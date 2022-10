Válečný zločinec Putin proměnil Rusko v teroristický stát

Každý, kdo dnes podporuje Kreml, schvaluje genocidní režim. Nastal čas postavit takové chování mimo zákon.

Znovu a znovu se stáváme svědky hrůz, jaké jsme si ještě na začátku letošního roku v Evropě neuměli a ani nechtěli představit. Na začátku jejich nejnovější vlny stály silné výbuchy, které druhou říjnovou sobotu poničily Kerčský silniční a železniční most, jež spojuje anektovaný Krymský poloostrov s pevninským Ruskem.

Stavba, kterou Moskva vybudovala v rozporu s mezinárodním právem, má strategický význam. Ruským invazním jednotkám na Ukrajině slouží jako hlavní zásobovací tepna. Její poškození je pro ně citelnou ranou. A navíc se stalo i jakýmsi symbolem neúspěchů, které je v posledních týdnech na frontě potkávají, když s hrdinně se bránícími Ukrajinci prohrávají jednu bitvu za druhou.

Kreml na situaci odpověděl s brutalitou sobě vlastní. Vladimir Putin postavil do čela svých okupačních jednotek nového velitele Sergeje Surovikina. Muže proslulého krutostí a tím, že nařídil srovnat se zemí syrské město Aleppo. Rusové záhy po jeho nástupu do nové funkce zahájili bombardování civilních cílů ve třinácti ukrajinských městech, včetně Kyjeva, Oděsy, Lvova, Dnipra, Mykolajiva a Charkova. Cíl je zřejmý: Zavraždit co nejvíc Ukrajinců, vyděsit je a zlomit.

V tomto kontextu stojí za to připomenout text, který 3. dubna vydala ruská státní agentura RIA Novosti a který nazvala Co by mělo Rusko provést s Ukrajinou? Jde o státní plán genocidy, podle nějž "denacifikace bude nevyhnutelně deukrajinizací - odmítnutím rozsáhlé umělé etnické složky sebeidentifikace obyvatelstva území historického Maloruska (pozn. překladatele: ruské označení pro historické území Ukrajiny) a Novoruska -, kterou zahájily již sovětské orgány". Ukrajina a Ukrajinci, čteme, budou vygumováni, popraveni, převychováni v Rusy. "Ukrajinství je umělá protiruská konstrukce bez vlastního civilizačního obsahu, podřízená cizí a vzdálené civilizaci."

Ruská armáda sice ustupuje, prohrává, ale její rakety ničí civilní cíle a zabíjejí neozbrojené obyvatele, včetně dětí. Putin naplňuje strašlivý genocidní plán. Zemi, jíž vládne, proměnil v teroristický stát.

Decivilizační obrazy

Ruští okupační vojáci popravují náhodně vybrané Ukrajince v jejich domovech, na ulicích nebo ve sklepích proměněných v mučírny. Ženy i děti hromadně mrzačí, opakovaně znásilňují i unášejí. Jako by celému světu chtěli ukázat peklo.

Po posledních událostech začínají od Putinova zločinného režimu, který světu stále silněji vyhrožuje jadernými zbraněmi, pomalu dávat ruce pryč už i jeho dosavadní opatrní spojenci Čína a Indie.

Ukrajinci, kteří před válkou utekli do Česka a které znám, pláčou a neumějí pochopit, co to v jejich zemi Rusové provádějí. Netuší, co jim vlastně provedli. Vždyť jejich armáda na nikoho neútočí, jen brání napadené území. Nechápou šílenství, které z východu vtrhlo do jejich domovů.

Podpora Putina by měla být trestná

Hlavní odpovědnost za válečné zločiny nese ruský vůdce a jeho těsné okolí. Ničí svou zemi i její budoucnost na dlouhé roky, možná celá desetiletí. Pokud Putin počítá s tím, že Ukrajince zlomí, mýlí se. Pokud počítá, že je donutí vyjednávat, mýlí se. S monstrem, v jaké se proměnil, to ani při nejlepší vůli není možné.

Jistěže jsou lidé na Západě již unaveni z války. Jistěže si už na všechny ty hrůzné zprávy postupně zvykli. Jistěže už jimi neotřásají tak, jako v prvních týdnech a měsících. Pokud ale nechtějí, aby se Putinova agrese šířila jako mor a zůstala tu s námi, nesmějí teď v podpoře Ukrajiny a Ukrajinců polevit. Kreml bude válčit všemi možnými prostředky tak dlouho, jak jen bude moci. Čím dříve se jej podaří zastavit, tím lépe pro celý svět, Rusko nevyjímaje.

Každý, kdo dnes Vladimira Putina podporuje, schvaluje jeho genocidní režim. Dosud jsme se sice z řady důvodů nebyli schopni vyrovnat ani s vlastí totalitní minulostí, tím spíše bychom to však měli zkusit alespoň s přítomností: obhajobu válečného zločince a masového vraha je třeba postavit mimo zákon.

