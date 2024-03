Rusko odmítá mír, odmítá mírová jednání. Ukrajinu plánuje vymazat z mapy světa

Existují dvě představy o míru. Ukrajinská žádá stažení Rusů z Ukrajiny a potrestání válečných zločinů. Ruská vidí Ukrajinu jako neexistující subjekt, jako velké Rusko.

Medveděv říká jen to, co chce Putin. Ruský plán pro Ukrajinu je, že z ní bude Rusko. | Foto: Reuters

Jedna z banalit dnešní doby je věta "chceme mír". Slyšíme ji stále dokola, a kdo by nechtěl mír. Mír se stal bičem protivládních a proruských aktivistů i parlamentní opozice, bičem švihajícím vládu. Mír se bere jako něco nezpochybnitelného, proti větě "chci mír" se nedá argumentovat. Přesně tak sloužilo slovo mír Rusům v době studené války a pokračuje to dál.

Jak zajistit mír na Ukrajině? Návod je opět banální, stačí, aby se Rusové stáhli z celého ukrajinského území, které napadli a uchvátili v roce 2014 a pokračovali v tom před dvěma roky. Prezident Putin může nastolit mír v podstatě ze dne na den, nic takového však nechce a neudělá.

Banální mírotvůrci mají tedy jiný návod. Vychází z ruského narativu, že Ukrajina Rusko ohrožuje, že tam bují neonacismus, který chce Rusko napadnout. Proto se Moskva, proto se jaderná mocnost musí "bránit". Návod tohoto typu mírotvůrců na zastavení války zní "přestat dodávat zbraně Ukrajině". Logika opět banální, zbraně zabíjejí, když je Ukrajina nebude mít, skončí zabíjení. Kdyby se Rusko tohoto návodu drželo za druhé světové války, už by neexistovalo. Jak řekl slovenský proruský mírotvorný premiér Fico o EU, "jediným plánem unie je podporovat vzájemné zabíjení Slovanů".

Realita? Už krátce po vypuknutí války, 3. dubna 2022, vydala ruská státní agentura RIA Novosti článek Co by mělo Rusko provést s Ukrajinou? Byl to ruský státní plán ukrajinské genocidy, systematického vyhlazení, anulování celého ukrajinského národa. Pokračuje stále dál.

Jak by to vypadalo, kdyby se Ukrajina přestala bránit a kdyby jí Západ přestal dodávat zbraně, to popsal místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace Dmitrij Medveděv ve svém pondělním rozsáhlém projevu na ruském Světovém festivalu mládeže. Zásadní tvrzení přednášky nazvané Geografické a strategické hranice znělo "Ukrajina je rozhodně Rusko" a "hranice Ruska nikde nekončí". Celá řeč se nesla v duchu protiukrajinské rétoriky, jež byla zaměřena na vymazání země z map.

Medveděv, který Západu opakovaně vyhrožuje jadernými raketami, řekl: "Náš geostrategický prostor byl od dob starověkého ruského státu nedělitelný." Používal mapu, která ukazuje drtivou většinu ukrajinského území pohlceného Ruskem. Už dřív prohlašoval, že Ukrajina nemá existovat. Nyní prohlásil, že Rusko válku neskončí, dokud se Ukrajina nevzdá. "Historické části země se musí vrátit domů. Všichni naši protivníci musí jednou provždy pochopit prostý fakt: že území na obou březích řeky Dněpr jsou nedílnou součástí strategických a historických hranic Ruska."

Není pochyb, že Dmitrij Medveděv říká jenom to, co chce a co dovolí prezident Putin, aby říkal. Posílá jasné vzkazy Západu. Co na to mírotvůrci? Pokud se Ukrajina nebude bránit, zanikne, Rusko veřejně vyhlašuje, že ji vymaže z map. A bude pokračovat dál, ani o tom dnes není pochyb.

Švýcarsko chystá velký mírový summit. Pro Rusko "utopický záměr"

Jak je to s jednáními o míru? Probíhají? Existuje mírový plán? Začněme napadnutou zemí. Už na konci roku 2022 představil prezident Volodymyr Zelenskyj desetibodový mírový plán. Obsahuje dohodu o jaderné a potravinové bezpečnosti včetně zajištění vývozu ukrajinského obilí do nejchudších států světa, propuštění všech vězňů a lidí deportovaných do Ruska včetně válečných zajatců a dětí.

