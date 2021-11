Stát selhává a po zádech odborníků se na výsluní derou ryzí náckové

Antivaxerská scéna se stále těsněji propojuje s nejtemnějšími proudy politického okraje. Vláda rezignovala na prosazování svých vlastních pravidel. Každodenní realitu začíná formovat právo bezohlednějšího.

"Utvořte skupiny po dvaceti lidech a mezi jednotlivými skupinami udržujte rozestup dva metry. Účastníci demonstrace mají mít také nasazenou ochranu dýchacích cest," vyzývá předtočený policejní hlas z amplionu. Z pobaveného davu zaznívá smích. Nedělní demonstrace odpůrců proticovidových opatření přilákala na pražskou Letnou několik tisíc lidí. Tísní se jeden vedle druhého, rouška není k vidění ani jedna. Nechybí naopak stánek s pivem, aby byla ignorace vládních nařízení kompletní.

Policisté vše bedlivě pozorují - a neudělají zhola nic. Jejich mluvčí následně uvádí, že strážci zákona na akci řešili "jednotky případů" porušování protiepidemických opatření a spokojeně doplní, že "větší problémy nenastaly".

Nic nedokáže lépe vystihnout momentální stav republiky. Hnutí ANO a sociální demokracie - pod jejíhož ministra neviditelnosti Jana Hamáčka policie stále ještě spadá - předávají novému kabinetu kolabující stát. Či spíš rozviklané kulisy státu, za nimiž se šíří bezvládí.

Část podniků otevřeně ignoruje bezpečnostní opatření a v klidu dál funguje. Města otevírají zakázané adventní trhy pod jiným názvem. Přetížení zdravotníci čelí útokům, aniž by exekutiva udělala cokoliv pro jejich větší ochranu. Na pravidla pro veřejná shromáždění kašlou organizátoři i účastníci, nikdo se už ani nesnaží předstírat opak. Policie usilovně stíhá venkovské malovýrobce konopných mastí, zato tisícinásobné porušování bezpečnosti na vrcholu pandemie, která zabila už 33 tisíc Čechů, ji nechává v klidu - "větší problémy nenastaly".

Hluční a nechránění

Stát, který nedokáže vymáhat stanovená pravidla a chránit zdraví svých občanů proti hlučné menšině nespokojených, selhává v jedné ze svých základních funkcí. Neschopnost zajistit dodržování vlastních předpisů a poskytovat základní veřejné služby - mezi které ochrana veřejného zdraví patří - se řadí k hlavním znakům stavu nazývaného "failed state", tedy zhroucený stát. K situaci Somálska nebo Jemenu má Česko samozřejmě na míle daleko, míra úředně tolerované anarchie zde ale začíná být alarmující. Tohle nemůže pokračovat.

Stávající a zejména budoucí vláda si musí vybrat. Chce-li exekutiva rezignovat na své povinnosti, nechť to otevřeně oznámí. Veřejný prostor pak opanuje právo silnějšího, což prosperitu země věru nezvýší, ale člověk alespoň bude vědět, že na covid test je radno vyrazit s mačetou a revolverem. Nebo stát konečně začne svoje pravidla vymáhat všemi legálními prostředky, které mu monopol na užívání síly poskytuje. Žádná "zlatá střední cesta" z krize ven nevede, byl by to jen eufemismus pro předhození té spořádanější části společnosti na pospas bezohledným a extremistům.

Ano, extremistům. Nedělní protest na Letné naplno ukázal již delší dobu patrný trend. Totiž že antivaxerská scéna odpíračů ochranných nařízení se stále silněji propojuje s nejtemnějšími proudy politického okraje. Už nejde o to, že se kamsi na konec davu postaví pár divných lidí s prapory a parazitují na cizí akci. Na letenském pódiu se v roli oficiálních řečníků objevili lidé proslulí napojením na neonacistickou scénu, propagátoři nejhrubší verze antisemitismu a společenské nenávisti.

Mohu si myslet leccos špatného o vystupování epidemiologa Jiřího Berana, viroložky Hany Zelené, lékaře Martina Balíka, vědkyně Ireny Koutné nebo statistika Arnošta Komárka na téma pandemie, a také si to myslím. Přesto by mě nenapadlo pochybovat o jejich motivaci a brát jejich postoje jako cokoli jiného než snahu o zvládnutí pandemie dle jejich nejlepšího svědomí.

Nyní však tito i další experti, jejichž tvářemi se takzvané Zdravé fórum zaštiťuje, posloužili jako zástěrka a podpora pro nejhorší existence české extremistické scény. Model "nepřítel mého nepřítele je můj přítel" zde v praxi znamená, že po zádech více či méně respektovaných odborníků lezou na výsluní ryzí náckové.

Napadení maminky s dítětem před testovacím centrem proto není náhodným incidentem, který by se mohl stát kdykoli a kdekoli. Je důsledkem jak selhávání základních funkcí státu, tak prorůstání násilníků a extremistů do "protestní" scény. A s jídlem roste chuť. Od chaotického násilí k tomu organizovanému bývá nebezpečně blízko.

Autor je marketingový a komunikační konzultant.

Video: Demonstrace iniciativy Chcípl PES na Staroměstském náměstí v Praze. (17. 11. 2021)