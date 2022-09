Trump je nebezpečný. Ne kvůli finančním čachrům, hrozivá je jeho volební lež

Newyorská demokratická prokurátorka, která žaluje exprezidenta za majetkové nesrovnalosti, se už předem rozhodla, že podezřelý je vinen. Měla k tomu politický motiv. Je to průšvih, který Trumpovi může umést cestu zpět do Bílého domu.

Donald Trump to opět dokázal, jeho maličkost v amerických médiích zdatně konkuruje Putinově válečné mobilizaci, jeho výhrůžkám jadernými zbraněmi i Bidenově projevu v OSN. I když načasování, tedy fakt, že exprezident se právě nyní znovu prodral na titulní strany a do prvních minut zpravodajství, tentokrát neřídil. Postarala se o to generální prokurátorka státu New York Letitia Jamesová.

To když ve středu zveřejnila více než dvousetstránkovou žalobu, v níž bývalou hlavu státu a její tři dospělé děti obvinila z "ohromujících podvodů". Dopustit se jich údajně měli, když v rámci Trump Organization opakovaně navyšovali hodnotu svého majetku, především realit, aby získali vyšší půjčky za lepších podmínek. Dodejme, že jde o civilní žalobu, Trumpovi tedy nehrozí vězení, "jen" 250 milionů dolarů pokuty a zákaz podnikáni ve státě New York, což prokurátorka požaduje - a což by mohlo znamenat konec newyorského rodinného byznysu.

Celá věc má ale hned několik zvláštních příchutí či spíše pachutí.

Když Michael "zazpíval"

Podívejme se na její kořeny. Slečna Stephanie Cliffordová, známější pod svým pseudonymem Stormy Daniels, chtěla během Trumpovy prezidentské kampaně v roce 2016 vyjít na světlo s informacemi o jejich milostném románku. DJT sice nikdy nebyl vzorný ženáč, ale jako kandidátovi na nejvyšší úřad by se mu zveřejnění mimomanželských pletek s herečkou a režisérkou pornofilmů příliš nehodilo. Problém tak svěřil k vyřízení svému tehdejšímu dlouholetému právníkovi a "čističi" všech možných nepříjemností Michaelu Cohenovi, který slečně Stephanii zaplatil za mlčení.

Podařilo se mu tak sice na chvíli zahladit Trumpův problém, ale sám si zle zavařil. Když se vše provalilo, ocitl se právě on v hledáčku vyšetřovatelů, kteří si posvítili i na jeho vlastní podnikatelské aktivity.

Z Cohena si musel zachraňovat vlastní kůži a z někdejšího Trumpova důvěrníka se tak stala "krysa" (dle Trumpova hodnocení). Na svého bývalého šéfa prozradil vše, co věděl, lidově řečeno "zazpíval". Cohena to sice od vězení nezachránilo, dostal tři roky, ale pro prokurátorku Jamesovou bylo právě jeho svědectví podnětem k tomu, aby v březnu 2019 zahájila vyšetřování, jehož výsledek teď předložila americké veřejnosti.

Trump a jeho okolí na žalobu zareagovali jako víckrát před tím na všechny obdobné podněty. "Je to hon na čarodějnice," tvrdí exprezident. "Je to celé o politice," tweetuje jeho nejstarší syn Donald Junior. "Je to vtip," vzkazuje druhý syn Eric. A podle Trumpova politického výboru Save America je prokurátorka Jamesová "bláznivou, levicovou politickou aktivistkou".

Newyorská žalobkyně sice šílená není - velmi dobře ví, co a proč přesně dělá -, přesto ale nejsou výše citované výkřiky v tomto konkrétním případě úplně mimo. Není-li totiž prokurátorka Jamesová přímo aktivistkou, pak demokratkou levého křídla ano.

Sprostý podezřelý

Za šest týdnů bude Letitia Jamesová ve volbách obhajovat svůj úřad. A když v roce 2018 kandidovala poprvé, byl právě tehdejší prezident Donald Trump vděčným námětem její kampaně. Jamesová se netajila tím, že by jej ve funkci ráda dostala.

