Spolu se Zemanem. Proč se opozice rozhodla všechnu moc předat Pražskému hradu?

Snaha o shození kabinetu a vytvoření vlády Národní fronty pod patronací Hradu byla hodně hloupým nápadem už před kauzou Vrbětice. Teď se stává zcela idiotskou.

Až budou poslanci z opoziční koalice Spolu ve sněmovně navrhovat nedůvěru vládě Andreje Babiše, mohli by to proložit prozpěvováním Bondyho veršů: Člověk ze zoufalství, snadno pomate se… Je zcela pochopitelné, že souručenství ODS, lidovců a TOP 09 na sebe potřebuje strhnout pozornost. Předseda občanských demokratů Petr Fiala se chtěl v čele tohoto uskupení stát vítězem voleb, zatím je ale Spolu v preferencích na třetím místě a jeho vlastní strana úspěšně směřuje pod 10 procent voličské přízně.

Snaha vyvolat hlasování o nedůvěře vládě půl roku před volbami byla ovšem pozoruhodně špatným nápadem už před odhalením účasti ruských špiónů na výbuchu munice ve Vrběticích. Nyní by předání moci proruskému Pražskému hradu bylo už zcela idiotským činem.

Již poněkolikáté se ukázalo, jak v Česku politici nedokáží odolat rozšlapávání cizích báboviček, aniž by dokázali postavit vlastní. Od dob Jiřího Paroubka, který v roce 2009 překvapeně mžoural, když se mu uprostřed evropského předsednictví podařilo náhodně povalit vládu Mirka Topolánka, jako by čeští politici nic nezapomněli a nic se nenaučili.

Pokud by se trojkoalici opravdu podařilo odejmout Babišovi ve sněmovně důvěru, následovala by v nejlepším případě jeho další vláda, jen ještě více poplatná Miloši Zemanovi. V horším případě by si prezident zas jednou zopakoval svůj excelentní kousek z roku 2013, kdy si protiústavně instaloval kabinet svých kamarádů, kteří se pak na dlouhé měsíce přisáli na miliardové úřady.

Po tom, co momentálně víme o mnohatýdenní přetlačované okolo tajné zprávy k případu Vrbětice, je jasné, proč se Pražský hrad pokusil ovládnout exekutivu.

"Vadila vám vláda Andreje Babiše? Dostali jste vládu Pražského hradu," mohl by znít třeba jeden z předvolebních sloganů miniaturní strany zemanovců. Proč nám ale něco takového nabízí koalice Spolu, je učiněná záhada.

Volby, které nebudou

Menšinová vláda ANO a ČSSD je zcela rozklížená, nikoli ale rozpadlá. Všeho všudy jí podporu vypověděla KSČM, ale ta byla stejně již dlouho vachrlatá a premiér Andrej Babiš si už měsíce úspěšně dokázal vypomáhat napříč sněmovnou. Na daně či exekuce má ODS, na obsazování mediálních rad KSČM a SPD, na pandemický zákon celou opozici, vládní ČSSD vlastně ani moc nepotřebuje.

Koalice Spolu přesto nyní chce využít prohlášení KSČM, že by její poslanci hlasovali pro nedůvěru vládě. Jako by si ani na chvíli nekladla otázku, proč jí prohradní a proruský komunistický vehikl tuto šanci nabídl. Zkrátak se těší z toho, že nyní může ve sněmovně dosáhnout nadpoloviční většiny a vystavit Babišově kabinetu stopku. Trojkoalice neskrývá, jak moc ji takový krok láká. Jako by vůbec nebyla ochotná přemýšlet o tom, co by následovalo. Nabízí sice rovnou dvě možnosti - předčasné volby či přechodný kabinet -, obě ale nejsou ničím jiným, než prohloubením krize, jejíž řízení bude mít v rukou Miloš Zeman.

Vezměme to postupně: První variantu časnějších voleb podporují vedle Spolu i Piráti a Starostové, ale ne realita. Na rozpuštění sněmovny a předčasné hlasování je třeba 120 hlasů. Komunisté jsou však ochotni jen vyslovit vládě nedůvěru, nikoliv zvednout ruku pro konec tohoto zákonodárného sboru. A i kdyby změnili názor - ANO a ČSSD zbývá blokační menšina 92 hlasů.

