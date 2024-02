Suchej únor: Lítám v tom, nebo mě alkohol ještě nedostal? V Česku revoluční akce

Naše země by ve znaku neměla mít dvouocasého lva, ale mnohem spíš půllitr piva. Suchej únor jde proti české chlastací tradici. V tom je jeho mimořádná cena.

Minulý čtvrtek začala kampaň Suchej únor. Masová společenská akce, o které se dá říct, že je nečeská, v našem prostředí vysoce anti-konzervativní. Jde proti tomu, na co jsme desítky let zvyklí, co považujeme za to naše, za úplnou samozřejmost, často za společenskou povinnost. Jde o náš vztah k droze jménem alkohol, tedy k droze, s níž se jako Češi masově identifikujeme. Pivo považujeme za náš symbol, dávno bychom neměli mít ve znaku dvouocasého lva, ale mnohem spíš napěný půllitr natočený kousek pod čáru.

Suchej únor, tedy nabídka jeden měsíc, byť milosrdně ten nejkratší, nepít alkohol, je v tomto smyslu něco jako revoluce srovnatelná se zaváděním volebního práva žen. Najednou se nám totiž nabízí opět nové právo: právo nepít. Protože toto právo je nám společensky velmi často upíráno.

Je fascinující, že loni se k "sucháči" připojilo neuvěřitelných 900 tisíc lidí. Nevíme, kolik z nich doopravdy nesmočilo ret v alkoholickém nápoji, ale o to nejde. To překvapivě vysoké číslo ukazuje vůli ke změně. Vůli změnit Česko ze státu pivařů a vyznavačů panáků a dvoudecek bílého či červeného na stát lidí směřujících k životu bez jedné velmi devastující závislosti.

Ještě něco stojí za povšimnutí. Letos Suchej únor začíná v době, kdy nás stíhá jedna jobovka za druhou. Ať už jsou to zprávy typu "Ukrajině se nepodařila ofenziva", tedy zásadní špatné zprávy, nebo jobovky typu "Cermatu selhal elektronický systém podávání přihlášek na střední školu", méně závažná sdělení. Suchej únor nabízí něco pozitivního. Přínosné to může být nejen pro toho, kdo měsíc abstinuje, a pak to zase ve velkém rozjede. Přínosné to může být i pro lidi, kteří se znovu a znovu pokoušejí vymanit ze závislosti na alkoholu, ale v České chlastací republice (ČCHR) se jim to nedaří.

Měl jsem a mám okolo sebe více lidí závislých na alkoholu. Chápu, jak strašně těžké to mají, když se chtějí téhle pekelné, tělo i duši užírající závislosti zbavit. Všude na ně čeká flaška, všude jim pití někdo cpe. Všude ten až odsuzující údiv, když člověk řekne "nechci", "nepiju". Jediné, co snad zabírá, je věta "jsem alkoholik a snažím se vyléčit", ale s tímhle se člověk obvykle příliš nechlubí. Znám lidi, kteří se nepovažují za závisláky, ale mají pocit, že pijí moc. Těm Česko, české návyky, česká společnost, opravdu nijak nepomáhá.

Všecko už to bylo tisíckrát řečeno a napsáno, jak je levnější pivo než nealkoholické nápoje, jak je u nás cena alkoholu směšně nízká, jak se zde pití absurdně propaguje, jak se kdekterý politik strašně rád vyfotí nebo natočí s půllitrem, aby dokázal, že "skáče jako Čech", že je náš. Všecko to víme, ale ono to pokračuje pořád dál.

Přitom existují poměrně nenásilné cesty, jak proti českému alkoholismu bojovat. Ekonom Jakub Komárek a sociolog Daniel Prokop z PAQ Research zveřejnili loni v říjnu studii, v níž hledají cesty, jež by mohly vést k omezení české nadměrné konzumace alkoholu. Vycházejí přitom z dat, nikoli z pocitů.

