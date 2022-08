S Trumpem nemá Amerika východiska. Republikáni by ho měli poslat do důchodu

Demokraté nejsou bez viny, svou kulturní progresí do společnosti vrážejí hluboké klíny. Ale řada je teď opravdu na republikánech. Myslí-li to se svou zemí do budoucna skutečně dobře, musejí se o to pokusit bez Trumpa, který politicky žije ze společenského rozdělení, zášti a zloby.

Měly by to být hvězdné hodiny Joea Bidena. Po dlouhém půstu, kdy od loňského podzimu neměl žádný legislativní úspěch a jeho popularita v průzkumech mířila k jihu, se teď veze na vítězné vlně. V úterý v Bílém domě podepsal zákon, který uvolní mohutné investice do rozvoje amerického technologického sektoru, na vědu a výzkum, 52 miliard dolarů půjde na podporu domácí výroby mikroprocesorů v USA.

Ve středu svým podpisem stvrdil legislativu, jež rozšíří zdravotní benefity pro veterány, kteří byli během služby vystaveni toxickým zplodinám, například při válečných požárech v Iráku. A v nejbližších dnech ještě přijde Bidenův zlatý hřeb.

Podepíše zákon, který pošle 400 miliard dolarů na realizaci jeho zelené agendy. Jde o zdaleka největší jednorázovou investici, kterou kdy Bílý dům v podpoře čistých zdrojů udělal. A poté, co se ještě před několika týdny zdálo takřka jisté, že legislativa je mrtvá a Biden odejde s prázdnou, je to teď o to překvapivější a sladší triumf.

Bidena by měla být plná média. Ale nejsou. Místo toho je od pondělní noci, kdy FBI provedla domovní prohlídku v Trumpově floridském sídle Mar-a-Lago, okupuje Donald Trump. Vyšetřovatelé to sice oficiálně nepotvrdili, ale je zřejmé, že u Trumpa hledali materiály, které si loni v lednu, když končil v prezidentském úřadě, s sebou odvezl z Bílého domu.

Což je ovšem podle zákona z roku 1978 protiprávní a podle normy, kterou v roce 2018 ještě jako prezident podepsal sám Trump, trestný čin se sazbou až tří let vězení. Trump sice už v minulých měsících část materiálů vrátil, ale vyšetřovatelé mají evidentně důvod se domnívat, že zdaleka ne všechno.

Republikáni zpět na barikádách

Domovní prohlídka v sídle bývalého prezidenta je naprosto neslýchaná věc. Ještě nikdy předtím se to v USA nestalo. A ještě nikdy nebyl bývalý prezident tak blízko trestnímu stíhání jako nyní Trump. Nejen kvůli možnému nezákonnému nakládání s tajnými dokumenty, ale také pro jeho snahu zpochybnit či zcela zvrátit výsledek prezidentských voleb 2020, která loni v lednu vyvrcholila jím inspirovaným útokem na Kongres

Trumpův někdejší prezidentský tým a nejspíše i on osobně jsou kvůli tomu vyšetřováni ministerstvem spravedlnosti, vedle toho komisí Sněmovny reprezentantů a také na úrovni některých států USA. Nejnebezpečnější je pro Trumpa aktivita okresní prokurátorky v Georgii, kde Trump ve dnech po volbách volal tamnímu státnímu tajemníkovi, ať "najde hlasy", které mu v Georgii scházely na Bidena.

Ještě nevíme, co z těchto vyšetřování vzejde, ale od pondělí víme, jaké to bude mít důsledky, pokud by byl zažalován. Trumpův svět - svět nedůvěry, zloby, konspirací a příprav na novou občanskou válku - bude posílen. A posílen je už teď sám Trump.

V posledních měsících se zdálo, že jeho pevné sevření voličské základny i republikánských politiků přeci jen povoluje. A nebylo to jen zdání, v souvislosti s republikánskou kandidaturou na prezidenta do voleb 2024 se vedle Trumpa začaly objevovat konkurenční osobnosti, jmenovitě floridský guvernér Ron DeSantis či bývalý Trumpův viceprezident Mike Pence.

