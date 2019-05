Sociální sítě plánují změny. Přichází soumrak lajkoholismu?

Vývojáři chystají revoluci: Instagram bez srdíček.

Umíte si představit, že na Instagram - sociální síť plnou závisláků na počtu srdíček - nahraje uživatel příspěvek a nebude se moct ostatním pochlubit počtem získaných lajků? Žádný veřejný obdiv a závod v nasbíraných číslech? Některým lajkoholikům by se mohl zhroutit svět.

Právě tuto novinku začali vývojáři testovat. Nová podoba Instagramu počítá s tím, že uživatelé sice stále uvidí jména těch, kteří na příspěvek reagovali, ale celkový počet ohlasů se zobrazí pouze autorovi příspěvku. To určitě zkomplikuje situaci různým ovlivňovačům a nabádačům k nákupu výrobků, moderně nazvaným tím nehezkým slovem influenceři, kteří na Instagramu podnikají a jsou placeni za propagaci značek. O ně Instagram ale úplně přijít nechce a řešení pro ně prý také chystá. Jaké, ale zatím nezveřejnil.

Časopis Time nedávno zpovídal šéfa Instagramu Adama Mosseriho, který chystané změny komentoval: "Chceme, aby se lidé méně starali o to, kolik lajků na Instagramu dostanou, a trávili více času s lidmi, na kterých jim záleží." Dodal také, že Instagram by už neměl být soutěží, ale prostředím, ve kterém jsou uživatelé méně pod tlakem.

Přitom je ale všem jasné, že příjemné pocity z lajkování byly jednou z hlavních příčin úspěchu a popularity této sítě. Není však divu, že zakladatelé situaci řeší. Instagram se v posledních letech proměnil ve skutečné peklo plné šílenců, extremistů, rádoby dokonalých fitnessek, modelek a našpulených rtů. O počtu lajků nerozhoduje kvalita nebo relevance příspěvku, ale pozornost získávají sebestřední exhibicionisté a hazardéři, kteří pro fotky nebo originální krátká videa zvaná "stories" udělají cokoliv. Některé instagramové účty dívek a žen připomínají spíše výkladní skříně s prostitutkami v Thajsku. V lajcích vítězí odhalená prsa, plastické operace, kolagenová ústa a vyšpulené zadky.

Z tohoto fenoménu si ve vtipném videu nedávno dělalo legraci i známé české trio 3 v 1 (Pártlová, Arichteva, Štíbrová), zaznělo například: "Ty někam jdeš?" (že se tak strojíš před zrcadlem?), "No, na Instagram!" Stejně tak si 3 v 1 utahují z uživatelek, které své partnery nutí natáčet a fotit všechny společné aktivity, včetně žádosti o ruku. Tu bylo potřeba pro kameru dokonce několikrát opakovat, dokud nebylo na videu vše natočeno ze správného úhlu.

Překvapivá zpráva přišla i z další sociální sítě s velkým dosahem: zakladatel Facebooku (Instagram je již nějakou dobu v jeho portfoliu) Mark Zuckerberg, který dosud tvrdil, že žádné soukromí neexistuje, a naučil půldruhé miliardy uživatelů sdílet veřejně své životy, náhle obrátil a ohlásil, že chce, aby budoucnost byla soukromá. Uvědomil si prý rizika i odpovědnost a důraz hodlá do budoucna klást na existenci uzavřených skupin, které budou spíš připomínat obývací pokoj než veřejné tržiště.

Že by si provozovatelé těchto sítí začali jejich negativní dosah pomalu uvědomovat? Je za tím skutečný zájem, nebo je to jen marketingový trik, jak se postavit rostoucí kritice? Podle mě jde spíš o obranu vůči novým a novým studiím, které hodnotí dopad sítí na duševní zdraví nebo vývoj a chování lidí. A nebývají to hezké zprávy. Rozsáhlý průzkum z roku 2017 například Instagram zařadil mezi pět sociálních sítí s nejhorším vlivem na mentální zdraví a celkovou životní pohodu. Studie spojuje tuto síť s vysokou hladinou úzkosti uživatelů, depresemi a efektem FOMO (z anglického fear of missing out, strachu ze zmeškání).

Jak to dopadne? Těžko v této fázi odhadnout, jestli on-line svět čekají skutečné změny a jestli "lajkoholici" ostrouhají a budou muset zkusit žít své skutečné životy, aniž by si jich cenili podle počtu nasbíraných lajků. Byla by to příjemná změna. Je však otázka, jestli je vývoj v této fázi vůbec ještě zvratitelný, anebo si na obdivu závislí uživatelé jen najdou jinou (třeba novou) sociální síť, kde žádná podobná omezení nebudou…