Antibabiš skončil. Nejokopávanější jsou Piráti. Útočí na ně ODS a slouží Babišovi

Nesmíme zapomenout, že nehledáme anděly, nehledáme dokonalé bytosti, hledáme život v normální, svobodné zemi.

Volby se kvapem blíží, nervozita roste, narůstají i střety a máme už i nejokopávanější koalici, jíž je bez pochyb PirSTAN (Piráti a STAN). To je zajímavé, protože dlouhé roky byl nejokopávanějším Andrej Babiš (nikoli ANO). Díky tomu vznikl i pojem "Antibabiš", který s velkou chutí používal právě Babiš, aby ze sebe udělal oběť. PirSTAN tuhle taktiku nepoužívá, možná ani nemůže, těžko ze sebe budou "mladí a progresivní" dělat oběť, že. Ostatně to zřejmě ani Ivan Bartoš, ani Vít Rakušan nemají v povaze.

Jak se situace vyvíjí? Premiér Babiš je v totálním laufu. Hrne to, že se marketéři všech zemí nestačí divit. Jeho metoda je kašlat na realitu, popírat realitu a vytvářet svoji, hezkou. Kdo nevěří, ať si přečte (je to však naprostá ztráta času) "jeho" megapropagační knihu Sdílejte, než to zakážou. Soubor lží a manipulací, ale dobře, mazaně sestavený. Rozebrali už jiní, nemá smysl se tím dál zabývat. Zajímalo by mě, kolik lidí (kromě novinářů, kteří musí) si tu knihu skutečně přečte. Vlastně si neumím představit občana, který neví, koho volit, tak si stáhne ten blábol a začne ho louskat. Ne, vypuštění té knihy lží mělo zjevně jiný účel - zaujmout média, dostat se do centra pozornosti, stát se zase tím okopávaným, i když ne nejokopávanějším, tam už je obsazeno.

S Babišem se pojí ještě jedna zajímavost - léta trvající a nyní (opět jednou) vrcholící vyšetřování dotace pro farmu Čapí hnízdo. Zhruba za pět neděl končí státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi lhůta, do níž má posuzování případu skončit. Podle serveru Seznam Zprávy "získali vyšetřovatelé nejen nové dokumenty, ale také svědky, kteří mluví v neprospěch premiéra Andreje Babiše". Má se to týkat Babišovy osobní účasti na přijímání lidí, když Čapák oficiálně nepatřil Agrofertu. Změnit se měla i výpověď bankéřů z banky HSBC; farma Čapí hnízdo prý úvěr dostala jen proto, že šlo o jejího velkého klienta Andreje Babiše. Ale o to teď nejde, nevíme, jak Šaroch rozhodne, a nevíme, jak nejvyšší žalobce Igor Stříž na jeho rozhodnutí případně zareaguje.

Zaujal mě jiný aspekt případu. Někteří novináři i politici by byli rádi, kdyby Šaroch do voleb nerozhodl. Paradoxně se bojí především eventuality, že Babiš bude obžalován. Zřejmě mají dojem, že by to mobilizovalo jeho voliče, možná i některé nerozhodnuté. Obávají se asi i schopnosti Babiše udělat ze sebe jakéhosi českého mučedníka, který až kristovsky trpí za svou neuvěřitelnou dobrotu.

Všichni proti PirSTAN

Strach z Šarochova rozhodnutí před volbami považuji za chybný ze dvou důvodů. První je zásadní, žaloba nemá brát ohled na to, jestli je, nebo není před volbami, tohle má jít zcela mimo ni. Kauza Čapí hnízdo se vleče neskutečně dlouho, stává se bolavou patou české justice, tahat do toho znovu politiku je velmi riskantní, velmi nezdravé. Navíc tohle je evidentně případ, který by právě pro zdraví naší justice měl jít k soudu. Aby bylo (jednou) jasno.

Druhý důvod vypadá úplně jinak. Předpokládám, že Babišova "taktika oběti" už se vyčerpala. Neměli bychom zapomínat, že jsme prošli pandemií covidu, v níž zemřelo přes 30 000 občanů této země (ve skutečnosti zřejmě podstatně víc). To byly oběti, nikoli premiér, který byl v pandemii odhalen jako mimořádně neschopný politik, jako krizový antimanažer.

