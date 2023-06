Putin je slabší, než jsme mysleli, ukázala Prigožinova vzpoura. Nesmíme se ho bát

V sobotu jsme sledovali šílenou ruskou show. Za zbabělého Putina musel vyjednat plichtu Lukašenko. Rusko je pekelná země bez jakýchkoli pravidel. Tikající bomba.

Začnu poněkud "odzadu". Pro ruského prezidenta Putina musí být naprosto děsivá představa, že by teď na Rusko z druhé strany zaútočila Čína. Najednou totiž celý svět viděl, jak je ruský obr slabý a zranitelný, jak zřejmě většinu svých sil vrhl na Ukrajinu a uvnitř zůstává ochablý a bez sil.

Bralo dech pozorovat, co se děje v Moskvě, když směrem k ní vytáhlo několik tisíc vojáků Wagnerovy soukromé žoldácké skupiny, kterou vede Jevgenij Prigožin. Byly evakuovány veřejné budovy, informovala britská stanice BBC. Byla evakuována muzea a nákupní centra poblíž Kremlu. Ve městě se objevila vojenská technika a u výpadovek parkovaly prázdné nákladní vozy určené pro případné zabarikádování silnic.

Představme si, co si asi tak mysleli Moskvané, jaké měli pocity? Do té doby suverénní Putin vystoupil značně otřesený, mluvil o "dýce vražené do zad", o "zradě" a trestu. Wagnerovci postupovali na Moskvu a ruské pozemní síly je nezastavily, neutkaly se s nimi, vyletěly proti nim sice vrtulníky, ale ty byly žoldáky sestřeleny z nebe. Pětitisícová skupina dojela asi 300 kilometrů před Moskvu, nikdo nevěděl, jestli nebude pokračovat.

Horší ránu Putin doma nemohl dostat. Najednou vypadal úplně bezradně. Prigožin zároveň na síti Telegram, kterou Rusové hojně sledují, prohlásil, že Moskva lže o tom, proč Rusko vtrhlo na Ukrajinu. Že nejde ani o denacifikaci, ani o ochranu lidí, kteří mluví rusky, že se nikdo nechystá na Rusko zaútočit a že důvodem invaze na Ukrajinu je prý touha ministra obrany Sergeje Šojgua stát se maršálem. - Prigožin však, jako už dříve, nekritizoval ruského prezidenta.

Sledujeme velkou Putinovu prohru. A nic na tom nemění fakt, že zjevně prohrál i Prigožin, který najednou svoje lidi stáhl, prostřednictvím běloruského prezidenta Lukašenka si nechal vyjednat "beztrestnost" a vyhnanství v Bělorusku, ale nikdo v neděli nevěděl, kde se nalézá.

Sledovali jsme naprosto šílenou ruskou show, něco, co nikdo, kdo nemá špičkové tajné informace, nemohl čekat, jakousi vzpouru na území obra, mimo jiné obsazení ruského vojenského velitelství ve městě Rostov na Donu, na jihu velmoci.

Vypadalo to jako obří šmé, titánská dezinformace

Ale co to bylo za vzpouru? Oč v ní vlastně šlo? Bylo velmi zajímavé, jak se Putin ve svém "dýka do zad" projevu vyhnul jménu Prigožina. Stejně tak vůdce žoldáků táhl nikoli "na Putina", "na prezidenta", ale aby sesadil ministra obrany Šojgua a šéfa armády Gerasimova. Ano, toho Gerasimova, o kterém se psalo, že je málem geniální a že by ho chtěla ve svém velení kdekterá armáda NATO.

Až do Putinova projevu to celé vypadalo jako nějaké obří šmé, jako jakási titánská dezinformace nebo zpravodajská hra s nejasným záměrem. Běžná reakce zněla "tohle přece není možné".

Možná není ani tak důležitý Prigožinův motiv, jako spíš průběh tažení. Jedni říkají, že šéfovi žoldáků vadil údajný masakr jeho lidí, který podle něj měli provést Rusové, druzí tvrdí, že pro něj bylo nesnesitelné, aby byli jeho lidé podřízeni ruské armádě, a že tedy šlo o byznys. Protože vraždění po světě a na Ukrajině je Prigožinovo výnosné podnikání.