I kdyby se ale poslanci přeci jen rozhodli, že je pro ně lepší hrůzný konec než dosavadní hrůza bez konce, chybí jim jedna podstatná drobnost - kompletní volební zákon. Ten rozbil počátkem roku Ústavní soud, nyní se nový dodělává v nekonečných tahanicích mezi sněmovnou a Senátem. Takže počítejme: když to půjde dobře, za měsíc bude hotový, pak teprve přijde na řadu rozpuštění sněmovny, prezident musí vyhlásit volby alespoň 50 dnů před termínem konání a zároveň nesmí být tři měsíce před datem řádného říjnového termínu. Ano, dopočítat se nelze.

Vzpomínky na Národní frontu

Protože koalice Spolu dobře ví, že předčasné volby jsou naprostý nesmysl, nabízí ještě druhou možnost - novou vládu. Prezident už sice jasně řekl, že by nechal Babišův kabinet úřadovat do října, ale platí také, že u hlavy státu jeden nikdy neví, co si usmyslí zítra. A protože pravicová koalice chce vládu odborníků za podpory všech stran sněmovny, což je taková hloupost, že by to Miloše Zemana mohlo zaujmout, nelze vyloučit, že by mohlo dojít i na ni.

Není zas tak těžké si představit, jak by také mohla vypadat: Premiéra by nominoval Hrad, finance by si pohlídalo ANO, na zahraničí by se konečně dostala SPD, komunisté by na školství exhumovali Zdeňka Nejedlého. Politici Spolu by si mohli vybrat, zda vedle ministerstva pro místní rozvoj berou ještě kulturu, nebo dvě ministerstva bez portfeje…

Je mimochodem pozoruhodné, že zrovna politici ODS jsou ochotni přistupovat na nepolitické vlády, které připomínají ze všeho nejvíce Národní frontu, kdy v parlamentu neexistuje opoziční kontrola. Stejně tak je s podivem, že by do aranžmá zahrnuli extrémisty, jejichž podporu Babišovi tak často a zcela po právu vyčítají.

Stejně dobře by ale prezident mohl veškerou iniciativu přebrat také úplně sám - a nominovat kabinet, který by bez důvěry a také bez prodlení plnil veškeré příkazy Vratislava Mynáře, Martina Nejedlého i ruské ambasády.

Pavlovovy reflexy

Pravicoví poslanci zkrátka zafungovali jako Pavlovův pes: Jakmile se před nimi otevřela možnost, že by mohli pomoci při svržení vlády, okamžitě po ní skočili. Reflex je reflex. Jako by ani na chvíli nepřemýšleli, proč jim někdo takovou šanci vlastně dává. Jako by ani neuvažovali o tom, jaký smysl vlastně dává po letech kritiky politicky podpořit další vládu vytvořenou spolu s Babišem, extrémisty a Hradem, rozředit premiérovou politickou odpovědnost za covidovou krizi a ve sněmovně zcela smazat hranici mezi vládní většinou a opozicí.

Politika je drsná hra a prezident ji ovládá na výtečnou. Těžko se ale hledá odpověď na otázku, proč chce trojkoalice aktivně sehrát roli jeho užitečných pomocníků. Vzhledem k tomu, jak dlouho a intenzivně Zemana kritizovala, vypadalo to, že jejím předvolebním heslem by mohl být slogan "Spolu, nebo se Zemanem". V praxi to ale vypadá, že slovo "nebo" by v něm bylo nadbytečné.

Je to absurdní: Ač i mnozí prezidentovi příznivci nyní poprvé jasně vidí, jak nepřijatelně hradní pán směňuje české národní zájmy za ty ruské, opozice se přesto chystá naservírovat mu právě v tuto chvíli na stříbrném podnose k dispozici úřad premiéra, aby jej spolu s ruským velvyslanectvím mohl obsadit zcela po své vůli.

Pochop to, kdo pochopit umíš.

Vostrá: Skočili jsme Babišovi na špek, byl to výsměch, pak už mu na nás nezáleželo (video z 15. dubna 2021)