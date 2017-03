Reakce Britů na útok: Nebojíme se. Teror nevyhraje. V Česku teroristé už vyhráli

Dnes 13:30

Návod části českých elit: nepustit sem ani muslimskou myš, zašpérovat hranice, co nejvíc lidí ozbrojit a pálit na všecko, co se podezřele hne.

Teroristický útok v Londýně: čtyři mrtví (včetně pachatele), čtyřicet zraněných. Zdá se, že šlo o akt jedince, nikoli skupiny. Britská premiérka Theresa Mayová řekla, že cílem ataku byly britské hodnoty "svobody, demokracie a svobody slova". Sdělila světu, že zaútočit na tyto hodnoty "násilím a terorismem" je odsouzeno k neúspěchu.

Všimněme si, že u teroru, se kterým se Evropa potýká, jde vždycky o naše hodnoty. A dodejme, že mnohem ničivější teroristické útoky se odehrávají v zemích, odkud lidé prchají do Evropy v naději, že je ochrání. Prchají do demokratických zemí kvůli jejich hodnotovému systému, v jehož centru je člověk, jedinec, občan, také uprchlík.

Theresa Mayová těsně po útoku řekla: "Nepoddáme se terorismu. Půjdeme společně kupředu, nikdy neustoupíme teroru a nikdy nedovolíme hlasům nenávisti, aby nás rozdělily." Přidejme ještě postoj Marka Rowleyho, zástupce šéfa londýnské metropolitní policie: "Muslimské komunity teď budou mít potíže, musíme je ochránit."

Když to shrneme, špičkoví politici (a policisté) v Británii vědí, v čem tkví západní hodnoty, a vědí, oč teroristé usilují. Jde jim, zopakujme si to, o dva základní cíle: abychom se svých hodnot vzdali a aby byla západní společnost rozdělena (nechala do sebe zasít nenávist, pochyby o sobě, hledání domácích viníků atd.).

Terorismus, který útočí na nevinné lidi na letišti a v metru (před rokem v Bruselu), na lidi kráčející po Westminsterském mostě v Londýně, na neozbrojené policisty před parlamentem, je odporný a zbabělý. Nepřehlédněme však, jak je slabý, jakou dráhu urazil od 11. září 2001. Islámští fundamentalisté nejsou v Evropě schopni akce, která by pohnula západním systémem. A válku prohrávají i ve "svých" zemích. Čeho však dosahují, je nahlodávání společností, dokážou lidi více či méně stavět proti sobě. (U nás, kde se žádný teroristický útok neodehrál, jsou velmi úspěšní.)

Světoví státníci Londýnu kondolují, mluví o hodnotách a jejich obraně. Česká reakce na Londýn? "Pan prezident je o teroristickém útoku v Londýně podrobně informován. Nyní vyčkáváme na další upřesnění týkající se pozadí teroru v srdci britské metropole," řekl ve středu mluvčí Jiří Ovčáček. Žádné ujištění, že si svobodu vzít nedáme. Jen vyčkávání, co se z toho vyvrbí.

Černochová: Vinna je mírová politika

Premiér Sobotka vyjádřil lítost nad oběťmi, odsoudil teroristický útok: "Společným cílem všech evropských zemí musí být vymýcení těchto teroristických ataků a trvalý boj proti radikálům, kteří útočí na naše životy, naši svobodu a demokracii. ČR je a bude v tomto boji aktivní a nekompromisní, zajištění bezpečné země i Evropy je naše klíčová priorita." Zdůraznil svobodu a demokracii. Jsme rádi. Vážně.

Ukázku, jaké postoje zaujímá mnoho českých politiků, nabídly středeční Události a komentáře v ČT. Hledal se viník, oblíbená česká hra. A naháněly se předvolební body samozřejmě.

Jana Černochová, poslankyně výboru pro obranu sněmovny za ODS, viníka našla hned. Ivan Kytka, spolupracovník ČT v Londýně, před ní vysvětlil, proč je britská policie v ulicích neozbrojená (nosí jen pouta a obušek): "Policie má spíše místním pospolitostem pomáhat a má je chránit, nikoli chodit po zuby ozbrojená po ulicích a jaksi zastrašovat. Je to tradiční britský přístup, který je zakotven v britské povaze několik století a nemyslím si, že ty incidenty by na tom něco mohly radikálně změnit."

Na to Černochová: "Obávám se, že Spojené království Velké Británie a Severního Irska právě díky té své mírové politice dala prostor pro to, aby policisté neměli zbraně. Bohužel dala prostor pro to, když se teď hlasovalo v Evropském parlamentu o té odzbrojovací směrnici, tak aby se Evropané odzbrojovali." Nechápe, oč v Británii jde, že tam policie hraje jinou roli než jen represivní. Černochová využila k agitce proti EU. Jen zíráte na tu politováníhodnou úroveň.

Pokračovala: "V Británii, když si chcete uspořádat garden party a potřebujete plastikové příbory, tak si je chodíte kupovat do supermarketů na identifikační kartu… Není to jenom Británie, je to i Německo, Francie a opravdu policie ani armáda nemůže být všude, nemůže být všudypřítomná… A tady skutečně ta Evropa zcela dobrovolně a pro mě nepochopitelně se vzdává této možnosti, přitom těch trestných činů spáchaných s legálně drženou zbraní je minimum."

Nepustit k nám ani muslimskou myš

Pozván byl též poslanec za ANO Bohuslav Chalupa, místopředseda výboru pro obranu sněmovny. Taky naháněl bodíky: "Já v tomto ohledu tady s paní kolegyní vlastně nemám žádný problém. Já jsem na stejné vlně. Já se domnívám, že Evropská unie opět učinila krok k tomu, abychom se stali více ohrozitelní a více bezbranní."

Díváte se na to a je vám šoufl. Ti dva hned měli viníka (hloupí Britové mají neozbrojené policajty a EU a nám bere pistole). Jak by ozbrojený strážník zabránil, aby auto teroristy najelo do lidí, není jasné.

Své si k útoku řekl předseda KSČM Vojtěch Filip: "Situace je vážnější, než si někteří připouštějí. Armáda pěšáků, která sem vstoupila v rámci migrační krize, je v roli vojáků, kteří se snaží změnit Evropu v jiný svět. Jde o to, jakým způsobem symboly evropské kultury chránit."

Vzal to rovnou k cíli: za teror mohou uprchlíci. Ti, kteří před terorem IS utíkají. Stejný názor, jak víme, má prezident Zeman a mnoho dalších českých elit. Jejich řešení: nepustit sem ani muslimskou myš, zašpérovat hranice, co nejvíc lidí ozbrojit a pálit na všecko, co se podezřele hne.

Když to posloucháte a čtete, padne na vás smutek. Teroristé v Česku už vlastně vyhráli, Česko už do značné míry zmákli.

Vážím si Britů za jejich neústupnost a za to, že vědí, co je svoboda a demokracie. Za postoj Mayové "nepoddáme se terorismu" a za postoj mnoha tamních lidí, který po útoku vyjádřili hashtagem #WeAreNotAfraid (Nebojíme se) a heslem z roku 1939 Keep Calm and Carry On (Buď v klidu a pokračuj).

autor: Martin Fendrych