Svoboda jako primátor Prahy? Skanzen, voliči ho nechtějí. Hřib by měl pokračovat

Lídr Spolu skončil pátý. Zatímco všichni lídři ostatních stran zůstali první. To je výprask pro Spolu i ODS. Lidé dali jasně najevo, že o kmeta, který všude vykládal, jak levou zadní zvládne tři plné úvazky najednou, nestojí.

Zdeněk Hřib Prahu posouvá k modernější metropoli, Svoboda by to dělal přesně opačně. | Foto: Jakub Plíhal

Velmi napínavé, náročné a ve výsledku pro budoucnost města mimořádně důležité bude povolební vyjednávání o koalici a primátorovi v Praze. Žádná strana není schopna vládnout sama, nemá dost hlasů. Ve hře figuruje pět formací. Tři mandáty letos získalo i extrémně pravicové seskupení složené z SPD, Trikolory, Hnutí PES a nezávislých společně pro Prahu - skončilo celkově jako šesté, ale nikdo se s nimi nechce spojit.

Nabízejí se různé koalice. Spolu pro Prahu složené z ODS, lidovců a topky bude dost možná v pokušení dát se dohromady s ANO, oba celky by pak měly těsnou, slaboučkou nadpoloviční většinu 33 křesel v pětašedesátičlenném zastupitelstvu. Pro vládnutí v nesmírně komplikované Praze je to však málo.

Nejen to, pokud by snad ODS začala tlačit na spojení s ANO, mohlo by se jí snadno stát, že by se od ní oddělila třeba TOP 09, která získala sedm mandátů, nebo i lidovci, kteří sice dosáhli jen na dva mandáty, ale i tak by tvorbu koalice znemožnili. Stačí dokonce, aby spojení s ANO odmítl jen jeden z uskupení. Je jasné, že tak křehké spojení nemůže být funkční.

Nabízí se tedy spojení Spolu s Piráty (32 křesel) plus dalším subjektem či subjekty. Buď by se spojili se Starosty a nezávislými (5 křesel) a dali dohromady 37 zastupitelů, nebo ještě s Prahou sobě (11) a měli 43 mandátů, nebo vznikne to, co současný primátor Zdeněk Hřib (Piráti) popsal pro Hospodářské noviny takto: "Představujeme si, že vznikne široká demokratická koalice nejen na půdorysu té celostátní vládní koalice, ale i s Prahou sobě." Uskupení složené ze Spolu, Pirátů, Prahy sobě a Starostů a nezávislých by mělo 48 zastupitelů z pětašedesáti. Velká síla, velká šance Prahu měnit, pokud by skutečně o změnu šlo.

Velká síla, ovšem taky asi velké problémy. Lídr kandidátky Spolu Bohuslav Svoboda předem vyloučil spolupráci s Prahou sobě vedenou Janem Čižinským. Pro Deník N řekl, že "tam je spolupráce téměř jako s extrémními stranami, tedy že do úvahy nepřichází". Poté, co Hřib mluvil o koalici s Praha sobě, Svoboda reagoval podrážděně: "Je to nesmyslný požadavek. To, kdo s kým jedná, je věcí vítězného družstva." - Těsně před volbami se stejně ostře vyjádřil předseda pražské ODS a poslanec Marek Benda: "Jestli mám někoho opravdu plné zuby, je to Praha sobě. Je to hnutí jednoho muže, Jana Čižinského. Nikdo jiný tam není."

Radního pro dopravu Adama Scheinherra nebo radní pro sociální oblast Milenu Johnovou - oba odváděli velmi dobrou práci - Marek Benda vnímá "spíš v negativním slova smyslu". A Čižinský je pro něj "zoufale nedůvěryhodnou postavou, neumím se rozhodnout, jestli bych ho nazval politickým chameleonem, nebo politickou prostitutkou. Úplně v klidu vládl v minulém volebním období s ANO, v tomto úplně v klidu vládl s Dozimetrem. Přesto se tváří, že u ničeho nebyl…" - Koalici ODS s Prahou sobě by muselo předcházet hodně velké odpouštění.

Katastrofa v čele kandidátky, to nemůže dopadnout dobře

Zastavme se u Marka Bendy, jako předseda pražské ODS asi bude mít poměrně velké slovo při jednáních. To on přece ručil za sestavení pražské kandidátky, je to do značné míry jeho dílo. To on nese odpovědnost za to, že lídrem pražské kandidátky byl Bohuslav Svoboda, tedy člověk, který byl jednou z příčin, že koalice Spolu nezískala přes 30 procent. Benda v Praze posvětil kandidátku, která jako by byla vzpomínkou na starou ODS. A podívejme se, jak se na to dívali voliči - a to si připomeňme, že Praha byla po revoluci vždycky hodně pravicová, že to tam měla ODS vždycky "na háku" a poměrně snadné.

Pro ODS i Bendu musí být pohled na výsledky voleb opravdu tristní. Lídr Bohuslav Svoboda skončil pátý. Ano, pátý. Zatímco všichni lídři ostatních stran a seskupení se udrželi v čele. To je výprask nejen pro Svobodu, ale i pro Bendu. Voliči jasně řekli, že sedmdesátiosmiletého lékaře, který všude vykládal, jak levou zadní zvládne tři plné úvazky najednou, v čele Prahy nechtějí. Tohle je pro ODS ošklivá, bolestná rána. "Poklička" - Svoboda měl totiž zjevně přikrýt vše, co je pod ním - nezafungovala. Pokličku voliči sundali.

