Prošla divočina na dálnici, zrušení bočního odstupu 1,5 m nikoli. Nový silniční zákon

Mění se silniční zákon. V něčem k lepšímu, v něčem k horšímu, nejhorší nesmysly neprošly. Na silnicích ale platilo a platí, že jde o to, jak pravidla kontroluje a vynucuje policie.

Na vybraných úsecích dálnic 150 km/h? To má zvýšit bezpečí na silnicích? | Foto: Eva Srpová

Minulý týden poslanci schválili novelu zákona o silničním provozu. Řidiče tedy nejspíš čekají nová pravidla. Za jednu z nejrozumnějších změn považuji tu, že bude možné řídit auto už od 17 let, ovšem pod dohledem bezúhonného řidiče - mentora. Stane se to, pokud novela projde i v Senátu, což je však vysoce pravděpodobné.

Každý, kdo se sám učil řídit a kdo kdy někoho učil řídit, jistě chápe, že autoškola sama o sobě nestačí. I když jí nakonec čerstvé řidičky a řidiči projdou, a je to dnes, zdá se mi, podstatně složitější než dříve, zkoušky se běžně dělají napotřetí, napočtvrté i vícekrát, potřebují se dál učit.

Provoz zvlášť ve městech značně zhoustl a ne každý lektor autoškoly dělá svou práci odpovědně, ne každý skutečně učí. Tak alespoň vypadá moje zkušenost získaná od mladých lidí, kteří mne obklopují a které jsem učil řídit. - V Rakousku se po zavedení obdobného pravidla pro sedmnáctileté snížila nehodovost u nejmladších řidičů dokonce asi o 40 procent.

Novela silničního zákona zavede taky řidičský průkaz na zkoušku. Pokud dva roky od získání papírů čerstvý řidič spáchá přestupek za šest bodů nebo pokud mu bude odebrán řidičský průkaz za závažný přečin, povinně půjde na dopravně-psychologickou přednášku a "evaluační" jízdu, na čtyřhodinovou výuku příčin dopravních nehod a jejich prevence a na čtyřhodinovou teorii a jízdu v autoškole.

Každá novela silničních pravidel je předkládána jako snaha "zvýšit bezpečnost na silnicích". K tomu dvě poznámky. První obecná: bez aktivní dopravní policie zůstanou pravidla jen na papíru. Typickým příkladem, který zná každý řidič, je zákaz jízdy ve vymezených městských pruzích, které slouží pro městskou hromadnou dopravu, sanitky, taxíky, cyklisty. Pokud tam nikdo nehlídá, pokud tam není zapojený kamerový kontrolní systém, řidiči to rychle zjistí a na zákaz kašlou, čímž ty pravidla dodržující přivádějí k šílenství.

Podobné je to se soužitím cyklistů a řidičů ve městech. Cyklopruhy často využívají nejen motorkáři a jezdci na skútrech, ale i řidiči aut. Nezažil jsem, a jezdím denně, že by nějaký cyklopruh hlídala policie, že by řidiče třeba jen upozorňovala na jeho smysl. Nemusí přece hned sázet pokuty a strhávat body.

Ještě jeden příklad, nebezpečné předjíždění mimo města, v zatáčkách. Nepamatuji se, že bych na podobných úsecích, a že jich je, někdy zahlédl policejní auto.

Zpět k novele. Jako důležité se ukázalo i to, co poslanci neschválili. Zamítli všechny pozměňovací návrhy poslankyně Zuzany Ožanové (ANO) namířené proti lidem na kole. Pro zrušení pravidla, jež ukládá předjíždět cyklisty s odstupem nejméně 1,5 metru, hlasovalo jen 9 ze 175 přítomných poslanců. Pro zrušení pravidla bezpečného předjíždění cyklisty na "účelových komunikacích" zvedlo ruku 14 ze 175. Zavedení povinného používání přileb i pro osoby starší 18 let podpořilo 24 ze 175 a konec nepovinných cyklostezek si přálo 22 ze 175.

Sdílené zóny, cesta k soužití pěších, cyklistů a motoristů

Můžeme z toho odvodit, že se pomalu mění přístup k cyklistům, postupně začínají být vnímáni jako něco normálního. Zachování bočního odstupu 1,5 metru, těžce probojovanou změnu, považuji za klíčovou. Ale opět: i toto pravidlo by se mělo vynucovat. Situace se sice třeba v Praze o něco zlepšila, ale zdaleka ne všichni dodržují bezpečný odstup.

Druhé významné zamítnutí: poslanci odmítli návrh poslance Stanislava Blahy (ODS), aby byla zavedena nová výjimka ze zákazu jízd kamionů o víkendech. Blaha navrhoval, aby směly jet například do místa vykládky zboží, pokud by se nacházelo v Česku. Výjimku kritizoval kupříkladu Svaz měst a obcí.

K tomu opět poznámka. Kamionová doprava, jakýsi masivní symbol nepřetržitého konzumu, samozřejmě komplikuje jízdu po silnicích a dálnicích. O víkendu jezdí hodně "svátečních řidičů", neprofesionálů, pro které se kamion často stává hrozbou. Je dobře, že byl návrh také doslova smeten ze stolu, pro zvedlo ruku jen 27 poslanců hlavně ODS a TOP 09. Argument, s vysokou pravděpodobností mylný, že půjde jen o nižší stovky kamionů, naštěstí nezabral.

Dopravní experti si libují, že prošlo také zjednodušení systému trestných bodů. Jako vyslovenou chybu však vnímám fakt, že za řízení pod vlivem alkoholu řidič v budoucnu dostane šest bodů namísto nynějších sedmi. K tomu zaplatí pokutu ve správním řízení až 25 tisíc korun namísto dnešních až dvaceti tisíc. Nechápu, proč snižovat body za alkohol v zemi, kde pít je norma, samozřejmost.

Novinka pro závodníky: ministerstvo dopravy dostane možnost na vybraných úsecích dálnic zvýšit nejvyšší povolenou rychlost až na 150 kilometrů v hodině. Kromě Německa to neumožňuje žádný stát EU. A, jak známo, německé dálnice jsou na poněkud jiné úrovni než naše. Realita bude taková, že tam budou "mistři" jezdit 170 i více. Jako dnes běžně jezdí 150 na stotřicítce. Dodejme, že podle statistik je nejméně havárií v zemích, kde je nižší povolená rychlost než nyní v Česku. Například ve Skandinávii. Jak vidíme, tvrzení, že jde o zvýšení bezpečnosti na silnicích, byl jen politický plk.

Jiná, zcela opačná změna: novela zavede "sdílené zóny", tedy zóny, které sdílejí chodci, cyklisté a řidiči. Pěšáci a jezdci na kolech v ní budou moci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce a povolena v ní bude nejvýše dvacetikilometrová rychlost. Ideální do hustě obydlených míst ve městech. Zavádění takových zón povede, alespoň v to doufám, k lepšímu soužití všech z místa na místo se přemisťujících. A taky k tomu, že do sdílených zón pojede méně aut, nebudou se chtít ploužit a zdržovat dvacítkou.

Novela přináší i další změny, nejvíc cením ty, které by měly vést k lepšímu soužití chodců, cyklistů a motoristů. Ještě jednou zopakuji, že smysl nových pravidel, jejich dodržování, bude záležet nejen na nás, řidičích, ale i na vůli a schopnosti policie je kontrolovat a vynucovat. A taky na tom, nakolik s nimi policie souzní. Vím, že mnozí dopraváci nemají rádi cyklisty a odstup 1,5 metru při předjíždění nechtěli.

