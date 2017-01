Trumpův dobrý učeň Babiš jde po krku České televizi. Volby jsou za rohem

Dnes 16:30

ČT se definitivně stala objektem předvolebního boje 2017. Nebude to poprvé, ale bude to ostřejší než dřív.

Ministr financí a nejpopulárnější politik Andrej Babiš nazval novináře z Reportérů ČT "zkorumpovanou pakáží". Ještě před nějakými patnácti, dvaceti lety by šlo pravděpodobně o vyjádření odposlechnuté kdesi ve vicepremiérově soukromí: vždyť do takového slovníku nešel ani Miloš Zeman na tiskovce za opoziční smlouvy. A George Bush si také nelajznul prohlásit, že novinář z New York Times je „mimořádnej hajzl“ veřejně, nýbrž to na mítinku pošeptal Dicku Cheneymu (a zachytily to citlivé mikrofony).

Posunuli jsme se. Babišův vulgarismus, pronesený jako odpověď na otázku přímo do kamery, ilustruje i zhrubnutí politiky. V hlavním vysílacím čase.

V příběhu Andreje Babiše a České televize není pro romantiku místo. "Reportéři ČT jsou zmanipulovaný pořad. Nedávno jsme u nich slavili už 20. zmanipulovanou reportáž,“ tvrdí ministr. Důkazy o jubileu – reportáže se týkají hlavně Babišova majetku – ovšem scházejí. A už vůbec Babiš nedokazuje, kdo měl novináře veřejné služby „zkorumpovat“.

Vážná obvinění stojí na vodě. Nactiutrhání podle poslední módy à la Trump. Novináři veřejné služby jsou můj, a tedy také – slyšte, voliči – veřejný nepřítel.

Taktické ohledy stranou: Česká televize nebo její zaměstnanci by měli Andreje Babiše žalovat pro újmu na cti, tady by měl soud stanovit přípustnou míru. Omluva za „pakáž“ se očividně nechystá. Místo toho si Babiš stěžuje u rady České televize. „Jenom říkám daňovým poplatníkům, že měsíčně platí za přijímače 135 korun. To je 5,2 miliardy České televizi a tyhle pořady jsou zmanipulované.“ Opět jako bychom slyšeli Trumpa, ultrapopulismus.

Koncesionářské poplatky samozřejmě zdaleka nefinancují jen zpravodajství a publicistiku, ale Andrej Babiš to servíruje v jednom a tom samém balení: Televize (o mně) lže a vy jí za to ještě platíte! Kvalitní, hustá kouřová clona: nemá se řešit, jestli má problém Babiš, jeho majetek a jeho daně, nýbrž jestli má problém Česká televize.

Andrej Babiš naznačuje, že za nitky v televizi tahá ČSSD. (Je to další z verzí jeho kánonu: já nový čistý pracant proti všem starým prohnilým intrikánům.) Bohuslav Sobotka se Reportérů ČT zastal na Facebooku: "Při všech výhradách, které mám ke kvalitě práce některých českých novinářů je dobře, že se najdou novináři, kteří se při výkonu své profese nebojí ani politicky vlivného miliardáře, i když je tento miliardář takovýmto neuvěřitelným a odpudivým způsobem veřejně uráží."

Když vloni Miloš Zeman nadhodil – působilo to trochu, jako že z dlouhé chvíle –, že by se měla Česká televize zestátnit, přizvukoval také Andrej Babiš. Prý by „tím lidé ušetřili“, pokyvoval jako nezávislý analytik, kterého se nějaký střet zájmů ani omylem netýká. Vždyť přece není (jako) politik, jeho firmy nepodnikají se státem a nepatří mu žádná média, takže je ani nemůže svým vlastnictvím kompromitovat.

Zestátnění České televize by bylo zhoubné. Zrušením televizního poplatku a připojením ke státnímu rozpočtu (zabezpečí: ministerstvo financí) by ji politici rázem dostali pod kontrolu. Už žádné „zmanipulované“ a „na objednávku“ reportáže o Čapím hnízdě. Možná ani nic, co by se protivilo strategickému partnerství s Čínou. Místo toho pěkně barevně vyvážené mapičky Trumpova elektorátu.

Ještě že příští ředitel ČT se bude volit už za několik měsíců, jinak by se do výběrového řízení mohl směle přihlásit Jiří Ovčáček.

I tak: Andrej Babiš (a někteří další politici, průkopnictví patří předsedovi Strany práv občanů Janu Velebovi) má téma, které rezonuje s konjunkturou postpravdy a alternativních fakt: nejvlivnější „mainstreamové“ a údajně „neobjektivní“ nebo rovnou „prolhané“ médium zbavit vlivu. Perfektní kulturní vložka pro volební mítinky.

Do voleb se žádné zestátnění odehrát nemůže, ale půjde o silný tlak na předvolební vysílání i na Radu České televize před volbou ředitele.

Málo na čem se dá ukázat názorová shoda a vzájemně výhodné politické soužití Andreje Babiše a Miloše Zemana jako na vztahu k České televizi.

autor: Jan Lipold