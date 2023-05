Rusové unášejí ukrajinské děti. Desetitisíce až statisíce. Barbaři 21. století

Do ruského genocidního programu pro Ukrajinu, jak ho již na začátku války zveřejnila agentura RIA Novosti, patří zavlečení ukrajinských kluků a holek do Ruska, jejich adopce a převýchova.

Jeden z nejděsivějších a nejodpudivějších aspektů ruské války na Ukrajině představují únosy dětí. O tomto barbarství čteme a slyšíme od začátku agrese, čísla se po celou dobu války různí. Na konci loňského roku psal bratr kyjevského starosty Vladimir Kličko, že sami Rusové mluví o více než 700 tisících dětí, které deportovali. "Tyto válečné zločiny lámou srdce celému lidstvu," dodal tehdy.

Přesná čísla nemáme a možná ani nikdy nedostaneme. Platforma Children of War uvádí, že z Ukrajiny bylo za dobu konfliktu deportováno přes 19 tisíc dětí. Pracuje s doloženými jmény a čísly, ale tato metoda uprostřed válečné vřavy podle odborníků představuje spíše jen menší část skutečného počtu. Reálné číslo je zřejmě násobně vyšší.

Americké velvyslanectví na Ukrajině uvádí toto: "Odhady z různých zdrojů, a to včetně ruské vlády, uvádějí, že ruské úřady vyslýchaly, zadržovaly a násilně deportovaly z domovů do Ruska 900 tisíc až 1,6 milionu ukrajinských občanů, včetně 260 tisíc dětí, často do izolovaných oblastí na Dálném východě."

Američané popisují ruské "filtrační" operace a nucené deportace do Ruskem kontrolovaných oblastí Ukrajiny. Jde o hrubé porušení čtvrté Ženevské úmluvy o ochraně civilistů, takové akce představují válečné zločiny. Filtrace silně připomíná podobné ruské akce v Čečensku a v dalších oblastech. Vypadají tak, že jsou rozdělovány rodiny, zabavovány ukrajinské pasy a místo nich vydávány pasy ruské. To vše se děje proto, aby bylo oficiálně změněno demografické složení některých částí Ukrajiny.

Ruské úřady oddělují ukrajinské děti od jejich rodičů, další unášejí ze sirotčinců, a poté je dávají k adopci v Rusku. Američané píší, že "očití svědci a osoby, které přežily 'filtrační' operace, zadržení a nucené deportace, uvádějí časté výhrůžky, obtěžování a případy mučení ze strany ruských bezpečnostních sil. Během tohoto procesu ruské úřady údajně také zachycují a uchovávají biometrické a osobní údaje, podrobují civilisty invazivním prohlídkám a výslechům a nutí ukrajinské občany k podpisu dohod o pobytu v Rusku, čímž jim brání ve svobodném návratu domů".

Už na začátku války vydala ruská státní zpravodajská agentura RIA Novosti text, který bez nějakého zastírání nastiňuje genocidní plán. "Všechny organizace, které se spojily s praktikováním nacismu, musí být zlikvidovány a zakázány. Kromě špiček je však vinna i značná část lidových mas - pasivní nacisté, kolaboranti nacismu. Podporovali nacistickou vládu a tolerovali ji. Spravedlivý trest pro tuto část obyvatelstva je možný pouze jako nevyhnutelné břemeno spravedlivé války proti nacistickému systému, vedené co nejšetrněji a nejobezřetněji s ohledem na civilisty." Do toho, jak vidíme, únosy a deportace dětí s děsivou logikou zapadají.

Mezinárodní výbor Červeného kříže selhává

Evropská unie se snaží deportované děti vracet zpět do vlasti. "Tyto děti nejsou sirotci, stále mají své příbuzné," uvedla již dřív Maryna Lypovetská z dobročinné neziskové organizace Magnolia. Dodám, že i kdyby to byli sirotci, nikdo nemá právo je zavléct do Ruska. "Rusko systematicky porušuje práva dětí na zachování své kulturní identity a právo rodičů zajistit vzdělání dětí v souladu s jejich vlastním ideologickým přesvědčením," popisuje Lypovetská pro euroserver The Capitals. Dále také tvrdí: "Naše děti nejsou deportovány jen do Ruska, ale možná také do Běloruska." Její organizace se i takovým případům věnovala.

Minulý týden se poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová, členka lidovecké frakce (EPP) a u nás členka KDU-ČSL, vrátila z návštěvy Ukrajiny. Jela tam právě kvůli zavlečení ukrajinských dětí do Ruska. Navštívila také ukrajinské dětské domovy. Popsala, že se děti v mnoha případech nevrátily z letního tábora organizovaného ruskými úřady, jindy zas byly do Ruska vyvezeny z dětských domovů na východní Ukrajině. Ukrajinská lidskoprávní organizace Magnolia jí popsala případ, kdy ruští vojáci v jedné z okupovaných obcí údajně zastřelili matku hocha, kterého pak odvezli v konvoji neznámo kam.

Šojdrová upozornila, že mezinárodní nevládní organizace dělají pro unesené děti málo, málo pro jejich návrat domů. Kupříkladu Mezinárodní výbor Červeného kříže podle poslankyně může získat přístup na místa, kam byly děti deportovány, a pomoci zprostředkovat jejich návrat: "Mezinárodní výbor Červeného kříže má možnost navštěvovat všechna ruská centra a tábory, kde jsou deportované děti, ale nedělá to," sdělila s odvoláním na ukrajinskou organizaci Media Initiative for Human Rights.

Maria Sulialinová, obránkyně lidských práv a projektová manažerka Centra občanského vzdělávání Almenda, popsala serveru The Capitals, jak v Rusku vypadá převýchova ukrajinských dětí. Žijí v absolutní glorifikaci války, ruské války. Ukrajinská vicepremiérka a ministryně pro reintegraci dočasně okupovaných území Iryna Vereščuková vyzývá Rusy, aby přestali dávat ukrajinské děti k adopci. Apeluje i na rodiny, které si unesené kluky a holky berou: "Ještě jednou připomínám všem ruským takzvaným adoptivním rodičům a opatrovníkům: dříve nebo později se budete muset zodpovídat." Žádá, aby byly všechny ukradené děti vráceny Ukrajině.

Kvůli únosům dětí vydal v březnu Mezinárodní trestní soud (ICC) zatykač nejen na prezidenta Putina, ale taky na Marii Lvovou-Bělovovou, ruskou komisařku pro práva dětí. I ona je obviněna z válečného zločinu nezákonné deportace stovek dětí. Evropská rada vyzývá: "Rusko musí okamžitě zajistit bezpečný návrat Ukrajinců, kteří byli násilně přesunuti nebo deportováni do Ruska, zejména dětí."

Je zjevné, že Rusové chtějí Ukrajince zlikvidovat jako národ, chtějí je "předělat" na Rusy. Každý z českých občanů, který tuto hrůznou akci podporuje a obhajuje, podporuje a obhajuje taky únosy a deportace dětí.

