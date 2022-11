Si Ťin-pching v rouše beránčím

Čeští řidiči by mohli v budoucnu získat podporu na pořízení ekologických aut na alternativní pohon. Poskytovat by se měla z evropského sociálního fondu pro klimatická opatření. Ve čtvrtek to řekl vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL), který řídí resort životního prostředí. Prosazuje dřívější spuštění fondu než v zamýšleném roce 2025. O nových návrzích Evropské komise k ochraně ovzduší jednají tento čtvrtek v Praze zástupci členských států a mezinárodních institucí.

Češi jezdí podle Svazu dovozců automobilů v průměru 15,8 let starými vozy, průměrné stáří se letos zvedlo o čtvrt roku. V Česku je celkem 6,4 milionu osobních aut, letos za tři čtvrtletí jich přibylo téměř 105 tisíc. Podporu na pořízení elektromobilu mohou nyní získat firmy a instituce. Jednotlivci na ni nemají nárok.

"Potřebujeme teď i podporu domácností. Tam by to mělo být v rámci sociálního klimatického fondu, kde bude jedna část vyčleněna na dopravu fyzických osob a domácností. Můžeme to nazývat šrotovné, můžeme to nazývat podpora aut na obnovitelné zdroje, ale s tím se v zásadě počítá," uvedl Jurečka.

Sociální fond pro klimatická opatření, který zřídila Evropská unie ke zmírnění dopadů ekologické přeměny ekonomiky při prosazování Zelené dohody s omezením skleníkových plynů, by měl začít poskytovat podporu v roce 2025. Jurečka zopakoval, že prosazuje dřívější termín. Důvodem je i nynější energetická krize. "Snažíme se apelovat na to, aby byl fond spuštěn během roku 2024," řekl vicepremiér.