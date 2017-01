Připadáš mi jako terorista? Odprásknu tě ve jménu vlasti. Chovanec militarizuje Čechy

Ozbrojit bychom měli svoji mysl, trénovat odvahu. Když vidíme, jak je někdo napadán, měli bychom se ho umět zastat, ne se odvrátit.

Už je to tu zase. Loni v srpnu volal po ozbrojování lidu prezident Zeman. Na začátku roku 2017 totéž opakuje ministr vnitra Milan Chovanec. Vnitro chce ústavním zákonem povýšit právo použít legálně držené zbraně k zajištění bezpečnosti Česka. Rádi by to stihli do voleb. Důvod? Aby se lidé mohli bránit teroristům při útocích jako na vánočním trhu v Berlíně či v klubu Reina v Istanbulu.

Loni v létě řekl Miloš Zeman pro televizi Blesk.cz: "Opravdu si myslím, že by se občané měli ozbrojovat proti teroristům... Moje žena už si vyřídila zbrojní pas a má řádný revolver, no tak doufám, že mě bude chránit před teroristy, ale před nimi mě bude chránit především ochranka." Jako by to byla velká legrace, jenže není.

Společnost žije v napětí, permanentně je strašena. Otevřete Facebook a nabudete dojmu, že se Česko nachází ve válce, džihádista číhá na každém rohu, "už jsou tady" a "musíme se bránit". Nejen Facebook, podobně se někdy chovají i klasická média, kupříkladu veřejnoprávní televize. Chovanec oznámí, že chce občanům umožnit obranu před terorem, do toho běží zprávy, jak se protahují bezpečnostní opatření po útoku v Berlíně, reportéři pobíhají po městech a kontrolují nasazení policie a psů. Je jich dost? Je jich málo?

Divák by musel být mimořádně otrlý, aby nezačal propadat panice a neměl stodesetiprocentní jistotu, že už je to tady a musíme se hned bránit "jako Izraelci".

Ministr vnitra říká: "Izrael je v tom specifický. Tam opravdu zasahuje proti teroristovi buďto armáda, nebo spolupracující složka s policií, kde je spousta dobrovolníků. My se k tomu samozřejmě nechceme přibližovat, Izrael je v úplně jiné situaci. Ale v době, kdy se dějí útoky po Evropě, máme pocit, že občan by měl mít větší právo dané ústavou se chránit držením legální zbraně."

České uši nechtějí věřit: v zemi, kde by vám nejradši všecko zakázali, na vše udělali povolovačku, kamery na každém rohu, kde si nesmíte zapálit v hospodě, kde si nesmíte pokácet shnilou břízu a bez zdlouhavého povolovacího procesu přestavět rozpadlou garáž, v zemi, kde snad nesmíte ani vyvěsit tibetskou vlajku, když přiletí Velký Číňan, najednou bude smět pálit na ulici kdekdo?

Tři sta tisíc českých pistolníků

Chovanec tvrdí, že nenapodobíme USA: "Nebude to tak, že každý, kdo chce zbraň, si ji jde koupit, zaregistruje se jako v Americe, počká si a dostane ji. Takový model tu určitě nebude. Budou daleko přísnější kontroly, než jsou teď." – Takže jak, přísnější kontroly, nebo víc lidí nosících zbraň u sebe na obranu či útok na teroristu?

Žijeme ve vycukané, nervní, politiky a médii pravidelně strašené, stresované společnosti. Žádný teroristický útok se tu ještě neodehrál, my se však chováme, jako bychom jich měli desítky za sebou.

Ke konci loňského roku u nás bylo registrováno přes 300 tisíc držitelů zbrojních průkazů (zhruba každý 27. dospělý ho tedy vlastní). Více než 240 tisíc lidí vlastnilo průkaz skupiny E k ochraně života, zdraví nebo majetku. mezi lidmi se nachází skoro 800 tisíc zbraní. Ne že bychom byli už dnes málo ozbrojení. A teď ještě přibude ta "ochrana vlasti" v klubech a na vánočních trzích...

Samozřejmě že kdyby nějaký takový útok, jaký se odehrál v istanbulském klubu Reina nebo v pařížském Bataclanu, probíhal u nás, bylo by skvělé, kdyby se tam našel vycvičený střelec a onoho profesionálního zabijáka či zabijáky zlikvidoval.

Už jsme o tom psali, kolik takových lidí najdeme? Kolik má od přírody pevné nervy, schopnost bez psychologického výcviku mimořádně stresovou situaci útoku správně vyhodnotit, zasáhnout a stav ještě nezhoršit? Málokdo si dovede představit, jak speciální a náročný trénink takový cvičený ochránce musí podstoupit. Ano, najdou se chladnokrevní jedinci s mozkem Jamese Bonda, ale kolik? Jeden z milionu?

Chovanec a Zeman militarizují společnost, malují čerta na zeď a nabízejí nereálná řešení. K čemu to povede? Připadáš mi jako terorista? Sejmu tě ve jménu vlasti. Chovanec přiznává, že policie není všude (v žádné zemi na světě není a nemůže být všude), občané by ji měli nahradit, zaskočit za ni. Bez špičkového výcviku.

Mašíny nevyznamenáme, ty ne

Teroristy u nás naštěstí nemáme, zato mimořádně nenávistnou, vibrující, napjatou atmosféru a rozdělenou societu. Do ní vnést ještě pistole u pasu? Do jaké společnosti vlastně? Od roku 2005 byla v Česku zrušena povinná vojenská služba. Mladí muži (a ženy) umějí většinou střílet tak leda v počítačových hrách. Útok teroristy však není hra. Když u nás pravice chtěla vyznamenat bratry Mašíny za to, že Československo bránili se zbraní v ruce před totalitou, nikdy to neprošlo. Mašínové byli částí lidu nahlíženi jako zločinci. Proč? Protože se nepodvolili.

Zdrcující většina národa se v době nesvobody (nacistické i komunistické) podvolila, poddala. Dnes po těch dobách mnozí dokonce vzdychají, že se žilo lépe! S Izraelem toho máme skutečně strašně málo společného. Takřka nic. Tloustneme, málo se hýbeme, hodně se bojíme. Konzumujeme strach po hrstech jako vánoční cukroví.

Ozbrojit bychom měli svoji mysl, trénovat odvahu. Když vidíme, jak je někdo napadán, měli bychom se ho umět zastat, ne se odvrátit a dělat, že nic nevidíme. Teprve potom, až si tohle v sobě vypěstujeme, až se naučíme obyčejně pomáhat, koukat ne na sebe, ale ven, teprve potom snad má smysl nosit zbraň na obranu druhých. Jenomže pokud proděláme takový obrat, pokud se obrátíme k druhým, pak se z nás začne strach vytrácet, kvér už nebudeme potřebovat.

Jinou věcí je pak to, že stát nás má chránit. Vydržujeme si ho, aby budoval kvalitní, kvalitně vycvičenou, k občanům maximálně vstřícnou policii. Tu nemá. Chovanec by se měl soustředit právě na toto. Nutné jsou kvalitní, kooperující, odpolitizované tajné služby. Disponujeme jimi? Zachytily by strůjce útoků? Tohle má řešit vláda a prezident.

Poznámka na konec. Miloš Zeman opevnil Hrad. Obává se útoku teroristů a vyvolává strach, nenávist k uprchlíkům. Udělal to tak, že z lidí, kteří chtějí do Hradu, vyrobil ideální cíl: ve frontě jich před hradbami stojí někdy i stovky. Pro teroristu snadná kořist. Takhle tedy rozhodně ne.

