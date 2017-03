Rusko se budí: „Putin je zloděj!“, „Demise!", „Medvěděva do basy!“ Cenné i pro Západ

Proti "feudálovi" Putinovi stojí opozice, Rusy se mu nepodařilo zlomit, zblbnout, zpracovat svou masivní propagandou.

V neděli uběhlo 17 let ode dne, kdy se Vladimir Putin stal poprvé ruským prezidentem a začal zemi natáčet k autoritativnímu systému. Od té doby okupoval ukrajinský Krym a podporuje válku v ukrajinském Donbasu. V Evropě zase posiluje nacionalistické, antibruselské tendence. Pro Evropskou unii se stal hrozbou a za svoji expanzi čelí západním sankcím.

Pokud se má v Rusku něco změnit, musí to přijít zevnitř, jedině Rusové (zřejmě mladí Rusové) se dnes mohou Putinovi a jeho mocenské klice postavit. Rusko nepředstavuje svobodný, demokratický systém, opozice je tam běžně zastrašována, pronásledována, kritici režimu z řad občanů, novinářů, politiků i umělců jsou zavíráni i vražděni.

Proto byla neděle 26. března, neděle Putinova sedmnáctiletého výročí, neobyčejně významná a cenná. Opoziční lídr Alexej Anatoljevič Navalnyj, čtyřicetiletý právník, bloger, politický aktivista, kritik ruské korupce, ruského režimu a odpůrce Putina, zorganizoval po celé zemi protikorupční demonstrace. Protesty začaly na Dálném východě a táhly se směrem na západ až do Moskvy. Připomínají ruský odpor poté, co byl Putin znovu zvolen prezidentem (2011/2012).

Lidé v neděli protestovali asi v osmdesáti ruských městech, přičemž jen ve čtvrtině byly demonstrace povoleny. Podle Echa Moskvy kupříkladu v Petrohradě demonstrovalo asi dvacet tisíc lidí. Policie počty protestujících podhodnocuje; kupříkladu v Moskvě pode oficiálních zdrojů do ulic vyšlo osm tisíc lidí, pozorovatelé však sumu odhadují na několik desítek tisíc. (Připomíná to rozdíly odhadů počtu demonstrujících v Československu před koncem roku 1989.)

Opozičník Navalnyj byl zatčen na Tverské třídě v Moskvě. Jeho lidé však vysílali online z demonstrací po celém Rusku (sledovalo ho okolo 140 tisíc Rusů). Navalného po zatčení naložili do policejního antonu, ale stovka lidí vozu bránila v odjezdu, později se mu od cesty postavilo auto. Leonid Volkov, spolupracovník Navalného, má být za moderování online vysílání obviněn z vyvolávání nenávisti, nepřátelství a ponížení lidské důstojnosti! (Hle, ruská demokracie.)

Navalného mluvčí tweetovala: "Těžkooděnci se snaží odnést z vozovky auta, aby mohl odjet anton s Navalným, lidé jim v tom brání." Protestující okolo antonu skandovali: "Fašisté! Fašisté!" A Navalnyj z antonu tweetoval: "Děcka, jsem OK. Nemusíte mě vytrhávat policii. Běžte po Tverské. Náš dnešní úkol je boj s korupcí."

Navalnyj to udělal i pro nás

Několik zajímavých postřehů; tweetující, kteří byli na demonstracích v různých ruských městech přítomni, píší, že je překvapovalo velké množství mladých lidí, kteří se vydali do ulic.

Novinář Alexandr Mitrofanov přeposílal dál slova řečníků na mítinku v Bělgorodu: "Za opravdový kapitalismus, proti současnému feudalismu!" (Putinův režim coby feudalismus? Trefné.) Lidé na různých místech skandovali: "Zloděje před soud!", "Dost bylo lží a krádeží!", "Demise!" V Saratově se ozvalo volání "Putin je zloděj!" V Kazani skandovali: "Putine, běž pryč! Nepotřebujeme tě! Demise! Demise!" Ve Voroněži: "Medvěděva do basy!"

Samo sebou dnes nevíme, v co tyto protesty vyústí. V Moskvě i jinde proběhlo masové zatýkání, do ulic nastoupila obrovská síla policistů (v autoritářském režimu samozřejmost). Represe může nabrat na obrátkách, Putinův "feudalismus" může ještě přitvrdit a to, co se dnes zdá jako utažený stav, přejde v ještě tvrdší potírání svobod občanů.

Nebo se budí občanská společnost, končí lhostejnost, Rusové se odvažují mluvit a protestovat a toto hnutí může skončit pádem Putina. Nevíme, co se stane. Může následovat také obojí: přitvrzení režimu a zároveň větší touha společnosti po volnějších poměrech, cesta ke svobodě.

V každém případě je velmi významné, že se Rusové bouří. Významné pro Rusy i pro Evropany a Američany. Evropští i američtí nacionalisté jsou Putinem podporováni a podporu mu oplácejí. Donald Trump se během kampaně choval jako putinovec (Krym Nekrym, Donbas Nedonbas). Mluví se o ruském ovlivňování amerických voleb ve prospěch Trumpa. V Německu, Rakousku i Francii jsou nacionalisté napojeni na Kreml. Marine Le Penová těsně před francouzskými prezidentskými volbami Putina navštívila, potvrdila, na čí straně stojí.

Proto je i pro Západ důležité, aby tam lidé viděli: proti feudálovi Putinovi stojí opozice, Rusy se mu nepodařilo zlomit, zblbnout, úplně zpracovat svou propagandou. Západní demokratičtí politici, aktivisté, novináři potřebují argument ruské opozice, argument ruského domácího vzdoru. Mimo jiné to potvrzuje, že sankce mají smysl, pomáhají ruské občanské společnosti (Miloš Zeman by zřejmě řekl "moskevské kavárně".)

Z tohoto pohledu akce zatčeného opozičníka Alexeje Navalného měla mnohem větší dopad a smysl, zasáhla i nás a zaslouží si náš dík a podporu.

autor: Martin Fendrych