Důležitá je ta zjevná slabost Putina a jeho armády. Důležitý, zvlášť pro české a západní Putinovy podporovatele, je i fakt, jak pekelné a nevypočitatelné je používání žoldáků, nejen Prigožinových, během agrese a genocidy na Ukrajině.

Analytici se shodují, že další ranou, dýkou, kterou si zbabělý Putin vrazil do zad sám, byl fakt, že mu stažení wagnerovců vyjednal Lukašenko a že po řečech a trestu a zradě nechá Prigožinovu armádu nepotrestánu. Ti Putinovi zrádci, kteří odešli pryč, dostali imunitu, ti, kdo se tažení na Moskvu neúčastnili, dostali dokonce nabídku podepsat kontrakt s ministerstvem obrany. Putin předvedl slabost, couvnul, znovu ukázal, že je jen papírovým hrdinou.

Dodejme však, že ta šílená show může být nebezpečná. Z ruského prezidenta se ještě víc stává šelma zahnaná do kouta, nyní pokořená, zahanbená, která bude možná ještě víc přemýšlet o tom, jak způsobit nějakou další velkou katastrofu na Ukrajině, ať už zničení atomové elektrárny, nebo protržení další přehrady, anebo použití taktické jaderné zbraně.

Lekce pro české skeptiky

Tažení žoldáků Wagnerovy skupiny na Moskvu se stalo lekcí pro české i jiné skeptiky. Často slýcháme, že Putina na Ukrajině nelze porazit, že sice nemá špičkovou armádu, ale i tak je příliš silná a má takřka nevyčerpatelné zdroje. Bác ho, najednou několik tisíc ozbrojenců projíždí Ruskem jak horká voda střevním traktem. Stíhačky je nesejmou, armáda se jim do cesty nepostaví, Moskva se děsí, že bude přepadena. Odtud vidíme: Putina lze porazit, měl strach dokonce i z Prigožina a jeho armádičky vycvičených vrahů.

Obecně se má za to, že Prigožin zřejmě sázel na podporu části ruských bezpečnostních složek, asi jak v tajných službách, tak v armádě. Mezi jeho příznivce a podporovatele patřil kupříkladu generál Sergej Surovikin, zástupce velitele "speciální vojenské operace", tedy agrese a genocidy na Ukrajině. Ve finále se však přiklonil k Putinovi a požádal wagnerovce, ať se vrátí do kasáren.

Prigožin se asi s podporou lidí v Kremlu přepočítal. A dodám, že pokud odejde do běloruského exilu, přes všechny sliby o beztrestnosti si nemůže být jist životem. Ponížil Putina.

Co jsme se ještě dozvěděli krom faktu, že Rusko není tak silné, jak se zdá? Viděli jsme, že je to stát, kde neplatí nic, kde několik tisíc vzbouřenců táhne zemí a nikdo je nezastaví, kde si prezident do poslední chvíle netroufne vyslovit slovo Prigožin, kde nejdřív vyhrožuje, ale pak na podpatku otočí a nechá vzbouřence vyklouznout. Prý aby zabránil krveprolití. On, pro kterého nemá lidský život sebemenší cenu, jak denně prokazuje.

Nic tam neplatí, za Rusy vraždí Ukrajince nejen jejich synové, ale taky najatí žoldáci. Nevíme, jakou silou disponuje Putin, nevíme, kdo z bezpečnostního aparátu stál proti němu. Tušíme jen, že se tam ještě víc utáhnou šrouby, režim bude ještě bestiálnější, protože se bojí.

Blíží se summit NATO v litevském Vilniusu, proběhne 11. až 12. července. Bude muset vyhodnotit, kolik toho o Prigožinově vzpouře věděly tajné služby, pokud o ní vůbec věděly. Bude muset vyhodnotit i nová rizika Putina v koutě, rizika oslabeného vůdce. Summit by měl dát Rusku vážné varování, co bude následovat, pokud na Ukrajině zopakuje nějakou Kachovku. Nebo pokud použije jadernou taktickou zbraň.

Měli bychom si všichni uvědomit tři věci. Že je Putin slabší, než jak je vykreslován. Že je jako slabý a nyní i Prigožinem do značné míry veřejně, světově zostuzený možná ještě nebezpečnější a šílenější. A že se ho nesmíme bát.

