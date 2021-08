Koalice Spolu a PirSTAN by měly voličům vysvětlit, jak budou společně vládnout

Pirátům by slušelo, kdyby si vzpomněli, že byli stranou pro mladé voliče. Ti teď váhají, jestli vůbec jít volit.

Mnohé voliče zajímá, jak by Spolu a PirSTAN vycházely ve vládě, jak by se ty dvě koalice dohodly. | Foto: ČTK

Zbývá měsíc a půl do sněmovních voleb (konají se 8. a 9. října). Pozorovat vývoj voličských preferencí je velký zážitek, odrážejí cosi jako "českou společenskou mysl". Podle čerstvého volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi se na špici vrátilo hnutí ANO Andreje Babiše. Nyní by vyhrálo se ziskem 27,5 procenta hlasů. Výzkumníci to vysvětlují následovně: "Zdá se, že s tím, jak se přes léto uklidnila epidemická situace, se k hnutí ANO začali vracet jeho původní voliči. Dle odpovědí respondentů se zdá, že jejich odklon od ANO byl v době krize jen momentální. Vývoj preferencí ANO tak v posledních měsících silně kopíruje vývoj epidemie, případně přijímaná protiopatření."

Jinými slovy 30 tisíc mrtvých, z nichž část zemřela kvůli neochotě a neschopnosti Babišovy vlády včas a silně reagovat, je voliči ANO zapomenuto, zapomenut je pandemický chaos, absurdní střídání ministrů zdravotnictví, celý ten temný čas. Léto budiž pochváleno, může si vděčně mumlat Babiš.

Ale nebuďme tak naivní, nejde jen o to, že se covid zdá být momentálně zažehnán. Za návrat na špici českých politických stran Babišovo ANO vděčí i jiným, typicky českým okolnostem. Tak třeba tomu, že holding Agrofert vlastní část českých médií. To je nefér výhoda, která se zdá už tak samozřejmá, že se na ni skoro zapomíná. Pravdou ovšem je, že ani velké soukromé televize si netroufají jít proti ANO.

Velký vliv má i mentalita masy, tedy jedna z hemisfér české společenské mysli. K ní bychom mohli symbolicky poznamenat, že jeden Havel nestačil. Stejně jako nestačil jeden Masaryk. Mnoho tuzemských obyvatel si ponechalo utilitární myšlení a zároveň jakousi slepou důvěru v politicky mocné jedince, vůči nimž jsou až překvapivě tolerantní a nekritičtí. Plus další moment, na komunisty se za bolševika všeobecně nadávalo (na režim, "na ně", nadávali i komunisté), ale lidé je masově volili. Měli možná pocit, že je volit musí. Takhle to tu děláme.

Babišův návrat do popředí (27,5 procenta hlasů a první místo) znamená, že se k němu vrátilo šest procent voličů (posílil o šest procentních bodů). Neudělal nic zvláštního, uplácí své voliče, neočistil se, pořád je to exkomunista a exagent StB, pořád je podezřelý, že spáchal podvod za desítky milionů, ale už lidem nezakazuje chodit do hospody, tak je to OK. Jasně, zbytečně a strašně vysoko zadlužil Česko, ale kdo tohle teď řeší? Koho to teď zajímá? Potíže to přinese později a běžný volič je nedohlédne.

Babiš by dnes vládu nesložil

Kromě médií a mentality Babišovi nemálo pomohly obě koalice, PirSTAN a Spolu. Má to s nimi strašně lehké, protože ani jedna nedokázala najít dvě tři silná témata a držet je, nacpat je všude. Nechce se věřit, jak koalice Babiše nechaly utéct z covidu. Vláda pandemii prohrála, ale tyhle dvě party to neumějí zvednout.

Stejně jako neumějí zvednout to nejdůležitější - téma budoucnosti. Zadlužení je obrovské, budeme jej muset splatit. Spolu to "řeší" tak, že slibuje další výdaje, smutné, tragické, další zadlužení. A třetí téma, demokracie, fakt, že patříme k Západu, ale patřit nemusíme, odkláníme se od něj stále víc. A klima, téma pro mladé a opět téma budoucnosti (sem patří i otrava Bečvy a neschopnost vlády, aby ten zločin byl jasně a včas vyšetřen).

Babiš se oběma koalicím směje, když říká, že svoji kampaň teprve spustí. Ve skutečnosti ji spouštět nepotřebuje, dělá ji permanentně a (pokud si odmyslíme jeho minulost, covid a naši budoucnost) dělá ji dobře. Protože chápe mentalitu české většiny, české masy.

Umí ji krmit, dává jí hodně sladkého. Navykl své voliče na cukr (sportovci cukru ne nadarmo říkají bílý zabiják), během covidu jim dával na čas jen chleba s hořčicí, čímž je naštval, ale už se stačil vrátit k cukru ve velkých dávkách. Cukr nás nakonec zabije, ale to teď neřešíme. Až to začneme řešit, Babiš už bude někde na riviéře. On jistě strádat nebude.

Co by měly koalice dělat? Především počítat a nezoufat. Když se podíváte na průzkum Kantaru, nijak růžově to pro Babiše nevypadá. Má 27,5 procenta, PirSTAN a Spolu po 21 procentech, dohromady 42. SPD má 10, Přísaha 6, KSČM 5. Vládnout s SPD Babiš nechce, nemůže chtít. Nejde to. Sociální demokracie je pod pěti procenty (napočítali jí jen 3,5 procenta). Babiš momentálně na vládu prostě nemá. Dřív těžil z rozdrobenosti české politické scény, ta se teď prudce zmenšila, koalice představují úplně jinou sílu. A obě tvrdí, že se s Babišem nespojí ani jako celky, ani jako jednotlivé strany.

A teď pozor, i kdyby se jedna z nich s Babišem (přesněji s ANO bez Babiše ve vládě) spojila, pro Česko by to byl menší problém než třeba vláda ANO se silnou SPD nebo se silnou KSČM. I tohle je téma, které by měly obě koalice pěstovat: obě slibují být zárukou pokračující demokracie.

Nejen to. Obě koalice by měly umět voličům vysvětlit, jak by vypadalo jejich společné vládnutí. Protože právě to vyvolává u mnohých vážné obavy. Že se rozhádají, že se rozpadnou, že to dohromady nepůjde. Je velmi důležité voliče přesvědčit, že vláda ANO s SPD nebo s KSČM potáhne Česko od EU k Rusku. Kdežto vláda Spolu a PirSTAN by měla být zárukou, že zůstaneme plně v demokratickém společenství, že nepůjdeme maďarskou cestou. Spolupráce obou koalic v brzdění klimatické změny může být taky zajímavá, na jedné straně ostří Piráti, na druhé konzervativní ODS, kompromis by mohl mít smysl.

Důležité je, aby si obě demokratické koalice udržely svoje současné voliče, aby je neztrácely. Pirátům by slušelo, kdyby si vzpomněli, že byli stranou pro mladé voliče. Ti teď váhají, jestli vůbec jít volit. Bylo by fajn, kdyby se jim konečně někdo věnoval.

