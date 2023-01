Prostřelené koleno a kulhavá spravedlnost

S vojenskými poctami prezident Miloš Zeman přivítal v úterý v Náchodě polského prezidenta Andrzeje Dudu. Tématy jejich jednání byly česko-polská spolupráce v pohraničí, rozvoj cestovního ruchu nebo dopravní propojení obou států.

Zeman Dudu ujistil, že Česko by v při napadení spojenců dostála svým závazkům z NATO. Ohledně opačného výroku prezidentského kandidáta a bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO) mluvil o vytrhávání z kontextu. Babiš v nedělní diskusi v České televizi uvedl, že by v případě útoku na Polsko nebo pobaltské státy neposlal do těchto zemí české vojáky na pomoc. Později výroky korigoval. Uvedl, že kolektivní obranu NATO nikdy nezpochybnil. Jen si nechtěl představit, že by mohla vypuknout třetí světová válka. Politici podle něj musejí usilovat o mír a zabránit válce.

Po jednání prezidentů je plánována tisková konference a po ní setkání prezidenta Zemana a starosty Jana Birkeho s občany na Masarykově náměstí. Oba prezidentské páry se pak ještě setkají v polském městě Kudowa-Zdrój, kde zakončí setkání společnou večeří.

Zeman návštěvu Náchoda, na kterou jej pozval starosta Jan Birke (ČSSD), zahájil v 11:00 prohlídkou centra města.