To je vážná věc, jak chcete z politika, který skončil pátý, udělat lídra Prahy? Lídra, který selhal ve všech předvolebních debatách, který si to dokázal - spolu s Bendou - rozlít s nadějným koaličním partnerem; lídra, který pro metropoli zjevně představuje zacouvání do 90. let. Směšné.

Pojďme se dál probrat výsledky Spolu. Nejvíc hlasů od voličů dostala bývalá disidentka, dnes pražská radní Hana Kordová Marvanová (za ODS). Logicky by tedy ona měla aspirovat na primátorku. Její předností je neúplatnost, čistý štít, její slabinou pak charakteristika "neřízené střely". Upřímně je těžké si představit, že by se stala primátorkou. Navíc jsem si jist, že ji tam ODS jako nestraničku prostě nechce. I ona měla nejspíš sloužit jenom jako poklička pro staré tváře.

Pokračujme, jako druhý se umístil Jiří Pospíšil za TOP 09, správce Musea Kampa, namočený do kauzy Dozimetr. Z kandidátky neodstoupil, v předvolební kampani zvolil taktiku "já neexistuju, neobjevuju se" a perfektně mu vyšla. Je však nepředstavitelné, že by se stal primátorem jednak kvůli Dozimetru, jednak proto, že je "topkař", nikoli "ódéesák".

Třetí skončil advokát, poslanec a místopředseda občanských demokratů Zdeněk Zajíček, dříve pravá ruka Ivana Langera, podle zasvěcených "muž v pozadí" pražské kandidátky ODS. Čtvrtý starosta Prahy 9 Tomáš Portlík, taky se "náhodně potkal" s Michalem Redlem a "v minulosti poznal" s vazebně stíhaným aktérem případu Dozimetr Zakaríou Nemrahem. Teprve až po těchto čtyřech konečně objevíme Bohuslava Svobodu.

A zase, mohl by se snad Zajíček či Portlík stát primátorem? Piráti by na to nikdy nekývli, stejně jako by nekývli na Pospíšila. A i kdyby se jeden z nich šéfem Prahy stal, média by začala velmi nepříjemně kutat v jejich minulosti.

Couvnout, Praha jako automěsto, nebo jít dál k západní metropoli?

Praha se velice zkomplikovala. Ódéeska bude chtít primátora, to je jisté, jenomže Marek Benda složil mizernou, vysoce "neprimátorskou" kandidátku. Jistě, koalice Spolu mohla mít třeba o deset procent víc, ale to by byla musela buď postavit lidi jako Marvanová, nebo nějaké nové politiky bez stínů a škraloupů. Jenže ona je nemá. A teď se ocitla v trablech.

Zdá se, že dosavadní primátor Zdeněk Hřib má větší šanci na pokračování v čele než Svoboda. Proto taky tlačí na "širokou demokratickou koalici nejen na půdorysu té celostátní vládní koalice, ale i s Prahou sobě", najednou by měl za sebou 28 radních plus sebe. A dodejme ještě jeden fakt, Piráti kandidovali sami a získali 13 mandátů, ODS v koalici Spolu získala jen deset mandátů. V soutěži stran a hnutí tedy vyhrálo ANO (14) a za ním Piráti (13). Hřib by to mohl klidně vytasit jako argument.

Nebo může použít jiný, ještě pádnější, pokud se dohodne s Prahou sobě a Starosty a nezávislými, že bude znovu aspirovat na primátora, pak je poměr sil ku Spolu 29 ku 19. Vyjednávací pozice Svobody a Bendy skutečně není nijak silná.

Je tu však ještě jeden aspekt povolební situace, ten nejpodstatnější - budoucnost hlavního města. Zatímco Piráti s Hřibem, Praha sobě s Čižinským a Starostové a nezávislí včele s architektem Petrem Hlaváčkem představují posun metropole k modernitě, ODS se Svobodou a Bendou představují pravý opak, který asi nejlépe ilustruje předvolební mantra Prahy jako "jednoho parkovacího místa", tedy hlavní město ne pro lidi, ale hlavně pro autolidi.

V tomto smyslu, tedy ve snaze hlavní město zakonzervovat, vrátit o kus zpátky, zastavit pomaloučku se rozbíhající procesy zmodernění, by si mnohem líp rozuměla ODS s ANO. A možná by si, když se člověk dívá na zvolené zastupitele, obě strany rozuměli i jinak, v chápání města jako šance na rozvoj svých osobních možností… Čerstvý vývoj ukazuje hloubku střetu - při pondělním jednání Pirátů a koalice Spolu se jednající neshodli na možné koalici na pražském magistrátu. Podle primátora Hřiba je pro Piráty zásadní podmínka, že v radě nebudou sedět s trestně stíhanými lidmi.

Kdo chce, aby se Praha posunula kupředu, aby se pomalu začala blížit západním metropolím, aby se v ní lépe žilo, dalo chodit pěšky, lépe dýchalo, lépe bydlelo, lépe běhalo a jezdilo na kole, elektrokole, koloběžce či jiných čistých dopravních prostředcích, kdo chce novou filharmonii a více kultury, ten by asi přivítal pokračování Hřiba nebo někoho jako on. Svoboda je skanzen, ostatně jako většina pražské ODS.

