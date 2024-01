Rakušan skočil do kotle, Fiala plave v záložně, Babiš urazil Rakousko. Česko ve varu

Vládní politici se probouzejí z letargie, Pirát Bartoš spustil občanku v mobilu a česká společnost je natlakovaná jak papiňák. Přetlak na maximum podporuje opozice.

Polovina volebního období Fialovy vlády a vaří se to u nás jak v papiňáku. Ve společnosti cítíme velký přetlak, napětí, nespokojenost. Opozice toho stavu využívá na maximum, přitápí pod kotlem, je lhostejná k ohrožení, které se nad námi, nad Evropou čím dál zřetelněji vznáší. Zároveň se část vládních politiků probouzí z letargie.

Co hýbe politikou a částečně i společností? Ministr Vít Rakušan (STAN) v kotli v Karviné. Ministr Ivan Bartoš (Piráti) spustil občanku v mobilu. Premiér Petr Fiala (ODS) vysvětluje, jak si dal milion do družstevní záložny. Opozice obstruuje zavedení korespondenční volby ve sněmovně. A šéf ANO Andrej Babiš přitom stačil urazit občany Rakouska. Nuda nevládne.

Začněme Rakušanem a Karvinou. Setkání s občany ministr vnitra uspořádal v pivnici Centrum uprostřed sídliště Mizerov. Starostové si v Karviné vedou opravdu mizerně, v obecních volbách 2022 tam získali 1,65 procenta hlasů. Rakušan dobře věděl, že leze do jámy lvové. Muselo mu být jasné, že akce využijí dezinformátoři, že se tam na něj svolají. Však se také dostavil kupříkladu "alternativní" kanál KTV, který server Manipulátoři.cz řadí do dezinformační scény.

Na Rakušana řvali, pískali, nadávali mu do fašistů, nenávist se dala krájet, o sprostotu nebyla nouze. On to vydržel přes dvě hodiny a svým způsobem odpor vyčerpal. Rakušan fungoval jako norná stěna, která z řeky odčerpává jedovaté znečištění. Dezinformátory neuspokojí, nové voliče asi nezíská, ale i soupeři musejí uznat, že "má gule". Uznal chyby vlády, ve které sedí, tedy svoje chyby, ale neuhnul z podpory Ukrajiny a ukrajinských uprchlíků.

Jsou Rakušanovy Debaty bez cenzury jen marketing? Jistě je to taky marketing, ale zároveň akce, která nabízí hlubší smysl. Rakušan se lidem do jisté míry vydává na pospas. Nechá je řvát, nezabalí to, vysvětluje, i když asi mnozí přítomní o žádné vysvětlení nestojí. Ta akce má význam pro lidi, kteří chtějí "normální vládu", takovou, za kterou se nemusejí stydět. Ne bezchybnou, ale otevřenou a odvážnou.

Nedávno ministr Zbyněk Stanjura (ODS) a premiér Petr Fiala ohlásili konec reforem. Schytali to pak. To, co předvedl Rakušan v Karviné, je něco jako reforma, vykročení jinam, dělá to jinak. Za nejcennější považuju jeho obhajobu pomoci Ukrajině, o to jde dnes úplně nejvíc. Jeho cesta do Karviné se v něčem podobá cestě Fialy do Kyjeva.

Ivan Bartoš spustil a propaguje občanku v mobilu, úplně jiný vládní krok. Někomu se to může jevit jako prkotina, nic zásadního, nebo dokonce jako samozřejmost. Až na to, že roky voláme po digitalizaci, modernizaci státní správy, a nic moc se nedělo. Teď se děje. Není to "skok do kotle", ale je to krok, který nutně potřebujeme.

Jsem taky Tyrolák, vy zelení magoři!

