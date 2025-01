Co přinesl minulý týden? Trump jako orákulum, Ukrajinci zásobují a Izraelci v pohybu

Uplynulý týden přinesl řadu zajímavých zpráv týkajících se ruské agrese na Ukrajině a s ní souvisejících okolností. Šéfredaktor Aktuálně.cz Matyáš Zrno v novém názorovém seriálu přináší další díl komentovaného souhrnu toho nejzajímavějšího, o čem informovala světová média.

Donald Trump pronesl minulý týden několik vyjádření směrem k Rusku a Ukrajině. Některá se dala číst jako slibná pro Kyjev - nový americký prezident Moskvě hrozil zostřením sankcí a tlakem na země OPEC, aby zvýšily těžbu ropy a tím stlačily její celosvětovou cenu dolů. Pak ale obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z toho, že šel do války místo toho, aby se domluvil s Putinem. A nakonec přišlo pozastavení veškeré americké zahraniční pomoci na 90 dnů, aby se vzápětí ukázalo, že klíčové programy vojenské pomoci v tom (naštěstí pro Kyjev) nejsou zahrnuty. To potvrdil i prezident Zelenskyj. "Já se zaměřuji na vojenskou pomoc a ta díkybohu nebyla zastavena," řekl při tiskovce s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou.

Ano, s Donaldem Trumpem je to trochu jako s jakýmsi tajemným orákulem, jehož nejasné proroctví se snažíte rozluštit. A pomáháte si tím, co řekli jeho nejbližší spolupracovníci či další státníci. Například jeho zvláštní vyslanec pro ukončení války na Ukrajině, generál Keith Kellog řekl, že Trump nevylučuje nákup zbraní pro Ukrajinu ze zmrazených ruských aktiv. Generální tajemník NATO Mark Rutte zase na Světovém ekonomickém fóru v Davosu nabídl, že pokud bude Trumpova administrativa nadále posílat Ukrajině výzbroj, bude to Evropa, kdo zaplatí účet. Oba výroky možná ukazují, jakým směrem orákulum - tedy Donald Trump - směřuje. Zbraně pro Ukrajinu mu nevadí, pokud to zaplatí někdo jiný. Je to koneckonců impulz pro americký průmysl - ty zbraně se vyrábí v USA v továrnách, kde pracují američtí dělníci, kterým slíbil vrátit výrobu do Ameriky. A navíc to odpovídá jeho přesvědčení, že Ukrajina je evropský problém, který by měli platit Evropané. Jenže i kdyby Evropané zaplatili všechny americké zbraně, stačit to nebude. I Rutte upozornil, že "USA se musí nadále angažovat, pomoci Ukrajině posílit a tlačit na mírové rozhovory."

K tomu, aby nějaké mírové rozhovory vůbec začaly, je ale nutno donutit k účasti Rusy. A tady dáme prostor opět generálu Kellogovi: "Svět nedokáže donutit Rusko k zastavení války jen tím, že pomůže Ukrajině. Odpovědí mohou být tvrdší opatření. Musíme snížit cenu ropy na 45 dolarů za barel."

Dejme ještě jednou slovo generálnímu tajemníkovi NATO Ruttemu. Ten si v Davosu sypal popel na hlavu za všechny evropské státy, co málo zbrojí. "Evropa ve výdajích na obranu polevila, ale NATO ji díky Trumpovu tlaku dohání. Zatím nejsme na dvou procentech. A i kdybychom se tam dostali, dvě procenta nestačí. Pokud se toho budeme držet, NATO nebude za čtyři nebo pět let připraveno se bránit."

Nadějně zapůsobila slova polského ministra zahraničí Radosława Sikorského, který také nechyběl v Davosu. Sikorski prohlásil, že podle jeho názoru Ukrajina již obdržela a nashromáždila prostředky, které potřebuje k boji během roku 2025. Vojenský analytik Phillips O'Brien tvrdí, že to slyšel i od dalšího důvěryhodného zdroje - že Ukrajina v posledních dvou měsících obdržela záplavu nových dodávek (jak od odcházející Bidenovy administrativy, tak z evropských zdrojů), takže z hlediska dodávek je na tom lépe, než si lidé uvědomují. Jinými slovy, Trumpovo případné zastavení pomoci nepovede k okamžité krizi.

Podobně nadějně zapůsobila i zpráva o letech amerických dopravních letadel do Izraele a následně do polského Rzeszówa - hlavního transportního uzlu pro dodávky výzbroje na Ukrajinu. Že by se Izraelci rozhodli podělit o část z obřího arzenálu ukořistěných zbraní sovětské a ruské provenience (naposledy získaných od Hizballáhu v Libanonu)? Žádné důkazy o tom nejsou. Izrael byl zatím velmi opatrný v podpoře Ukrajiny. V Izraeli žije asi jeden a půl milionu Židů původem z bývalého SSSR, především z Ruska. A s bývalou vlastí stále udržují styky. Benjamin Netanjahu měl poměrně dobré osobní styky s Putinem a Izraelci potřebovali udržovat s Moskvou alespoň pragmatické vztahy kvůli ruské přítomnosti v Sýrii. To ale nyní s pádem Assadova režimu už neplatí a ruská spolupráce s Íránem logicky staví Izrael spíše na druhou stranu. Pokud se bližší spolupráce s Ukrajinou potvrdí, bude to dobrá zpráva pro Kyjev. Izraelci například vyměňují své zastaralé systémy protivzdušné obrany Patriot za nové systémy Davidův prak, Šíp a Železná kopule. Jenže co je zastaralé v Izraeli, bude na Ukrajině supermoderní. Ukrajinci mají méně než deset Patriotů, takže každý systém navíc by byl obrovskou pomocí pro obranu země před ruskými raketami.

