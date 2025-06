Trump německému kancléři: Invaze v Normandii pro vás "nebyl příjemný den"

Pro Donalda Trumpa to byl náročný den, protože eskaloval jeho střet s Elonem Muskem. Setkal se ale také poprvé oficiálně s novým německým kancléřem Friedrichem Merzem. Ten se snažil Trumpovi na příkladu druhé světové války zdůraznit, jak důležité je americké angažmá v Evropě. Trump mu to ale vrátil nečekaným způsobem.

Začalo to dobře. Friedrich Merz se na jednání s Trumpem zjevně dobře připravil. Údajně konzultoval s italskou premiérku Giorgiou Meloniovou, pro kterou má americký prezident slabost. Připravil si osobní dar - rodný list Trumpova dědečka Friedricha Trumpa, který se v roce 1869 narodil v bavorském Kallstadtu. Kromě toho věnoval Trumpovi i golfové míčky v amerických a německých barvách. Merz sám hraje slušně golf, což je u nadšeného golfisty Trumpa velkou výhodou - vyprávět by o tom mohl finský prezident Alexander Stubb, který si s Trumpem zahrál na Floridě a od té doby ho Donald Trump řadí mezi své nejbližší evropské spojence.

Minimálně během setkání s novináři se pak Merz snažil Donaldu Trumpovi lichotit. Zdůrazňoval, že Evropa potřebuje Spojené státy. Pokusil se využít příhodného data setkání - tedy den před výročím invaze do Normandie 6. 6. 1944. "Zítra je 6. 6., výročí dne D, kdy Američané opět jednou ukončili válku v Evropě". "To pro vás nebyl příjemný den," reagoval Trump. Na to mu kancléř po krátkém zaváhání odpověděl, že "v dlouhodobém horizontu, pane prezidente, to bylo osvobození mé země od nacistické diktatury".

Donald Trump byl očekávatelný. Neodpustil si kritiku Německa za nezvládnutou migraci nebo stavbu plynovodu Nord Stream 2 z Ruska: "Ptal jsem se jí (Angely Merkelové), jak po nás může chtít, abychom ji bránili před Ruskem, a zároveň posílají každý měsíc do Ruska miliardy dolarů?" Jenže Merz byl už v minulosti vnitrostranickým odpůrcem bývalé kancléřky, takže si od Trumpa vysloužil nejen pochvalu za dobrou angličtinu, ale i označení "skvělý představitel Německa", "tvrdý vyjednavač" a "velký obhájce německých zájmů".

Americký prezident uklidnil Němce, že plyn a ropu z Ruska nepotřebují, protože "máme tolik ropy a plynu, že to nikdy všechno nedokážete koupit". A pochválil je za větší výdaje na zbrojení, i když si neodpustil (s odkazem na citát generála MacArthura "nikdy nedovolte Němcům se znovu vyzbrojit") poznámku, že budou "Němce hlídat".

Co se týká války na Ukrajině, oba státníci zjevně nejsou na stejně vlně, ale snažili se najít společnou řeč. Trump si přisvojil zásluhu na ukončení bojů mezi Pákistánem a Indií ("velmi dobří lidé na obou stranách") a naopak si postěžoval na Putina i Zelenského ("mezi těmi dvěma muži je taková nenávist…"). Merz se znovu snažil Trumpovi lichotit, že právě on je tou klíčovou osobou, která může vyvinout tlak na Rusko a přispět tak k ukončení války na Ukrajině. Trump ale odmítl dát jasný příslib podpory budoucích dalších sankcí vůči Rusku.