Republikánům i demokratům v USA nezbývá nic jiného než se Trumpa zbavit, pro svobodný systém je neúnosný, nedá se pacifikovat.

Americký prezident jako zastánce rasistů a neonacistů? Šokující představa. A přece Donald Trump nedokáže ubrzdit, zakrýt své porozumění pro tak odporné americké organizace jako Ku-klux-klan, National Policy Institute (propagátor "bělošské nadřazenosti" a antisemitismu), League of the South (fundamentálně křesťanská organizace, jež chce odtrhnout jižní státy od USA, odmítá rovnost), Daily Stormer (antisemitský web pojmenovaný podle nacistického týdeníku Der Stürmer).

Tyto čtyři skupiny organizovaly neonacistickou, rasistickou demonstraci "Unite the Right" (Sjednoťme pravici) v americkém městě Charlottesville ve Virginii 11. a 12. srpna. Běloši tam protestovali proti záměru odstranit sochu generála Roberta Leea (za války Severu proti Jihu velel armádě Konfederace, jež bojovala za zachování otroctví). Střetli se s nimi odpůrci neonacismu a rasismu. Jeden z nácků pak vjel autem do skupiny antirasistů, zabil dvaatřicetiletou ženu a devatenáct lidí zranil. Terorista.

Prezident USA Trump na nepokoje reagoval třikrát. Poprvé nácky a rasisty výslovně neodsoudil, mluvil o odpovědnosti "mnoha stran". Za to byl ostře kritizován médii i politiky včetně republikánů, tým jeho poradců opustil šéf farmaceutické společnosti Merck.

Tlaku na chvíli podlehl a zkusil se k událostem v Charlottesville vyslovit znovu. Druhý pokus vypadal rozumněji. Trump z Bílého domu vzkázal: "Rasismus je zlo a ti, kteří jeho jménem způsobují násilí, jsou zločinci, stejně jako Ku-klux-klan, neonacisté, zastánci bělošské nadvlády a další nenávistné skupiny, které odporují všemu, co je nám Američanům drahé." Něco takového by člověk od prvního muže USA čekal.

Neodpustitelná zrada soukmenovců

Následovala kritika od bílých extremistů. Neonacistický web Occidental Dissent napsal, že "prezident bělochy opustil", a pokračoval: "Čeho se Donald Trump dopustil, je neodpustitelná zrada jeho stoupenců." Server Daily Stormer popsal druhý pokus Trumpa jako "dětinský nesmysl".

Exšéf (bývalý Velký čaroděj, Imperial Wizard) Ku-klux-klanu David Duke řekl: "Prezidente Trumpe, nemyslete si proboha, že takové věci musíte říkat. Neprospívá vám to. Problém je v tom, že jste v obklíčení. Znáte ty lidi. Baží po vašem skalpu, chtějí vás ukřižovat." Připomeňme, Ku-klux-klan Trumpa podpořil v prezidentské kampani.

Následovalo třetí vyjádření, ve kterém se prezident Trump zjevně vrátil ke svému pravému já. Na setkání s novináři v New Yorku znovu prohlásil, že vinu na víkendových násilnostech v Charlottesville nesou obě strany, v obou táborech jsou podle něj "dobří i špatní lidé".

To je klasická cesta, jak věci relativizovat. Rasisté demonstrují, nosí nacistické symboly a hlásají nadvládu bílé rasy, jeden z vyznavačů Adolfa Hitlera najede autem do lidí, ale "vinu nesou obě strany"? Nesmysl. Trump tím výrokem popřel podstatu moderních dějin USA, jejich pomoc Evropě v boji proti nacismu. Dovedete si představit, že by někdo před koncentrákem řekl, že vinu nesou obě strany? Úchylné.

Jiná analogie. Představme si, že by do demonstrace ve Virginii najel autem islamistický terorista (použití vozu jako zbraně je zavedená džihádistická metoda). Bylo by to naprosto to samé, co udělal nácek v Charlottesville, ale reakce Trumpa by byla o milion procent jiná. Ani ve snu by ho nenapadlo mluvit o vině na obou stranách. Zaútočil by zřejmě nejen na teroristy, ale i na muslimy, přistěhovalce…

Morálně jiné světy

Jakmile relativizuje odporný útok v Charlottesville, jasně podporuje rasisty a neonacisty. Však na třetí prohlášení ihned reagoval Ku-klux-klan. David Duke napsal na Twitter: "Děkuji, prezidente Trumpe, za vaši čestnost a odvahu říci pravdu."

Duke, kandidát věd v oboru politologie na soukromé ukrajinské Mezioblastní akademii personálního managementu, největší soukromé vysoké škole na Ukrajině, která je považována za hlavní zdroj antisemitské propagandy na Ukrajině, dobře ví, co je relativizace a jak s ní pracovat.

Republikán Mitt Romney vinu na obou stranách jasně odmítá: "Ne, to není stejné. Jedna strana je rasistická, fanatická, nacistická. Ta druhá je proti rasismu a fanatismu. To jsou morálně jiné světy," tweetoval. Podobně uvažuje známý senátor John McCain: "Rasisté a Američané, kteří jsou proti nenávisti a fanatismu, nejsou jedno a totéž. To by měl prezident Spojených států říci."

Dvě věci děsí. Především náklonnost Trumpa k bílým radikálům, k neonacismu. Ale stejně varovné je jeho lavírování, jednou řekne něco, pak to zcela popře, pak se k prvnímu postoji vrátí. Ta nepevnost, nejasnost u nejmocnějšího muže světa je zlá. Tohle jsou Spojené státy? Snad ne.

Jeden z demokratických kandidátů na amerického prezidenta, levicový senátor Bernie Sanders, o Trumpových výrocích řekl: "Poškodilo to naši zem a miliony Američanů, kteří bojovali a zemřeli v boji proti nacismu."

Republikánům i demokratům v USA nezbývá nic jiného, než se Trumpa co nejrychleji zbavit, ten pán je pro demokratický systém neúnosný, probouzí běsy, nedá se pacifikovat. Nejprve si hrál s náklonností k Putinovi (z ní začíná být vyléčen), teď se kloní ke Ku-klux-klanu.