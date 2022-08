Restart pomine jako všechny epidemie. Schizofrenie naší zahraniční politiky ale trvá

Česká diplomacie právě promarnila šanci vystoupit ze stínu vážných chyb bývalé vládní garnitury.

Kabinet Petra Fialy (ODS) při svém nástupu v programovém prohlášení avizoval mimo jiné revizi vztahů s Čínou. Před nedávnem zde autor tohoto textu s jistou dávkou nadsázky vznesl rétorickou otázku, zda se bude ohlašovaná revize řídit příkladem pákistánsko-čínské "družby do každého počasí". Uběhly tři týdny a politická realita začala tak trochu imitovat rétorickou nadsázku.

Pákistánským příkladem se - snad - řídit nebudeme. Zatím to však vypadá, že ve vztahu k Pekingu ustrneme někde mezi Maďarskem a Polskem. To koneckonců odpovídá naší zeměpisné poloze - byť asi nikoliv původním zahraničněpolitickým ambicím pětikoalice a jejích voličů.

16, 14 a tak dále

Minulý týden oznámily Lotyšsko a Estonsko, že po Litvě vystupují i ony z vlivového čínského uskupení známého jako 16+1 (po jejich odchodu technicky 14+1). Deklarovaným důvodem jsou nenaplněná ekonomická očekávání a také fakt, že Peking podpořil Moskvu po jejím vpádu na Ukrajinu. Dalším, nevysloveným důvodem je samozřejmě rychlá proměna geopolitické situace.

Všechny tyto body jsou relevantní i pro Česko. Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny vyzval k opuštění skupiny 16+1 již v květnu. Senát se v podobném duchu vyjadřuje dlouhodobě. Premiér Fiala - jak známo - při svém nástupu do úřadu přislíbil prezidentu Zemanovi, že ministerstvo zahraničí bude pod vedením Jana Lipavského (Piráti) sledovat politiku celé vlády, která je vůči Číně podstatně opatrnější. V krystalické podobě se projevila postojem k zahajovacímu ceremoniálu zimní olympiády v Pekingu - česká vláda se nepřipojila k jeho bojkotu (premiér pro něj pouze vyjádřil "pochopení"), ale současně do Číny žádné své zástupce nevyslala.

O takovém přístupu je možno diskutovat, ale dá se vcelku pochopit. Zejména dokud vládě dýchá na záda současný prezident. A dokud také v Číně nadále působí, byť zjevně s klesajícím entusiasmem, firmy PPF a HomeCredit, jež doma disponují značným politickým vlivem. (Pro případ dalších předžalobních výzev a písemných stížností spěchám svým skutečným i domnělým zaměstnavatelům jedním dechem oznámit, že obě společnosti podle svých prohlášení jakýkoliv politický vliv odmítají.)

Politika mrtvého brouka

Opatrný postoj je sám o sobě legitimní pozicí; vnitřní rozpolcenost již méně. Do opatrného, ale cílevědomého postoje dobře zapadala varianta opuštění nepohodlného 16 (takto již pouhých 14) + 1 nikoliv samostatně, ale ve skupině s několika dalšími podobně smýšlejícími státy. Zdálo se, že tato myšlenka ve Fialově vládě rezonuje. Od počátku se přitom mluvilo jako o možných partnerech právě o baltských státech. A podle oficiálně nepotvrzených zpráv v tom smyslu probíhala i příslušná mezistátní jednání.

Je tedy zarážející, že česká strana nyní nevyužila možnosti vystoupit z čínské iniciativy společně s Lotyšskem a Estonskem. Vyznívá to jako pokračování politiky mrtvého brouka - zahájené Fialovým (ne)bojkotem olympijských her - směrem k paralýze: Z 16+1 nevystoupíme, ale nikoho tam nebudeme posílat. Jak by řekl Babiš, prostě to vyignorujeme. Celá iniciativa je tak jako tak dysfunkční, většina jejích aktivit ustala již s nástupem covidu a zbytek se zhroutil po loňském vystoupení Litvy. Nad Prahou jako by se vznášelo zaklínadlo vyznavačů Potopeného boha ze Hry o trůny: "What is dead may never die" - co je mrtvé, nemůže nikdy zemřít. (Připomeňme pak, že rituální replika zní "But rises again harder and stronger" - ale povstane znovu, pevnější a silnější.)

Balancování na dvou židlích

Iniciativa 16+1 skutečně podle všeho - alespoň v Česku - v poslední době žádnou "iniciativu" nevyvíjí. Formální členství v tomto spolku má nicméně také symbolický rozměr. A symboly mohou být v politice, zejména zahraniční, velmi důležité - mohou mít velmi praktické dopady. V době již zmíněného štěpení geopolitických bloků, jež se odlišují právě "nehmatatelnými" základními hodnotami, to platí dvojnásob.

Pokračující účastí v "mrtvé" čínské iniciativě vysílá Česká republika svým spojencům i protivníkům signál, že i nadále sedí tak trochu na dvou židlích. Na jedné straně se snaží formulovat svou vlastní indo-pacifickou strategii, jejímž smyslem je obrana základních demokratických hodnot proti rozpínavosti Pekingu, na straně druhé setrvává v "iniciativě", jež nás měla úzce propojit s Čínou.

Ironii této situace dále podtrhuje personální situace na ministerstvu zahraničí, kde první draft indo-pacifické strategie formuloval náměstek ministra, figurující současně jako český národní "koordinátor" iniciativy 16+1. Českým zmocněncem pro Indo-Pacifik je pak bývalý český velvyslanec v Pekingu z vrcholných dob Zemanova "restartu".

Všechny tyto diskrepance vnímají naši spojenci. Ti bezprostředně sousedící i ti v širší, euroatlantické - a ovšem také v nově se rodící indo-pacifické - komunitě. V této přetrvávající schizofrenii také tkví jádro naší málo srozumitelné politiky vůči Pekingu, jež se odráží mimo jiné i v našem členství nečlenství v nyní již nepříliš iniciativní iniciativě 16+1.

Autor, sinolog a orientalista, je ředitelem projektu Sinopsis.

