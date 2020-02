Slováci chystají Robertu Ficovi odvykačku od závislosti na moci

Nepochybně to je stále největší politický talent Slovenska. Ale nepochybně také už před lety přestal rozlišovat, co je zlo a co dobro. Proto musí Robert Fico odejít.

Nepodezírejme slovenské soudce, že mají perverzní smysl pro humor, a tak podnikatele Mariana Kočnera poslali nepravomocně za mříže na 19 let, aby si volič o to lépe o tři dny později rozmyslel, zda hodí do volební urny hlasovací lístek s číslem 19. Ten patří vládnímu Směru.

I když Kočner vyfasoval trest za falšování směnek, a ne zatím za hlavní kauzu, která hýbe Slovenskem - údajnou objednávku vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové -, je to stále o tom samém. Soukromý podnikatel v mafiánském eldorádu využíval pro své cíle vynikající kontakty na stát, v tomto případě na tajné služby.

Vražda novináře před dvěma lety naplno ukázala, jak dobré tyto kontakty byly - vedly až ke Kalimu (někdejší ministr vnitra Robert Kaliňák) a samotnému Hranolu (někdejší premiér Robert Fico).

Fico sice v roce 2018 položil funkci premiéra po silných protivládních protestech, ale tím nic neskončilo. Stále je tím nejdůležitějším hybatelem vládní politiky. A proto to nyní slovenští voliči musí dokončit a Fica i s jeho stranou poslat do opozice. Jen tak se Slovensko sevřené strachem opět nadechne.

14 let u moci

Aby nebylo pochyb - jakkoliv má Robert Fico nyní mimořádně mizernou pověst, jde nepochybně o nejúspěšnějšího slovenského politika od vzniku státu v roce 1993. Ačkoliv Slováci mají oprávněný pocit, že třeba vláda autoritáře Vladimíra Mečiara trvala stovky nekonečných let či že Mikuláš Dzurinda lepil z různých přeběhlíků svou vládu pozoruhodně dlouho, tak pravda je taková, že nikdo nedokázal Slovensku vládnout 14 let jako Robert Fico.

Ne, není tam překlep. Fico oficiálně vládl od roku 2006 do roku 2010 a od roku 2012 do roku 2018. Ale to jsou jen oficiality. Ve skutečnosti i během vlády poslední neficovské premiérky Ivety Radičové si zachovával obrovský vliv na chod státu, což Radičová potvrdila i v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz, když popisovala, jak nezvládala prosadit nezkorumpovaného generálního prokurátora a vládní poslanci raději hlasovali s Ficem. "Kdybychom to tehdy vyhráli, Janko Kuciak s Martinou by ještě žili," tvrdila se smutkem.

Stejně tak není pravda, že Fico v roce 2018 odevzdal moc nástupci Peteru Pellegrinimu. Zprvu slovenská společnost doufala, že se po protivládních demonstracích Ficova moc zmenší, ale on je už zase pevně v sedle a ovládá stranu, kterou premiér musí poslouchat.

Prostě okolnosti a vládní partneři se střídají, Fico zůstává. Už od roku 2006.

Roztrhat Kočnerovu vlivovou síť

Z tak dlouhé vlády by se jistě pomátl sebevzornější politik. A Fico nikdy vzorňákem nebyl. Není asi nutné nyní vyjmenovávat všechny jeho kauzy, které se s ním táhly. Velkou část přikryl pád vlády v roce 2018, kdy musel odejít všemocný ministr vnitra a sběratel různých bizarních afér Kaliňák. Ještě o dva roky dříve skončil v ministerském týmu Fica Ján Počiatek (to je ten, na jehož dům na francouzské Riviéře nalepil opoziční lídr Igor Matovič plakát "majetek Slovenské republiky").

Jenže s šokující vraždou novináře a jeho snoubenky vyhřezlo toho ještě mnohem více o mafiánské podstatě současného slovenského státu. Fico, Kaliňák, ale i třeba národovec Andrej Danko, lídr maďarské menšiny Béla Bugár či extremista Marian Kotleba - v Kočnerově vlivové síti se zdá, že byli úplně všichni. A jak je to lidsky nepochopitelné, tak nelidsky Kočnerův čin dává smysl - prostě si myslel, že se mu s takovou výbavou patronů nemůže absolutně nic stát. To potvrzoval ještě během vyšetřování, kdy zjevně očekával zásah od svých kamarádů v politice.

Fico není jen nejschopnější slovenský politik posledních dvou dekád, ale je také velmi chytrý. Takže ač se snaží o udržení moci ve své straně, protože to je jediné, co mu zbývá, tak také dva roky úporně hledá možný exit z této děsivé situace, kterou sám spoluvytvořil.

Těsně před volbami unikla i komunikace mezi tehdejším prezidentem Andrejem Kiskou a Pellegrinim z minulého roku. V ní se premiér snaží o usmíření Kisky a Fica s tím, aby prezident souhlasil s instalací Fica do čela Ústavního soudu: "Víš, on by už chtěl velmi odejít. A jediné řešení pro něj přichází v úvahu předseda Ústavního soudu. Pokud se mu odchod nevydaří, tak mu nic jiného nezbyde než bojovat tvrdě až do konce." Jak známo, Fico nakonec na soudcovský talár nedosáhl. A skutečně nyní bojuje až do tvrdého konce.



Sundejte tu bustu

A ten by měl být hořký. V citované komunikaci také Pellegrini říká, že Fico by po získání soudcovského místa byl velmi konstruktivní. To znamená, že by si udržel svou obří neformální moc na Slovensku. A to je nyní už pro čím dál více Slováků zcela pochopitelně nepřijatelné.

Mafiánské zločiny prorostlé do nejvyšších pater politiky je třeba vyšetřit. Nikdo se nesmí stavět spravedlnosti do cesty. Země také potřebuje nutné sociální a ekonomické reformy, Fico ale umí jen přidat před volbami 13. důchod, ne důchodovou reformu (tedy ne že by v tomto Češi byli lepší). A hlavně po tak dlouhém monopolu moci už musí zase přijít někdo jiný, pokud má u východních sousedů dobře fungovat demokracie.

Jistě, opoziční nabídka není úplně ideální, ale ta shoda Slovenska, že Fico musí jít, je zjevná a správná.

Současnou roli Fica asi nejlépe vystihuje jeho busta, která je k vidění na výstavě Moc bezmocných v bratislavské Kunsthalle. Schválně strašidelně obludná a nevkusná busta Dalibora Bači shlíží pod sebe na diváka, až z toho jde strach.

Je čas ji sundat.

A Slováci ji v sobotu velmi pravděpodobně sundají.