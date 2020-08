Příběh tří bratří bez rodičů je fake. Sirotci z husté české sociální sítě nevypadnou

Naivita? Hloupost? Podvod? Čert ví. Příběh má i dobrou stránku, ochotu a rychlost, s níž štědří dárci na výzvu o pomoc zareagovali. Poslali skoro 300 tisíc korun.

Dost zvláštní příběh, v němž se mísí vlna solidarity s podvodem, ale taky (snad) velká naivita hraničící s hloupostí. Zná to už každý, třem nezletilým chlapcům údajně (zde důležité slovo) zemřeli při autonehodě oba rodiče. Sedmnáctiletý, nejstarší, se začal o bratry starat sám, prý se bál, aby nešli do děcáku. Případu se ujala nezisková organizace Sklad dětských věcí pro pěstouny - Praha 11, na Facebooku ho zveřejnila zkušená pěstounka Eva Ptáčková. Žádala o pomoc pro sirotky, lidé posílali peníze, o případu hned psalo několik médií a bleskově se nasbíralo 279 114 korun. Stejně rychle však vyšlo najevo, že celý příběh je podvod.

Začalo to tak, že byl nejstarší z bratrů chycen při krádeži v bistru rychlého občerstvení, kde pracoval. Začal si vymýšlet, že se už tři měsíce stará o dva mladší sourozence, když všichni přišli o tátu a mámu. Jednal tak nejspíš proto, aby vzbudil lítost a z maléru vyvázl. Aspoň tak to podává pěstounka Ptáčková, která pak rozjela velmi úspěšnou podpůrnou akci na Facebooku. Domů historku přinesl její syn, kolega sedmnáctiletého podvodníka.

Paní Ptáčková, žena činu, ihned připravila pomoc, potraviny, hygienu, vyprání oblečení, navařila. Klukům obratem zařídila dočasnou pěstounskou péči a vyzvala dobré lidi, ať pošlou peníze - na osobní, nikoli transparentní účet. Na Facebook napsala: "… bohužel moje banka nenabízí transparentní účet, proto vždy večer sem dám kopii transakcí proběhlých na účtu." Prý chtěla vybrat 20 tisíc korun na "pořízení notebooku". Peněz se však sešlo mnohem víc. Na sociální síti také citovala dočasnou pěstounku: "Tak málo stačilo, aby o chlapcích dál nikdo nevěděl. Nejstarší je velmi zodpovědný a jistě by péči na tři čtvrtě roku zvládl…"

Zajímavý je moment, kdy paní Ptáčková, zkušená pěstounka, tedy žena, která by měla o sociální pomoci v Česku vědět první poslední, na Facebooku psala (příspěvky jsou již smazány): "Často se ptáte i ve zprávách, proč nezakročil OSPOD nebo někdo jiný - OSPOD o chlapcích nevěděl, protože jim to nikdo nenahlásil." (Kopie facebookových zpráv paní Ptáčkové poskytl kupříkladu server Echo 24, OSPOD je státní Orgán sociálně-právní ochrany dětí.)

Do případu však vstoupila policie. Mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová sdělila, že poté, co se z médií dozvěděli o případu tří bratří, "vstoupili sami do kontaktu s danou organizací. Při zjišťování údajné dopravní nehody, která se nestala, se ukázalo, že se někteří aktéři případu stali s největší pravděpodobností obětí podvodu." Připomněla důležitý moment celé historky: situace, kdy by děti, kterým při nehodě zahynou rodiče, zůstaly bezprizorní, nemůže v českém sociálním systému nastat. Taky řekla, že policisté nedostali žádné oznámení, případu se věnují sami. "Prozatím zjišťujeme veškeré informace a okolnosti," doplnila Kropáčová.

OSPOD o chlapcích nevěděl? Blbost

Sklad dětských věcí pro pěstouny - Praha 11 v pondělí na Facebooku oznámil: "Dobrý den, předem chceme poděkovat všem ochotným lidem za vlnu solidarity. Nicméně v tuto chvíli účet uzavíráme a po domluvě s advokátem vracíme veškeré finance zpět na účty dárců. Situace chlapců se zásadně změnila a je nyní v řešení OSPOD. Až budeme moci, zveřejníme vysvětlení. Ještě jednou všem děkujeme a omlouváme se, že nebudeme v nejbližší době moci odpovídat na případné dotazy. Pokud se Vám částka nevrátí na účet do konce týdne, prosím, kontaktujte nás, ihned vyřešíme."

Co je to za příběh? Jak nezletilý kluk oblafl zkušenou pěstounku a přes ni mnoho dalších, hodných lidí? Popravdě se zdá dost neuvěřitelné, že by žena pohybující se dlouho v sociální oblasti mohla myslet vážně tvrzení "OSPOD o chlapcích nevěděl, protože jim to nikdo nenahlásil". (Ale kupříkladu v debatách na Blesk.cz diskutující hojně psali, jak stát selhal a na kluky se vykašlal…)

Síť českého sociálního systému zaměřená na ochranu dětí je mimořádně hustá, že by tři kluci skrz ni jen tak propadli po smrti rodičů, je naprostý nesmysl, kterému může uvěřit jedině někdo, kdo ten systém nezná nebo je naivní, až to do nebe volá. OSPOD sám je vnímán jako velice přísná státní organizace (podle některých až moc přísná). Pokud by rodiče dětí skutečně zahynuli při dopravní nehodě, policie by beze všech pochyb sháněla příbuzné, je povinna jim dát vědět, co se stalo. Musela by vyrozumět jak ony tři děti a jejich nejbližší příbuzné, tak samozřejmě Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Mluvčí Kropáčová nijak nepřehání, když říká, že se nemůže stát, aby děti zůstaly bez pomoci. (Jistě, dokážeme vykonstruovat absurdní situaci, kdy oba rodiče zemřou doma a děti to utají, ale to by se stalo leda v nějakém psychothrilleru.)

Opravdu těžko uvěřit, že by tohle paní Ptáčková ze Skladu nevěděla. A pokud by to nevěděla, stejně se přece měla ihned obrátit na policii a OSPOD, protože stát v takové situaci prostě nejde obejít či vynechat. Nepochybně by policisté či úřednice obratem zjistili, že je příběh sedmnáctiletého kluka vymyšlený, cosi jako fake news. (Ale, na obranu paní Ptáčkové, nutno říci, že Češi baští neskutečné fake news na internetu i v hospodách. A ochotně je sdílejí, stejně jako ona dáma sdílela příběh té údajné autohavárie.)

Naivita? Hloupost? Podvod? Čert ví. Příběh má ale i svou dobrou stránku, totiž ochotu a rychlost, s níž štědří dárci na výzvu Skladu dětských věcí pro pěstouny - Praha 11 zareagovali a poslali bezmála 300 tisíc korun. Jistěže "děti fungují", umějí vzbudit lítost a solidaritu (stejně jako pejskové), ale je skvělé, že lidé sáhnou do kapsy a dávají. Že byli podvedeni, to není jejich chyba.