracovně ze samé radosti nezdecimuje.