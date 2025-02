Ukrajinci ostře o Trumpovi. Je to nemorální hlupáček. Tohle je náš konec, obávají se

"A není přetrumpováno?" zeptal jsem se, když mi z redakce přišel tip, že čtenáře by mohlo zajímat, co si myslí Ukrajinci o prezidentu Spojených států. "Ne, není, tohle téma jede," zněla odpověď.

Úkol na dnešek je tedy jasný. Každého, s kým se dnes dám do řeči, se zeptám na to, co si myslí o Donaldu Trumpovi. Mám naplánovaný celkem rozlítaný den v Užhorodu a okolí, setkání s lidmi různých věkových a sociálních skupin. Takže výsledek by měl být, řekněme, reprezentativní. Otázka po všechny zní stejně: "Co si myslíš/myslíte o Trumpovi?"

Názory jen přepisuji tak, jak jsem je vyslechl. Neověřoval jsem pravdivost ani logiku tvrzení v nich obsažených.

9:05 - snídaně v kavárně

Ljudmyla, penzistka, 65 let

Co si o něm máme myslet? Vkládali jsme do něj velké naděje. Já jsem v něj věřila, ne že věřila, ale myslela jsem, že něco udělá, že bude mír, jak říkal. Ale teď nevím, co si o něm myslet, když se tak skamarádil s tím Putinem. Ale trochu stejně doufám, že něco udělají, cokoliv. Jestli je požadavek uskutečnit volby v době války správný, nebo ne, to nevím.

V dalším rozhovoru, který se už netýkal přímo Trumpa, paní navrhla, aby se válka vyřešila soubojem Putina se Zelenským. Přisuzuju to vlivu českých pohádek.

Ukrajinský deník Petra Židka Již 17 let žiji na Ukrajině, jsem turistickým průvodcem, pomáhal jsem podnikatelům s aktivitami zaměřenými na ukrajinský trh a od začátku bojů pracuji jako válečný kameraman. Bydlím v Zakarpatí, ale pracovně jezdím po celé Ukrajině. A vám budu rád přinášet příběhy země, která se mi stala druhým domovem. Foto: Archiv autora

Viktorie, učitelka, 52 let

Já mu nikdy nevěřila. Myslím si, že je blázen, manipulátor, herec. Lidé už jsou z toho všeho unavení.

Viktor, student, 22 let

Já prozatím nedělám žádné závěry týkající se Trumpa. Počkám si, co bude dělat dál. Ještě se vše může změnit.

11:00 - schůzka s paní, která utekla do vesnice poblíž Užhorodu, protože na město, v němž žila, denně dopadají ruské bomby a rakety

Inna, penzistka, 72 let

Já Trumpovi hodně věřila, a můj muž ne. Měl pravdu, jako vždy. Na internetu čtu, že Trump je teď s Putinem a podobné věci. U nás lidé říkali: "Trump přijde, udělá pořádek." Ale nevypadá to tak. Naše vláda určitě dělá hodně věcí špatně. Zelenského s jeho kumpány je potřeba potrestat, ale jinak. Možná zavést sankce, nějakým způsobem je vyměnit, ale zkoušet nás obrat o nerostné bohatství, to není v pořádku. Na druhou stranu si myslím, že když k nám přijdou Američané se svými korporacemi, tak se ocitneme pod jejich ochranným deštníkem.

13:00 - schůzka s majorem od pohraniční stráže

Michal, voják, 43 let

Já si myslím, že s Trumpem skončila demokracie a začal fašismus. Fašismus zvítězil. Trump je hlupáček, je nenormální a nemorální a nejen on, ale i lidé okolo něho - Kennedy, Vance, Waltz. Je to strašné, je to náš konec. Já nemám cestovní pas, ale půjdu si ho vyřídit, protože Ukrajina je v pr*eli. S Ukrajinou je konec. Nás prodají tak, jak prodali Československo v roce 1938. Jediná naděje je, že rychle umře, ale šance jsou malé.

Já bojuji od čtrnáctého roku. Situace nikdy nebyla tak kritická, vypadá to, že nejspíš zemřeme. Jak říkala před smrtí moje babička: "Umírat se nechce, ale musím." Ukrajina je teď ve stejné stádiu.

Židek: Co si o situaci myslí vaši kolegové? Mají stejný názor?

My se o politice spolu nebavíme.

19:00 - večeře v restauraci

Alena, bankovní úřednice, 40 let

Já nerozumím tomu, jakou Trump nyní vede politiku, co chce. Dnes jsem slyšela Richarda Gera, mého oblíbeného herce, a ten řekl, že jejich prezident je chuj, já s ním souhlasím. Co jiného si mám myslet o člověku, který se schází s Putinem a na něčem se s ním domlouvá, o člověku, který říká něco jiného, než si myslí? Já se snažím hovořit slušně, ale když se bavím o Trumpovi, napadají mě samá sprostá slova.

