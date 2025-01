Důraz na bezpečnost i jiné zdroje. Jak se Ukrajinci vyrovnali s útoky na mobilní sítě

Zažil jsem tady na Ukrajině za ty skoro tři roky války zcela nefunkční mobilní síť, znám úplné odříznutí od internetu i situaci, kdy jsem nemohl bezhotovostně zaplatit. Výpadky však naštěstí vždy trvaly maximálně pár dnů.

Ruské válečné plány samozřejmě počítaly i s útoky na ukrajinské telekomunikační společnosti, protože všechno dnes jede přes internet - na Ukrajině ještě více než v Česku. Ale navzdory tomu, že Rusové jsou v této oblasti velmi dobří a několik vážných výpadků se jim opravdu podařilo způsobit, poradili si ukrajinští telefonní operátoři s touto výzvou víc než důstojně.

A jak jsem si poradil já? Opatření z mé strany byla poměrně jednoduchá. Přikoupil jsem si powerbanky, a pokud to jde, nabíjím. Mám u sebe stále SIM karty tří operátorů. Protože doma, stejně jako ve větší části Užhorodu, kde bydlím, se jde připojit do sítí slovenských telefonních operátorů, pořídil jsem si slovenskou SIM kartu s velkorysým datovým tarifem. Na svých předplacených SIM kartách mám vždy peníze na několik měsíců provozu. V papírovém poznámkovém bloku (který jsem mimochodem s válkou znovu zařadil do své výbavy) mám zapsány údaje potřebné pro případnou obnovu každé SIM karty.

Ukrajinský deník Petra Židka Již 17 let žiji na Ukrajině, jsem turistickým průvodcem, pomáhal jsem podnikatelům s aktivitami zaměřenými na ukrajinský trh a od začátku bojů pracuji jako válečný kameraman. Bydlím v Zakarpatí, ale pracovně jezdím po celé Ukrajině. A vám budu rád přinášet příběhy země, která se mi stala druhým domovem. Foto: Archiv autora

A co telefonní operátoři? Ti v prvé řadě museli zajistit náhradní zdroje elektřiny pro svá zařízení. To nebylo do války samozřejmostí například ani u všech vysílačů a tam, kde náhradní zdroje byly, měly nedostatečnou kapacitu pro pokrytí dlouhodobých výpadků.

Museli se naučit rychle opravovat poškozená zařízení, posílit bezpečnost sítí před útokem nejen zvenčí, ale i zevnitř.

Já velmi oceňuji domluvu všech ukrajinských mobilních telefonních operátorů o bezplatném vnitrostátním roamingu. Když se někde nepřipojíte k síti svého operátora, můžete využít jiného. A to za stejných podmínek, jako byste byli připojeni ke své síti.

Můj operátor zavedl možnost doplnit kredit v telefonu i bez přístupu k internetu za pomoci kódu USSD a platební karty. Také si podobným způsobem můžete na jeho služby půjčit peníze, a to jak na Ukrajině, tak i v zahraničí. Pošlete SMS a kredit se vám připíše na dluh.

Pokud jste ztratili SIM kartu, můžete si ji samostatně obnovit, a to i když nejste na území Ukrajiny. Můj operátor také zdarma zpřístupnil televizní vysílání přes vlastní mobilní internet, což může být za určité situace docela užitečná funkce.

V 27 zemích mám roaming za stejných podmínek jako na Ukrajině. Když jsem dřív jezdil na Slovensko nebo do Česka, přepínal jsem na místní SIM kartu. Teď už to nedělám, protože s ukrajinskou SIM kartou mě volání a internet vyjde i v zahraničí levněji než třeba s českou.

Pomocí SMS se šíří důležité informace, například o evakuacích, o možném ohrožení a tak dále. Moc se to neví, ale informace od telefonních operátorů také umožňují ukrajinské vládě mít relativně přesnou představu o počtech obyvatel ve městech, o jejich přesunech. Je to takové velmi operativní sčítání lidu, které je ve válečné době velmi důležité.