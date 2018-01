První kolo bylo referendem o Zemanovi. Investoval do něj vše a prohrál. Drahoš má naději

před 1 hodinou

Musíme počítat se dvěma týdny špíny. Zásadní bude účast voličů ve druhém kole a ochota Horáčka, Fischera a Hilšera Drahošovi aktivně pomoci.

První kolo přímé volby skončilo. Favorit Miloš Zeman sice vyhrál, ale takto si výsledek asi nepředstavoval. Investoval do první volby všechno, víc udělat nemohl, větší podporu v rozdělené zemi taky získat nemohl. Otázkou je, co se stane mezi prvním a druhým kolem; připravme se na "špínomety", jejichž cílem bude druhý finalista Jiří Drahoš.

První kolo muselo být pro Zemana obrovským zklamáním. Měl nebetyčnou výhodu před soupeři: úctě se těšící úřad prezidenta a to, jak ho využíval po celých pět let především ku svému prospěchu. Vedl permanentní, pětiletou kampaň za státní peníze. Fantastické plus.

Na své straně měl TV Barrandov a v ní každotýdenní rozhovor, ale jaký! Nikdy ostrá otázka, nikdy dialog, celé to bylo pokloněně prozemanovské. Plus další vstřícné pořady bez oponentů, plus "nekampaň", tedy intenzivní billboardová, letáková a mítinková propagace.

Před prvním kolem byl Zeman hyperaktivní, s Babišem vévodili médiím. Ukvapené jmenování premiéra, přijímání kandidátů na ministry, jmenování vlády, návštěva SPD Tomia Okamury a souznění s extrémisty. Tuto středu proslov před jednáním sněmovny o důvěře vládě a ve čtvrtek vystoupení premiéra Babiše, který řekl, že bude volit Zemana.

Zažili jsme smršť akcí, jejíž intenzitu nelze překonat. Proč Zeman a jeho tým (Vratislav Mynář, Martin Nejedlý a Jiří Ovčáček plus lidé v pozadí) tolik "makali" před prvním kolem, vystříleli všecku munici? Uvědomovali si, že ideální by bylo zvítězit v kole prvním, kdy nefungoval spojující antizemanovský efekt, soupeřů kandidovalo osm. Druhé kolo bude pro favorita mnohem těžší.

První fungovalo jako referendum o Zemanovi, a on je prohrál. Výhra byla vše nad 50 procent. Získal jen 38,6 procenta hlasů. Jeho klíčoví soupeři (Jiří Drahoš, Pavel Fischer, Michal Horáček, Marek Hilšer), lidé "změny na Hradě", získali dohromady 54,8 procenta hlasů. S takovou výhodou a s takovou podporou měl přece stávající prezident vyhrát. Projel to.

Bez Mynáře a Nejedlého? Utopie

Co dál? Pojede Zeman znovu za SPD? Těžko. Získá větší podporu ANO? Babiš mu sice po prvním kole podporu znovu vyslovil, ale velmi rezervovaně. Bere Zemana s výhradami, doporučuje, aby jasně deklaroval, že "nechce naši zemi orientovat směrem na východ", měl by se zúčastnit televizních debat a distancovat od některých svých spolupracovníků.

Divná podpora. Jestli Zeman něco jistě nemůže, tak odkopnout Mynáře a Nejedlého. Navíc by to jeho voliči vnímali jako slabost svého guru. A zříct se Kremlu? Nemyslitelné. I kdyby to udělal, nikdo, nikdo by mu to nevěřil.

Klíčoví nezemanovští kandidáti vyslovili podporu Drahošovi, Horáček mu nabídl billboardové plochy. Synergie protikandidátů je důležitá, neplatí totiž, že se sečtou hlasy těch čtyř plus Topolánka (i on podpořil druhého postupujícího) a máme výsledek druhého kola. Drahoš musí srozumitelně oslovit voliče ostatních kandidátů.

Zvlášť by měl usilovat o hlasy Marka Hilšera, o mladé voliče pirátů (mnoho "nezemanovců", kteří si vyplnili volební kalkulačku, zjistili, že "jejich" kandidátem je právě lékař Hilšer, mladý, nezasažený, nepošpiněný, aktivní).

Drahoš má před druhým kolem větší akční rádius než Zeman. Má jasné téma: změna, porazit Zemana, nejen skončit celé to ponížení prezidentského úřadu, ale hlavně odmítnout zemanovskou orientaci země k Rusku a Číně.

Co zbývá Zemanovi? TV Barrandov, Prima, proruské weby. Rozjede se špínomet, bude tu zřejmě obří snaha poškodit Drahoše; už před prvním to jelo, lživé osočení ze spolupráce s StB šířené po síti. Vzpomeňme na druhé kolo minulé přímé volby a útoky na Karla Schwarzenberga (jemuž nepomohla ani tehdejší podpora Andreje Babiše).

Vše k prezidentským volbám v aplikaci Facebook Messenger Objednejte si zasílání zpráv přes aplikaci Facebook Messenger. Přihlaste se přes svůj účet na Facebooku, klikněte na tlačítko "Začněte" a vyberte si zpravodajství dle své preference.

Čeká nás jedna "zvláštnost", Zeman půjde do duelu s Drahošem. Poruší loňský slib, že se nebude účastnit žádných debat (nevztáhl ho tehdy na první kolo). Ví, že mu teče do bot, že se choval zbaběle. Drahoš ho po postupu do finále zasáhl na velmi citlivém místě, když řekl: "Otázka je, s kým soupeřím, zda s Milošem Zemanem nebo s jeho týmem. Mám pocit, že bojuji hlavně s pány Mynářem, Ovčáčkem a Nejedlým. Asi se lze v případě postupu do druhého kola nadít lecčehos…"

Zeman vysílal mluvčího Ovčáčka, aby za něj dštil síru, teď musí do střetu sám. Přijal výzvu k debatě: "Nikdy jsem se nebál jít do nejrůznějších diskusí. Jsem stále mladý, plný sil a energie a diskuse mě těší." Slova "jsem mladý, plný sil a energie" možno chápat jako další Zemanův bonmot.

První kolo dopadlo pro západně orientované voliče nadějně. Zásadní bude účast ve druhém kole a ochota Horáčka, Fischera a Hilšera Drahošovi aktivně pomoci.