"Nikdy se nebudu bát postavit se tomuto nelegitimnímu prezidentovi. Jsem přesvědčena, že tento prezident je nekompetentní. Věřím, že zahanbuje vše, za čím stojíme," vyhlašovala. Už tehdy věděla, že "prezident Trump je žalovatelný za své trestné činy".

Připomněla to i ve své řeči po vyhraných volbách. "Jako příští generální prokurátorka jeho domovského státu si posvítím do každého temného zákoutí jeho realitních obchodů, do všech obchodů a budu chtít pravdu na každém kroku," avizovala.

Je možné a asi i pravděpodobné, že Trump a jeho rodina udělali mnohé z toho, z čeho je teď Letitia Jamesová viní. V principu by si pak i zasloužili potrestání. Omluvou nemůže být to, že postupy, které praktikovali v Trump Organization (čachry s hodnotami realit), nejsou skandálně výjimečnou záležitostí (v tomto byznyse na ně dochází relativně často). A polehčující okolností nemůže být ani fakt, že ve výsledku vlastně schází oběť, tedy poškozený, neboť půjčky, které na svůj majetek dostali, byly splaceny.

Přesto se nelze zbavit zápachu nepatřičnosti z toho, že prokurátorka Jamesová se na Trupma vrhla z velké části proto, že jej považovala za nepřijatelného prezidenta a nebezpečného politika. Jako právnička (!) o něm od začátku říkala, že je "nelegitimní prezident".

Nikoli, v roce 2016 byl zcela zákonně a řádně zvolen. O čtyři roky později ale neunesl, neuznal svoji prohru - a pro americký ústavní systém se stal nebezpečným. Nikoli kvůli nadhodnocování svého majetku, nýbrž pro zpochybňování výsledků prezidentských voleb z roku 2020.

Lež s dlouhýma nohama

Bylo to už opakovaně řečeno, ale ještě jednou: Trump nepředložil jediný důkaz. Na šedesát žalob, které proti volbám podal, odmítli v řadě případů i soudci nominovaní republikány.

Přesto exprezident o svém bludu dokázal přesvědčit dvě třetiny svých voličů - a loni v lednu je vyzval k násilnému útoku na Kongres. Jeho lež má navíc - lidové moudrosti navzdory - velmi dlouhé nohy.

Většina kandidátů, kteří s Trumpovou podporou vyhráli letošní republikánské primárky - a v nadcházejících listopadových volbách se tak budou ucházet o křesla v zákonodárných sborech i o výkonné funkce -, buď přímo souhlasí s tvrzením o zfalšovaných volbách, nebo přinejmenším říkají, že jejich výsledek nebyl jednoznačný.

Jak ve své analýze uvádí web Fivethirtyeight.com, 60 procent Američanů tak bude mít letos v listopadu na hlasovacím lístku kandidáta, který popírá výsledek posledních prezidentských voleb. A aby toho nebylo málo, Trumpovi kandidáti deníku Washington Post vesměs odmítli odpovědět na otázku, zda by uznali svou případnou prohru.

Právě toto je tím skutečně hrozivým Trumpovým dědictvím, které ničí samotný základ ústavního uspořádaní. A k objasnění této věci by mělo směřovat úsilí amerických vyšetřovatelů, prokurátorů i nezávislých soudů.

Ať si Trump podniká s realitami, tam je mezi svými, ale k Bílému domu by se už nikdy neměl ani přiblížit. Politicky motivované "ekonomické" žaloby, jakou proti němu nyní předvádí newyorská prokurátorka, však mohou bývalému prezidentovi snahu vrátit se za každou cenu do Oválné pracovny jen ulehčit.

Razie FBI v Trumpově sídle: Za to, co udělal, mu hrozí tři roky vězení, říká politolog Igor Lukeš (video z 9. srpna 2022)