Proč nás fascinuje násilí a smrt. Proč se na ně díváme. A proč nám to prospívá

Co bylo před chvílí a co přijde? Zapomenete, v hlavě zůstane jen křik. Záběr z Hitchcockova hororu Psycho | Foto: Aktuálně.cz

Rusko přepadlo Ukrajinu a internet vzápětí zaplavily otřesné záběry. Fotografie a videa zabitých či umučených jsou všudypřítomné, dostupné na pár kliknutí. Nikdo nikoho nenutí se na tu bezbřehou hrůzu dívat, přesto mají takové příspěvky miliony zhlédnutí. A i když v lidech viděné vyvolává odpor, stejně se mnoho z nich dívá na podobné věci opakovaně.

Není to nic nenormálního. Podle vědců je naše fascinace násilím, smrtí a nechutnými výjevy naprosto přirozená a v průběhu evoluce plnila důležitou úlohu.

Násilné a odpudivé výjevy lidstvo přitahují celé věky. Stačí vzpomenout na gladiátorské zápasy ve starém Římě či veřejné týrání a popravy, kterých se v průběhu staletí milerády účastnily davy. Naši předkové platili za to, aby v cirkusových stanech mohli pohlédnout na siamská dvojčata, my dnes se stejným zaujetím sledujeme televizní pořady o roztodivných kuriozitách. Díváme se na seriály o životech sériových vrahů či zápasy ve smíšených bojových uměních, během nichž se ze sebe lidé v kleci snaží vymlátit život.

To vše v nás přitom prokazatelně vyvolává znechucení a odpor. Emoce, jež nám signalizují, že jde o něco, co by mohlo být škodlivé našemu zdraví, a je proto žádoucí se tomu vyhnout. Vědci dospěli k názoru, že se původně vztahovaly k jídlu - znechucení zvyšovalo naši šanci na přežití tím, že nás odpuzovalo od zkažených potravin. Podle Charlese Darwina se ale postupně vyvíjelo tak, aby nás chránilo také před dalšími typy nebezpečí a patologií. I těch, které jsou ohrožující nejen v rovině fyzické, ale i symbolické. Proto dnes většinu z nás odpuzuje také porušování morálních či kulturních pravidel a hodnot.

A přesto, navzdory všemu výše napsanému platí, že právě všelijaké odpornosti nás zároveň až magickým způsobem přitahují. Proč?

Užijte si hnus

Podle Bridget Rubenkingové a Annie Langové, dvou vědkyň z University of Central Florida a Indiana University, skutečně platí Darwinova teorie. Zvýšená pozornost vůči smrti a nechutnostem nám umožňuje lépe se vyhýbat škodlivým a nebezpečným věcem. Ačkoliv je tedy znechucení nepříjemným pocitem, zároveň se naučilo v průběhu evoluce silně poutat naši pozornost.

Jeden příklad za všechny. Jestliže jste viděli filmy Psycho, Kmotr a Fargo, je vysoce pravděpodobné, že z každého z nich se vám do paměti vryla speciálně jedna scéna, kterou byste si dokázali i po letech detailně vybavit. Malá nápověda zní: sprcha, koňská hlava, drtička na dřevo. Co se odehrálo těsně předtím a poté, si naopak vybavíte jen stěží nebo vůbec.

Psychologové z Vanderbiltovy Univerzity tvrdí, že krvavé, násilné scény (podobně to platí i pro scény sexuální) způsobují lidem v následujících momentech dočasnou slepotu. A podle studie vědců z University of Central Florida a Indiana University platí to samé i o momentech, které násilným či sexuálním scénám těsně předcházejí - také ty si později vybavujeme jen sotva. Své o tom vědí policejní vyšetřovatelé, kteří se často setkávají s tím, že očití svědci podávají o totožné události rozporuplné výpovědi.

Násilí a nechutnosti naši pozornost nejen přitahují, dokonce si je za jistých okolností i užíváme. Podle psycholožky Niny Strohmingerové mohou být příjemné rysy znechucení projevem takzvaného "benigního masochismu" - lidské tendence vyhledávat negativní zážitky ve snaze užít si "omezená rizika". Taková, jež ve skutečnosti opravdu nebezpečná nejsou - jízdu na horské dráze, konzumaci extrémně pálivých jídel nebo třeba sledování hororu či války z pohodlí obývacího pokoje.