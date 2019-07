Přímou volbu nerušme. Stačí nezbožšťovat "hlavu státu" (nejen Zemana)

Přímá volba za to nemůže, my ano. | Foto: Česká televize

Bez přímé volby by nebylo dnešního Zemana, bez Zemana Babiše v jeho aktuální síle, ale taky by nebylo občanského spolku Milion chvilek pro demokracii.

Předseda ODS Petr Fiala navrhuje, aby byla v ústavě zrušena přímá volba prezidenta. Reaguje na počínání Miloše Zemana, který prý využívá pocitu, že mu přímá volba poskytla silnější pozici. Argumenty šéf ODS shrnul v komentáři na serveru Forum 24. "Musíme obnovit pevné kořeny parlamentního systému vlády, neboť to, co se děje v posledních letech, rozvrací náš ústavní systém v samých základech," tvrdí.

Dál předseda ODS píše: "Přímá volba prezidenta vedla pouze k tomu, že prezident má pocit, že porušování ústavy je dovoleno, neboť získal přes polovinu hlasů voličů, a tedy má jakýsi silný mandát k čemukoli. To ale není pravda: pravomoci prezidenta zůstaly stejné a stejně tak i jeho povinnosti včetně respektu k ústavě a její tradici. Co se ale bohužel změnilo, je způsob zacházení s ústavou a její interpretace prezidentem." Rád by zahájil debatu o návratu k parlamentní volbě prezidenta.

Má pravdu? V něčem jistě, přímá volba v podstatě neodpovídá našemu parlamentnímu systému a opticky, nikoli fakticky, zvyšuje význam hlavy státu, jež vlastně žádnou hlavou státu není, tou je premiér. Ale tím to končí, ve všem ostatním se Fiala, profesor politologie, mýlí.

Představme si, že by byl Miloš Zeman zvolen parlamentem, nikoli občany. (V roce 2013 by skoro jistě poslanci a senátory zvolen nebyl, ale to nyní nehraje roli.) Choval by se nepřímo zvolený prezident Miloš Zeman jinak? Byl by krotší, slušnější? Zcela jistě ne, Zeman by zůstal Zemanem, mstil by se ČSSD, hrál by si svoje hry, byl by stejně proputinovský jako od roku 2013, stejně vulgární, pohrdavý, útočný, úplně stejně by proti sobě poštvával části české společnosti. Jistě, přímé zvolení používá jako argument, ale kdyby byl zvolen parlamentem, nic by se nejspíš nezměnilo.

Problém není v Zemanovi, nýbrž v nás, v české společnosti a samozřejmě i v její politické reprezentaci. Už jsme to psali mnohokrát, neboť nelze přehlédnout, jak čeští občané nezdravě vzhlížejí k prezidentovi, jak si ho zbožšťují, zvětšují, jak před ním doslova klekají. Moje babička mi vyprávěla o zjevně nezdravé úctě k T. G. Masarykovi, prezidentu zakladatelovi. A ta se kupodivu přenesla i na komunistické prezidenty, po nich na Václavy Havla a Klause… Cpeme úplně nesmyslně živé prezidenty na známky, jako by byli něco víc než jiní občané, ikony k líbání. Ten problém je hluboce zakotven v české podřízenecké, plebejské povaze. Bohužel. Panuje zde dojem, že "hlava státu" může. Cokoliv.

Přímo volená Čaputová a van der Bellen

Až brutálně ostře to vidíme právě v současnosti, tu ochotu Miloši Zemanovi doslova podlézat, ten strach na něj podat kompetenční žalobu, neustálé "vyjednávání", i když zjevně není o čem vyjednávat. Ústava mluví naprosto jasně: prezident musí ministra (nyní ministra kultury Antonína Staňka) na žádost premiéra odvolat, jinou možnost mu ústava nedává. Tohle přece nemá s přímou volbou nic společného, je jedno, kolik hlasů Zeman dostal (v druhé přímé volbě 2018 přece vyhrál jen těsně, jeho mandát není nijak výjimečně silný, bez ruských trollů by zřejmě nezvítězil), jde o ústavu.

Za normální situace, v normální zemi, kde se bere právo vážně, by se se Zemanem nikdo nemazal, prostě Staňka odvolej, jinak tě zažalujeme a Ústavní soud nám nepochybně vyhoví.

Zpět k návrhu Petra Fialy. Chce v téhle nepokojné době měnit ústavu, chce, aby o prezidentovi rozhodli znovu poslanci a senátoři. Představme si to tedy právě dnes a dejme tomu, že by zase kandidoval Zeman (reálně by už nemohl). Senátorů by na své straně tolik neměl, ale poslanců? Část ČSSD, možná celé ANO, SPD, KSČM, dokonce i pár lidovců by se možná našlo. Dost možná by do "nejvyššího" úřadu prošel i dnes.

Fiala naprosto zapomíná na ty nejpodstatnější, na voliče. Proč máme přímou volbu? Kvůli humusu, do něhož nás politici v minulých letech zatáhli (a my jim to dovolili). Důvody přímé volby jsou podobné jako důvody, proč vyhrává Andrej Babiš: znechucení z politiky, snaha, aby se o ni lidé více zajímali, aby byla "jejich". Hlavu státu si vyberete vy, strany už do toho nebudou zasahovat, nezaslouží si to. (Vzpomeňme na čachry okolo druhé volby Václava Klause, to byl hnus.)

Výhoda přímé volby? Jedna obří, cenná: ukázala, co jsme zač, jak uvažujeme, co všechno zbaštíme, jak lehce jsme manipulovatelní, jak málo přemýšlíme, jak málo se o politiku skutečně zajímáme. Proto byl Miloš Zeman zvolen dvakrát, stal se vizitkou aktuálního češství. Bez přímé volby bychom tuto smutnou jistotu 23 až 30 let po sametu nezískali.

Stál jsem proti přímé volbě, když ji zákonodárci zaváděli, ale dnes už ne, v systému volby prezidenta problém není. Naopak, pomohl nám, už si nemůžeme nic nalhávat, házet to "na politiky", jsme stejní jako oni, uvažujeme, volíme stejně (ano, vím, ne všichni, ale většina).

Bez přímé volby by nebylo dnešního Zeman, bez Zemana Babiše v jeho aktuální síle, ale taky by nebylo Milionu chvilek pro demokracii, lidé jako Mikuláš Minář, Benjamin Roll a mnozí další po celé zemi by se na veřejnosti neobjevili. Bez přímé volby by se probouzení občanské společnosti asi nekonalo. Zeman mu nechtěně pomohl.

Poslední poznámka: Zuzana Čaputová byla zvolena také v přímé volbě. Alexander Van der Bellen v Rakousku rovněž. Cestou není rušit přímou volbu, nahrávat na smeče Tomiu Okamurovi a komunistům. Cestou je držet se ústavy, nedělat z prezidenta boha, protože jím prostě není a nebude.