Stát dá 35 až 57 miliard korun ročně na následky alkoholismu

Daňové příjmy z alkoholu u nás patří mezi zeměmi EU a OECD mezi podprůměrné. I to lidem usnadňuje pít hodně. Komárek s Prokopem nabízejí reformy, které spočívají v omezení výjimek typu nulového zdanění tichého vína a dále ve sblížení zdanění alkoholu v různých typech nápojů. To by motivovalo výrobce, aby snižovali obsah alkoholu v nápoji. Důležité je si uvědomit, že právě levné produkty jako třeba krabicová vína nejvíc podporují závislost.

Podle návrhu PAQ Research by levné krabicové víno, jež dnes stojí 33 korun za litr, stouplo na 65 korun za litr. Víno v kavárně by ale stálo místo 70 Kč za 1,5 dcl nově 75 Kč. Sedmička kvalitnějšího vína v obchodě by ze dvou set stoupla na 225 korun a drahé víno v restauraci by se z 800 za sedmičku zvedlo na 824 korun. Nevím, jestli vláda touto cestou půjde, ale je účinná a přitom nerevoluční. Kromě snížení části společenských nákladů by PAQ reforma přinesla 12 až 17 miliard korun do státního rozpočtu.

Málo se mluví o tom, že se společenské náklady nadměrného pití pohybují mezi 35 až 57 miliardami korun ročně. Jde přitom jednak o zátěž zdravotního a sociálního systému, jednak o sníženou produktivitu člověka, který v tom lítá. Když sedíme v hospodě a popíjíme, nemyslíme na to, jak obrovské náklady stát vynakládá na lidi, kteří spadnou do závislosti. Jak devastující, rozkladný dopad má alkoholik na soužití v rodině, ale i v zaměstnání a ve svém dalším okolí.

Podle serveru drogy-info.cz u nás jedinec průměrně v roce 2022 spotřeboval 10 litrů čistého alkoholu. Denně pilo alkohol téměř 10 procent dospělých. Časté pití nadměrných dávek alkoholu uvádělo 12 procent populace. "Zatímco častá konzumace nadměrných dávek alkoholu je nejvyšší mezi mladými dospělými a s věkem klesá, každodenní konzumace alkoholu s věkem roste. Mezi dospívajícími dochází od roku 2011 k významnému poklesu pití alkoholu, včetně pravidelné konzumace a rizikových forem pití. Pokles pití alkoholu mezi dospívajícími potvrzují i studie realizované v roce 2021. V evropském kontextu však zůstává míra konzumace alkoholu mezi dospívajícími na vysoké úrovni."

Odhadem se 1,5 až 1,7 milionu dospělých nachází v kategorii rizikového pití alkoholu, mezi nimi 800 až 900 tisíc osob spadá do kategorie škodlivého pití. Ročně zemře v souvislosti s konzumací alkoholu 6 až 7 tisíc osob, z toho dva tisíce úmrtí je přímo přiřaditelných k alkoholu. Například úmrtí na alkoholové onemocnění jater nebo intoxikaci alkoholem. U dalších 600 případů ročně jde o nepřímá úmrtí, tedy úmrtí pod vlivem alkoholu v důsledku nehod nebo sebevražd.

Cituji drogy-info.cz: "V kontaktu se službami a v léčbě pro závislost na alkoholu je ročně přibližně 30 tisíc osob, z nich největší část (cca 26 až 27 tisíc osob) je v kontaktu s psychiatrickými zařízeními (cca 20 tisíc v ambulantní péči, cca 6 tisíc v lůžkové péči)."

Suchej únor opravdu představuje něco jako revoluci, snahu se vzepřít českému letitému chlastacímu trendu. Jak říká Josef Petr, odborný garant kampaně, spousta lidí jeden měsíc bez alkoholu "nezažila od maturitního plesu". Další sdělení sucháče: umožní vám otestovat si, jestli jste schopní vydržet bez alkoholu 29 dní z 366 (jde o přestupný rok). Pokud ano, tak snad nejste závislí, pokud ne, pak možná máte problém, který by bylo dobré rychle řešit.