Vraťme se k dalším klíčovým aktérům voleb. Zatímco Babiš (ANO) vydává knihu a rozjel intenzivní strašení občanstva uprchlíky, koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) s chutí napadá koalici PirSTAN. Abychom byli konkrétní, Piráty napadá část známých tváří ODS. A do PirSTAN se pouštějí i média, popisují jejich neschopnost vést kvalitní kampaň, ale to je v pořádku, protože to prostě sedí, kampaň zatím matlají strašně, zatímco koalici Spolu se daří a vede ji mnohem líp. Ovšem s výjimkou hloupého útočení na PirSTAN, přesněji na Piráty.

Malý příklad, jeden z mnoha. Známá tvář ODS Alexandra Udženija, od ledna 2016 první místopředsedkyně strany, nedávno tweetovala: "Pehe opět straší ODS, ačkoli náš předseda Petr Fiala jasně odmítl povolební spolupráci s ANO, i bez Andreje Babiše (viz rozhovor komentář 1). Oproti tomu Ivan Bartoš vládu s ANO v roce 2019 připouští (viz rozhovor komentář 2). Proč takové nepravdy šíříte, @JiriPehe?"

Šlo o to, že politolog, spisovatel a komentátor Jiří Pehe napsal text, ve kterém vidí ODS intenzivně toužící po návratu k moci, do vlády (což je ovšem správná touha) jako slabý článek povolebního vyjednávání. Upozorňuje, že ODS není jednotná a že by mohla podlehnout pokušení vládnout s Babišem.

Jako by nebabišovští voliči nechtěli, aby se koalice shodly

Udženija to popírá a argumentuje rozhovorem předsedy ODS Petra Fialy, kde spolupráci s ANO vylučuje. Dále vytáhla rozhovor Ivana Bartoše z roku 2019, kde říká, že Piráti by šli do vlády s ANO jedině tehdy, kdyby v ní nefiguroval Babiš. Od té doby se ovšem mnohé změnilo, navíc vláda ANO bez Babiše je momentálně zcela nepředstavitelná.

Předpokládám, že to Alexandra Udženija ví, politiku jistě pečlivě sleduje. Určitě taky ví, že Piráti a STAN jsou nyní pro Babiše nepřítel číslo jedna a že si k nim zcela uzavřel cestu. Navíc nejspíš ví, že Piráti by o vstupu do vlády s ANO museli nechat hlasovat členy a ti by jim to nedovolili. Takže jde jen a jen o kopnutí do Pirátů, de facto o nebezpečnou snahu stavět koalici Spolu proti koalici PirSTAN.

Takových příkladů je mnohem víc. Část ODS, tedy část koalice Spolu, prostě aktivně brání tomu, aby politici PirSTAN a Spolu po volbách vládli společně.

Nedělají to jen známé tváře ODS. Když se bavíte s lidmi o tom, komu dát hlas, od voličů, kteří jasně stojí proti vládě Andreje Babiše, běžně slyšíte věty jako "Piráty bych nikdy nemohl volit, jsou to neomarxisti", ale zrovna tak věty jako "ODS se vůbec nezměnila, kmotři v ní zůstali, nikdy bych jim nedala hlas".

Tohle sočení a rozdělení se stalo zcela běžným. Voliči sami strašně rádi zdůrazňují, jak PirSTAN a Spolu nejdou dohromady, jak mají "na všechno jiný pohled", jak se "přece nikdy nemohou dohodnout na zelených tématech". Velkou vinu na tom mají sami politici, kteří tyto vášně rozdmychávají. Ale zároveň je to rozdělování, osočování v nás samých. Jako bychom snad ani nechtěli, aby se ty dvě koalice dohodly.

Je to obrovský omyl. Bez spolupráce Spolu a PirSTAN to nepůjde. Jediný smysl těch dvou koalic je, aby u nás přestalo ubývat demokracie a svobody. Je nutné změnit náladu v zemi, udělat restart, a to bez jistého sebezapření prostě nejde. Nehledáme anděly, nehledáme dokonalé bytosti, hledáme život v normální zemi. Měli bychom to vědět my, kteří v politice nejsme, ale i lidé jako místopředsedkyně Udženija. To, co dělá ona i další odeesáci, je práce pro Babiše.

