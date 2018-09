Rychlý šíp naruby Babiš se učí od Okamury, kampaň ANO pro puberťáky

ANO dělá antipolitiku, o polis, obec, kdepak, neblbněte, o to už vůbec nejde, přijďte se pobavit, ubavit, najíst a napít.

Kampaň jede na plné pecky, kampaň ANO graduje samozřejmě taky, billboardy s Babišem a nápisy XY "má číslo na můj mobil" a místo XY "řešíme hned". V pražském metru se rozdávaly noviny Lepší Česko a ty dokonale vyjadřují podstatu ANOkampaně. Když už je vezmete do ruky, stydíte se listovat.

Na první straně hádejte kdo, jasně, trefili jste, ANO přece nikdo jiný není, ostatní jsou jen "doplňky stravy", přívěšky, lidičky do počtu, kusy. Šéf je na titulní straně buď na fotkách (dvakrát), nebo jako kreslený panáček s brýlemi spuštěnými na nos (dvakrát). Babiškampaň. Pochopte to, není žádné ANO, je jen a jen Babiš, Babiš, Babiš.

Doplňme, je jen Babiš, který loni před sněmovními volbami řekl, že za čtyři roky v politice skončí, dnes tedy už za tři roky. Zatím to neodvolal, nedementoval. Představme si ANO bez Babiše: ANO bez Babiše rovná se NIC. Komu budou starostové a primátoři a senátoři ANO volat, až odejde z politiky? Chápete, v čem je riziko "politiky jednoho muže"? Až zmizí, hnutí se rozplyne jak sněhová koule na kamnech.

Na první straně babišovin tedy fotka Velkého Šéfa, za levým ramenem mu letí letadlo a masivní nápis: UPRCHLÍCI? NECHCI ANI JEDNOHO. Fungovalo to ve sněmovních volbách, tak to vrazíme i do komunálních (a senátních, kde tedy najdeme aspoň nějakou spojitost s tématem, Senát hlasuje o zákonech).

Krom toho, že to vůbec není téma do komunálu (uprchlíka u nás skoro nenajdete), je pozoruhodný i výrok "nechci ani jednoho", já nechci, já, Babiš, nechci. Nejen ANO, ale už i celá česká politika, celé Česko smrsknuté do jednoho "já".

Panáček Babiš v bublině doporučuje "Pozor! Zajímavý rozhovor premiéra o migraci pokračuje na str. 3". Je to absurdní a babišovské, on čtenáři doporučuje sám sebe, premiéra.

Celé to má charakter politického komiksu (ovšem s fotkami), Babiš je takový posunutý, přešupačený, na hlavu postavený Rychlý Šíp dneška, který se neustále, neúnavně, makavě chválí a chvástá a vytahuje, což by ovšem foglarovec nikdy neudělal.

Stuchlík nese Nachera na koni…

Další zásadní charakter, volební noviny jsou klukovina, v Babišovi dlí i v čerstvých čtyřiašedesáti (2. září) kus kluka. Jeho komiks provází mocná dávka blbnutí, viz druhá strana a "uteklo z Facebooku" a celá ta neskutečná trapnost s občanem, který si nechal vytetovat donut (koblihu) na rameno a od premiéra za to dostal iPhone.

Ono "uteklo z Facebooku" charakterizuje nejen Babiše a inklinaci ke klukovinám (politika pro děti ze základky, puberťáky, takhle to ovšem dneska nedělá jen Babiš), ale i celý ten podvod; jaké "uteklo"? Oni to tam zcela úmyslně vrazili jako marketingový tah, neuteklo nic.

Uvnitř je vložena Lepší Praha s pražským lídrem Petrem Stuchlíkem, multimilionářem, který se snesl do politiky a hned by rád na primátora. Pražská sekce pokračuje v bezuzdném blbnutí, najdete tam skutečný bizár, jmenuje se to "jsme jeden tým", Stuchlík nese na ramenou Patrika Nachera a z boku na nich nějak visí Ivan Pilný, exministr financí a kandidát jak na magistrát, tak do Senátu. Jinde je Pilný vyfocen na sekačce, zřejmě proto, že jako šéf financí tvrdil: nebude na důchody a penzisté mohou třeba sekat trávu v parcích.

A zase tu nejde jen o blbnutí a o to, že ta kampaň je totál infantilní jak někde v sedmé třídě základní školy (proč by měl Stuchlík tahat Nachera na zádech, že), jde taky o to, že pražská ANO si vybrala právě Nachera, on měl kandidovat na primátora, ale Babiš to z výše zarazil a "dal číslo svého mobilu" Stuchlíkovi, hlasování pražské ANO ho nezajímalo. Tahle nepříjemnost se vyretušuje Nacherem, který ve své prostotě sedí Stuchlíkovi na hřbetě. Supéééér, kucííí a holkýýýý!

Typický pro babiškampaň je familiérní tón, který vyjadřuje megalidové "Pojď do mě!" (www.pojddome.cz), možnost nahrát video a Babiše se na něco zeptat. Rozumíte, "pojď do mě", tykačka, tykám ti, občane, soudruhu, zeptej se, já něco plácnu, ale jsem lidovej jak Tonda Zápotocký. (Ale nejsem lidový tak, abych šel na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii, i když mě zvou, a tam čelil otázkám.)

Petr Stuchlík, vytoužený primátor ANO, to hrne po "aňácku", nabízí "sousedské večeře", "pojďme se seznámit a pobavit se", "čeká vás spousta zábavy, soutěží, atrakcí pro děti a dobré jídlo a pití". Pak je nevolte, to prostě nejde, dají vám najíst (seznam míst přiložen) a ještě vás pobaví.

Antipolitika, o polis, obec, kdepak, neblbněte, o tu už vůbec nejde, a není divu, ANO vyhrálo v Praze před čtyřmi roky a Pražené vidí denně tu katastrofu, neschopnost vládnutí. Takže se radši přijďte pobavit, ubavit.

Když se díváte na tu hrůzu jménem Lepší Česko, ihned vám na mysli vytane mimořádná podobnost s jinými novinami, Na vlastní oči, které loni před sněmovními volbami vydávala SPD Tomia Okamury. Kde se Babiš inspiroval s iPhonem? Tady, okamuroviny měly dole "rodinnou hru o nový iPhone X".

Vyměnit obličeje, rozdíl v žánru tiskoviny byste nepoznali, babišoviny jsou samozřejmě dvakrát větší.

Souhrn? Volič jako puberťák, Babiš jako šéf, spasitel, bavič, kluk přetékající lidovostí, žoviál, pojď do mě. Že v Praze padají mosty, nedá se tu jezdit, chodit, je to zastaralé hlavní město? Že to tam vedla jistá Adriana Krnáčová? Úplně mimo, o to přece vůbec negou…