Další událost. Premiér Fiala porušil pravidla. V majetkovém přiznání neuvedl svůj podíl v Podnikatelské družstevní záložně. Účet tam měl mezi roky 2015 a 2020. Hrozí mu za to pokuta 50 tisíc korun. Za chybu se omluvil, problém však pokračuje. Ukázalo se, že záložna v minulosti čelila mimo jiné kontrole a pokutě kvůli praní špinavých peněz a chyby u ní našla i ČNB. Finanční analytický úřad jí udělil pokutu 150 tisíc korun za to, že porušovala povinnosti při dohledu na možné praní špinavých peněz.

Fiala na to reaguje na síti X, popisuje dopodrobna, jak to bylo s jeho účtem i to, že podle zákona jako politicky exponovaná osoba podléhá "zvláštnímu režimu, což zvláště banky přísně dodržují. Tedy předpokládám, že vše, co jakýmkoli způsobem se svými penězi dělám, je sledované příslušnými institucemi a opakovaně kontrolované." Nekličkuje, nezatlouká, záložna zjevně není žádné premiérovo Čapí hnízdo. Opozice mu to pochopitelně nedaruje. V pořádku. Právem.

Hlavním tématem ANO a SPD je snaha vlády zavést korespondenční volbu. Oč jde? O možnost pro zhruba půl milionu našich občanů v zahraničí, aby se mohli bez potíží účastnit voleb. Tuto celkem logickou, v EU běžnou možnost opozice vydává za veliké zlo, konec demokracie, ohrožení ústavy. Obstruuje kvůli tomu na maximum. Andrej Babiš (ANO) mluvil 3,5 hodiny v kuse, Tomio Okamura (SPD) skoro 11 hodin.

Chápal jsem, že opozice obstruovala okolo úprav důchodového systému. Mohla tvrdit, že jí jde o životní úroveň lidí v penzi. U korespondenční volby však jde přímo proti zájmům voličů. Pravda, většinou asi nikoli voličů vlastních, spíše voličů protivníka. Těm by chtěla ponechat velmi komplikovanou možnost účastnit se voleb během pobytu v cizině. Obstrukce okolo korespondenční volby je ryze destruktivní. Nic přece nebrání ANO a SPD dělat takovou politiku, aby je volili i lidé pracující v zahraničí.

Vít Rakušan se "odkopal", když natočil k vlastní vládě kritické video a vyjel debatovat do Karviné. Úplně jinak se odkopal Andrej Babiš ve sněmovně, když napadl rakouské občany.

Mluvil o výstavbě dálnice D3 k hranici s Rakouskem směrem na Linec a o tom, že stavbaři v Česku budou na hranici v roce 2026. "A víte, kdy tam bude to Rakousko? 2031. Vykašlali se na to. Proč? Protože mají ty Zelené ve vládě, ti magoři." Jeho slova zveřejnila rakouská média. On to pak po babišovsku žehlil: "Když jsem řekl magoři, myslel jsem samozřejmě ty Zelené ve vládě, ne rakouské občany." Za prvé to tak neřekl, za druhé Zelení ve vládě tedy nejsou občané Rakouska?

Ale Babiš se odkopal i tím, jak jel svou reputaci do Rakouska napravovat. Zašel tam do obchodu, navlékl se do tyrolského kroje a na sociální sítě poslal video, kde oznamuje, že si koupil "typický tyrolský kroj". Klasický úkrok populisty. Převlékne oděv a je to.

O jedenáctihodinovém blábolení Okamury při obstrukci ve sněmovně nemá smysl psát. Důležité je to, že Babiš a Okamura se nabízejí jako alternativa k současné vládě. Jejich postoj ke klíčovému riziku celé Evropy? Nekupovat stíhačky F-35, nepomáhat uprchlíkům z Ukrajiny, neusnadnit "našim lidem" (jejich výraz) hlasovat v cizině. Nejhorší ale je, že jak ANO, tak SPD neustále přiživují nesvár a napětí ve společnosti. Nenabízejí řešení, nabízejí rozeštvání.