Žádá obnovu ukrajinské územní celistvosti, stažení ruských vojsk z Ukrajiny, ukončení násilností a ustavení speciálního tribunálu pro potrestání ruských válečných zločinů. Žádá konec ničení ekosystémů a ochranu životního prostředí. Mluví o předcházení vyostření konfliktu a o vytvoření bezpečnostních struktur v euroatlantickém prostranství včetně záruk pro Ukrajinu. Rusové plán odmítli.

Letos 1. března americký deník The Wall Street Journal citoval ruský návrh dohody na uzavření míru s Ukrajinou z dubna 2022: Ukrajina musí zůstat neutrálním státem, nevstoupí do žádných vojenských aliancí. Krym zůstane ruský, o Donbase se má jednat, ruština bude rovna ukrajinštině, Západ nebude smět dodávat Ukrajině zbraně a Ukrajina zmenší svoji armádu na jen malou část té dnešní. Plán, který měl zemi vydat zcela do rukou Rusů. Jak vidíme na řeči Medveděva, Rusko má dnes k míru ještě mnohem a mnohem dál.

Opoziční předák Andrej Babiš se koncem února snažil sněmovnou protlačit výzvu prezidentu Pavlovi a premiéru Fialovi, aby svolali do Prahy mírovou konferenci. Výzvu neprosadil. Nedokázal říct, kdo by přijel z ruské strany. Jeho krok byl jen marketing, Česko nemá váhu země, která by takové jednání mohla svolat, navíc není v postoji k Ukrajině neutrální. Babišovi nejde o mír, ale o voliče SPD a protivládních uskupení.

Západu je často vytýkáno, že nejedná o míru. Je to však lež. Poslední velké jednání proběhlo letos v lednu v Davosu, účastnilo se ho celkem 83 zemí. Předtím se jednalo v Dánsku, Saúdské Arábii a na Maltě.

Babiš jistě ví, že velkou konferenci o míru na Ukrajině chystá Ženeva. Švýcarsko o to požádal prezident Zelenskyj letos v lednu, při své návštěvě této neutrální země. Přípravu konference potvrdila švýcarská prezidentka Viola Amherdová a Zelenskyj v lednu podle agentury Reuters řekl, že "na mírovém summitu jsme otevřeni všem zemím, které respektují naši svrchovanost a územní celistvost". Tu ovšem Rusko zcela zjevně nerespektuje a neuznává.

Uspořádání konference potvrdil na Valném shromáždění OSN 23. února šéf švýcarské diplomacie Ignazio Cassis. Řekl, že se ji jeho země chystá uspořádat do léta, neboť je nutné nalézt "realistickou cestu" k zastavení bojů na Ukrajině. Předtím při vystoupení na konferenci Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě řekl, že švýcarská akce by měla být jednou z etap před uspořádáním "velkého mírového summitu". Ten připravit je ovšem složitější.

Pro české mírotvůrce zaznamenávám reakci Ruska: připravované švýcarské konference se odmítá účastnit. Ruský zástupce při OSN Vasilij Něbenzja na konci února prohlásil, že Moskva takové jednání považuje "za ztrátu času", a dodal: "Není to nic jiného než ultimátum a snaha vlákat co nejvíce zemí do nekonečných schůzí o utopickém záměru."

Čeští mírotvůrci by měli apelovat především na Rusko, aby jednalo o míru a aby stáhlo svá válečné zločiny páchající vojska z Ukrajiny. Jinak jsou směšní. Tvrzení, že Západ nechce mír, je pustá lež. Západ usiluje jak o mír, tak o to, aby západní evropské země nebyly Rusy napadeny. Přestat Ukrajinu podporovat finančně a vojensky - a děláme to bohužel nedostatečně - znamená, že ji Rus vymaže z mapy světa.

Video: Rusové postupně získávají území dál za dobytou Avdijivkou (29. 2. 2024)