Robert, pokladník ve směnárně, 35 let

Před volbami, do inaugurace Trump velmi podporoval Ukrajinu. Říkal, že ukončí válku na Ukrajině za 24 hodin, pak za 2 týdny, pak za 100 dnů, a nakonec se tupě za chůze přezul, prostě se přezul. Setkal se s ruskou delegací a potom začal tvrdit, že válku začala Ukrajina, to jsme všichni četli. Jak, jak může prezident takového státu říct, že Ukrajina napadla supervelmoc? Kde je logika, kde je u toho "mužíka" logika?

Já mu částečně rozumím. On je prezident a chce pro svou zemi to nejlepší, chce vrátit jejich investici, ale ve skutečnosti už Amerika vydělala mnohem víc, než investovala, a peníze, které nám dávali, jsme utratili u nich.

Ljoša, podnikatel z Charkova, 45 let

Trump je především showman. Co se teď bude dít s Ukrajinou, tomu nerozumím, nechápu, co dělá, netuším, co bude dělat dál. Důležitá budou fakta, reálný výsledek. Možná, když pochopíme, že my sami musíme vzít odpovědnost za svůj stát, že se nemáme na nikoho spoléhat, pak se staneme opravdovou sílou, budeme opravdu nezávislí.

Dmitrij, advokát z Charkova, 35 let

Já o něm nepřemýšlím. Trump je hlavně problém Ameriky. Já se Trumpa nebojím, beru ho třeba jako finanční krizi, jejíž důsledky dojdou i do Ukrajiny, my ji nezpůsobili, my ji neovlivníme, ale můžeme se přizpůsobit jejím důsledkům.

Anna, franšízantka v síti obchodů materiálu pro ruční práce, 27 let

Pro Trumpa nic rozumného říct nemůžu. Pro mě je to prostě starý politik. Nechápu, co dělá, a myslím si, že to nechápe ani on sám. On je byznysmen, myslí jen na peníze. Zprvu podporoval Ukrajinu, teď najednou přeběhl k Rusku. Těžko pochopit, co se děje.

Trumpa považuji stoprocentně za hrozbu, protože nevím, co bude dál. Nejvíc se bojím zmražení války, toho, že Ukrajina přijme vnucené podmínky. Taky se hodně bojím voleb v době války. Nedej bože, aby k nim došlo. Volby jsou oslabení fronty. Proč s tím přišli, nevím.

Katja, technolog výroby vína, 24 let

My jsme za Trumpa pili, když měl inauguraci, protože v Americe jsou jen dvě pohlaví a on si zaslouží úctu, i jen za to … ale jinak si taky myslím, že jsme v pr*eli.

Trump je dobrý politik, uznává ženu, muže a rodinu. Gender půjde ze škol, to je skvělé. Víc o jeho vnitřní politice nepotřebuji vědět. Ano, začaly u nich protesty, uvidíme, jak se s nimi vypořádá. A co bude s námi? Nevím? Prodá nás, obere o poslední kopějku, Ukrajinu dá Moskalům. Takže pro nás krásná budoucnost, v uvozovkách.

Víťa, živnostník vyrábějící nábytek, 40 let

Trump je nepředvídatelný, vychytralý, využívá situace. Co se týká Ukrajiny, ukázal, že s ním nemůžeme počítat. Teď záleží na tom, jestli nám pomůže Evropa. Trump využívá situaci a chce na Ukrajině maximálně vydělat.

04:30 - můj ukrajinský den s Trumpem končí nad ránem dalšího dne, jedu domů taxíkem

Roman, taxikář

Já si myslím, že Trump žije "píárem". Věřím tomu, že by rád získal Nobelovu cenu jako mírotvůrce. A v tom je moje naděje, že on z těchto důvodů může opravdu konflikt nějak "zahlušit".

Já bych chtěl, aby s jeho přispěním ta válka, konečně, … aby se to nějak vyřešilo. Je to, jako když beran hlavou tluče do vrat, výsledek žádný, jen lidé každý den umírají a umírají, žádný pokrok se nekoná, ani v náš prospěch, ani v jejich. Lidé umírají, kolik už umřelo mladých chlapců? Rusko by mělo v něčem ustoupit, stejně jak bychom měli ustoupit i my. Jinak totiž zničíme svůj národ a bude konec. To je můj názor.

Zaplatil jsem 152 hřiven, rozloučil se a šel spát s hlavou plnou nejrůznějších, často protichůdných názorů na Trumpa. Ukrajina není zas tak moc jiná než Česko. Není tady nějaká jednotná ideová fronta, a když se zeptáte deseti lidí, uslyšíte deset různých názorů.