A rovněž voliči v průzkumech a v četných reportážích se otevřeně vyslovovali, aby Trump kandidaturu už přenechal někomu jinému. Někomu, kdo by pokračoval v jeho politice, ale bez jeho sebedestruktivního ega. To vše je ale od pondělí jinak. Trump má za sebou znovu nově zmobilizovanou voličskou základnu a na své případné konkurenční myšlenky zapomněli i republikánští politici.

"Politicky motivovaný útok, podvržené důkazy, rozpoutaná válka proti Trumpovi a jeho voličům…" Od pondělního večera, kdy Trump do světa vyslal zprávu, že jeho floridské sídlo "se ocitlo v obklíčení pod nájezdem agentů FBI", se hlasy z republikánského tábora předhánějí v rozhořčení, v konspiracích, ve výzvách k odporu, k boji, k ozbrojenému povstání.

Na řadě jste vy všichni!

Po sociálních sítích v USA létají výrazy "občanská válka" a "gestapácká FBI". V prvních chvílích jich přibývaly 3000 za hodinu. Republikánská senátorka Marsha Blackburnová tweetuje: "Když tohle mohou udělat Trumpovi, udělají to i vám!" Republikáni z legislativního výboru Sněmovny reprezentantů varují: "Federální daňový úřad (IRS) jde po vás. Ministerstvo spravedlnosti jde po vás. FBI jde po vás. V Americe Joea Bidena není nikdo v bezpečí před politickým postihem."

Mike Pence na Twitteru píše, že "sdílí obavy milionů Američanů z bezprecedentní prohlídky v osobním sídle prezidenta Trumpa". Podle Rona DeSantise sledujeme "další eskalaci ozbrojeného boje federálních úřadů proti politickým oponentům režimu". Republikánský senátor Rand Paul v televizi Fox News prohlašuje, že je klidně možné, že agenti FBI do krabic, které si odnesli z Mar-a-Lago, proti Trumpovi sami nastrčili materiály.

A sám Donald Trump? Ten v úterý, tedy den po návštěvě FBI v Mar-a-Lago, vypustil do světa tříminutového video, které má všechny znaky předvolebního reklamního spotu. Po temném popisu Bidenovy "Ameriky na sestupu" se černobílé video mění v barevnou, optimistickou budoucnost, kterou americkému lidu znovu přinese Trump.

Ministr spravedlnosti Merrick Garland není žádný kovboj a není ani naivní. Prohlídku by nepřipustil, pokud by k tomu nebyly pádné argumenty. Právě proto, že bezpochyby věděl, co bude následovat, reakce Trumpova světa byla očekávatelná, nevyhnutelná. A rovněž floridský soudce, který povolení podepsal, si jistě musel být vědom, jak zásadní věc to je, a také on musel být pevně přesvědčen o důvodnosti svého kroku.

Volba mezi dvěma zly

Jejich situace ovšem byla volbou mezi dvěma zly. Buď sami před sebou popřou, že v USA jsou si před zákonem všichni rovni včetně bývalého prezidenta, a prošetření jeho možného protiprávního jednání raději nechají u ledu. Nebo principu "padni komu padni" dostojí, ale vypustí tím džina zloby a hněvu, v jejichž víru bude americká společnost praskat ve švech. A kdy odstředivé síly nakonec mohou převážit nad už tak oslabenou soudržností.

Nemá to dobrého východiska. Stejně jako nemá celá Amerika dobrého východiska s Donaldem Trumpem. Demokraté nejsou bez viny, svou kulturní progresí do společnosti také vrážejí hluboké klíny. Ale řada je teď opravdu na republikánech. Myslí-li to se svou zemí skutečně dobře, mají-li vůbec ještě zájem ji udržet jako "jeden národ pod Bohem", jak stále recitují děti na amerických školách v Přísaze vlajce, musejí se o to pokusit bez Trumpa.

V tuto chvíli to vypadá nepravděpodobně, ale až vášně opadnou, měli by se vrátit k tomu, co se ještě před pondělním večerem zdálo jako možný, ne-li pravděpodobný scénář. S Donaldem Trumpem definitivně v politickém důchodu a s jiným kandidátem do prezidentských voleb 2024.

Razie FBI v Trumpově sídle: za to, co udělal, mu hrozí tři roky vězení, říká Lukeš (video z 9. 8. 2022)