Slovenské volby jsou pro Fialovu pětikoalici varováním, Babiš se může radovat

Slovensko má za sebou předčasné volby. S přehledem je vyhrál Robert Fico a jeho Směr - sociální demokracie (Směr-SD). Fico se tedy vrací na špici slovenské politiky, má suverénně největší šanci složit vládu. Získal bezmála 23 procent hlasů, zatímco jeho hlavní soupeř, Progresivní Slovensko, jež vede Michal Šimečka, získalo skoro 18 procent. Ani Šimečka není úplně bez šance, i on by mohl vládu složit, pokud by dokázal něco nabídnout třetímu uskupení, kterým je Hlas - sociální demokracie (Hlas-SD) bývalého Ficova spolustraníka Petera Pellegriniho. Ten získal necelých 15 procent hlasů.

Z pohledu české vlády slovenské volby nedopadly dobře. Premiér Petr Fiala (ODS) může mít těžko radost z výhry člověka, který má zásadně jiný pohled na ruskou válku proti Ukrajině. Fico v kampani sliboval, že pokud Směr-SD vyhraje, Slovensko už Ukrajině nepošle "jediný náboj". Hlásal, že slovenským "klíčovým zájmem je mít dobré vztahy se všemi zeměmi ve světě, včetně Ruské federace". Řekl rovněž, že "válka na Ukrajině začala v roce 2014, když ukrajinští fašisté zabíjeli civilní ruské oběti". Kdyby Putin přijel na Slovensko, Fico by, jak tvrdil, neschválil jeho zatčení na základě mezinárodního zatykače.

Vstřícnost k Rusku se jeví jako vysloveně sebevražedná tendence. Fico tak kráčí ve stopách maďarského lídra Viktora Orbána. Přitom Slovensko i Maďarsko spolu s námi a Polskem patří do visegrádské čtyřky, V4. Vypadá to, že tomuto uskupení brzy odzvoní, pokud se Fico skutečně ujme vlády, což se, jak to alespoň nyní vypadá, nejspíš stane.

Vítězství Směru přivítal Andrej Babiš (ANO) i stínový premiér hnutí Karel Havlíček. Babiš a Fico mají leccos společného, nejen komunistickou minulost, ale i populismus a potíže s policií. Babiš jel před volbami dokonce do Bratislavy, kde natočil na břehu Dunaje video ve slovenštině. Chválí v něm svoji premiérskou spolupráci jak s expremiérem Pellegrinim, tak s Ficem. Zaútočil na Michala Šimečku: "Progresívne Slovensko pana Šimečky je stejné jako naši Piráti. Vítání migrantů, legalizace drog, vyšší daně, nižší důchody a poslušnost Bruselu. Tak to dopadlo v ČR a Slovensku stejný osud nepřeju." Babiš zjevně ve výhře Fica vidí výhru svého ANO v příštích sněmovních volbách, jeho příklon k Rusku mu v nejmenším nevadí. A zároveň dělá domácí politiku, útočí na Piráty, protože by rád vládl s ODS.

Místopředseda ANO Karel Havlíček zamířil přímo k jádru slovenského problému, když řekl: "V poslední době je vidět, nejen na Slovensku, že se lidem začíná zajídat aktivismus a progresivismus a obecně lidem s těmito trendy začíná docházet trpělivost." Stínový premiér zřejmě vystihl, proč na Slovensku Šimečka nakonec nevyhrál. Vsadil právě na posun dopředu, sázel kupříkladu na podporu LGBT+, na ochotu Slováků měnit svoje postoje a návyky.

Ministr dopravy a místopředseda ODS Martin Kupka těsně po skončení slovenských voleb připomněl tamní "výlevy, že se úplně změní pohled na válku, na NATO". Zmínil místopředsedu Směru pro otázky kvality vzdělání Ľuboše Blahu, který "vykřikoval, že Slovensko je okupováno USA, přirovnával progresivistický směr k fašistům". Kupka věří, že v tomto duchu Směr nebude pokračovat. Jistotu ale nemá.

Chyběla "antificovská" dohoda

Zásadní rozdíl mezi českými sněmovními volbami 2021 a právě skončenými slovenskými volbami vidím v tom, že se slovenské demokratické strany nedokázaly sjednotit, nenabídly ještě před volbami podobnou "antificovskou" dohodu, jaká pomohla v Česku trojkoalici a dvoukoalici složit antibabišovskou vládu. Rozdíl byl mimo jiné v tom, že Fico usiloval o výhru z opozice. Na Slovensku nefunguje tak silná občanská společnost, jaká u nás pomohla ke vzniku pětikoalice.

Výhra Směru a Fica, jeho schopnost složit vládu hned na několik způsobů, by měla být pro české vládní politiky varováním. Za prvé v tom, že je velmi důležité, aby udrželi vládu až do řádných voleb. Předčasné by nyní prohráli. Za druhé v tom, že pokud chtějí pokračovat, měli by jít dál "přes hranice ideologie", jak to v podstatě předvádějí dnes. Babiš přece úmyslně srovnává sílící Piráty s Progresivním Slovenskem, chce je vyšachovat, ví, že s nimi by měl Fiala větší šanci vládnout. Hraje šikovně na konzervativní, neprogresivní tendence v ODS.

Další důležitý moment slovenských voleb, který by měl vnímat jak premiér Petr Fiala, tak také další lídři pětikoalice. Slováci mají uzákoněnou korespondenční volbu. Poštou ze zahraničí hlasovalo necelých 59 tisíc tamních voličů. A mohlo jich hlasovat ještě podstatně víc.

Přitom nejvíc hlasů od Slováků z ciziny dostalo Progresivní Slovensko, celkem 61,7 procenta korespondenčních hlasů. Vyplývá to z neoficiálních výsledků zveřejněných Statistickým úřadem Slovenské republiky. Druhé skončilo v dopisní volbě SaS s 10,8 procenta hlasů. Směr-SD skončil až třetí a získal hlasy jen od 6,1 procenta dopisních voličů, desetkrát méně než Šimečka. Je zjevné, že zahraniční Slováci nechtějí otáčení své země na Východ, k Rusku, navíc nemají tendenci podléhat populistickým slibům, nedají se snadno oblbnout. Ukazuje se, že korespondenční volba je silnou zbraní jak proti populismu, tak proti proruským tendencím.

A ještě jeden moment, který nejspíš velmi silně ovlivnil slovenské volby, tedy dezinformace. Slováci podobně jako my proti nim dělají pramálo. Buď je podceňují, nebo je naopak ještě využívají, případně šíří, jak to dělal i Fico. Každé demokratické vládě se vyplatí dezinformacím intenzivně čelit.

Slovenské volby z pohledu českého nepopulistického demokrata nedopadly dobře. Fico tvrdí, že Směr hodlá prosazovat zahájení mírových jednání ohledně konfliktu na Ukrajině. Zároveň říká, že se nebude měnit zahraničně-politická orientace Slovenska. K tomu ale dodává: "Nelíbí se mi, že Evropská unie nemá na některé věci vlastní názor, že je ve vleku Spojených států. Nelíbí se nám, že Evropská unie není mírový projekt." Pokračuje v ruské propagandě. Nás může těšit, že Slovensko neovládl. Nedosáhl ani na čtvrtinu voličských hlasů.

