Únava z války? Ukrajinci bojují za nás a bez nás, dlužíme jim strašně moc

Den za dnem jim máme být vděčni víc a víc. Nezapomeňme, že Putin je „butcher“, řezník, který by s chutí vrazil nůž i do nás. Denně si to ráno i večer opakujme, denně se za Ukrajinu a její vítězství pokorně modleme.

Válka na Ukrajině, válka, kterou rozpoutal Putin, už trvá déle než měsíc. Pět týdnů vraždění, devastování, srovnávání měst se zemí. Donedávna to bylo v Evropě v tomto rozsahu nepředstavitelné, ale protože agrese trvá už pět neděl, válka se pomalu stává realitou, dokonce běžnou realitou, zvykáme si na ni. A čím bude trvat déle, tím méně děsivé, tím "normálnější" nám přijdou snímky a videa z Mariupolu, Charkova, snímky zničených vesnic, snímky dětí ležících ve sklepích a krytech, snímky mrtvých civilistů i vojáků - ukrajinských, ruských i jiných. Tím víc budou média váhat: Máme to dál ukazovat? Nesníží to čtenost? Neunavíme, neodradíme tím čtenáře?

Trvání války jistě přinese další nebezpečný efekt, začne nás unavovat, začneme jí být přesyceni, prosím už ne, budeme vzdychat, už nám to neukazujte, je to stále dokola, už nám o tom nic neříkejte, chceme taky něco pěkného, milého, povzbuzujícího, tohle je nezdravé, vyčerpává nás to, zasloužíme si přece taky odpočinek.

A za tím vzdycháním bude znít pláč z rozmlácené Ukrajiny, jenomže čím dál méně. Ukrajinci tam nemají šanci si odpočinout, oni si taky zvykají, ale na to, že na ně může spadnout raketa, že je může trefit kulka, přejet tank, i když nebojují. Že může zmizet dům, kde mnoho let bydleli, že je jako v pasti zavřou ve městě, které promyšleně, plánovaně srovnávají se zemí…

Jednu rovinu, nesmírně důležitou, představují občanské postoje, občanské vnímání války a jejích strašlivých důsledků, z nichž jeden třeba je, že těla mrtvých ruských vojáků zůstávají na Ukrajině a rozkládají se, Ukrajinci je ukládají do neprodyšných pytlů. Dovedeme si to vůbec představit? V Česku se lidé hned na začátku postavili na stranu Ukrajiny a na stranu ukrajinských uprchlíků. Dějinná paměť promluvila, okupaci si umíme představit. Navíc obdivujeme Ukrajince, že se brání. My jsme se bohužel nebránili.

Ale i tady nás čeká únava. Dnes má plno tuzemců uprchlíky doma, jak dlouho to půjde? Už nyní politická opozice začíná štvát proti postupu vlády a proti běžencům, staví proti sobě "naše lidi" a ty, kteří prchají před válkou. Obviňuje vládu z drahoty a my víme s jistotou, že se nám bude dařit hůř. Je válka, ceny neklesnou, situace se zkomplikuje ještě víc. Ale pořád naprosto nesrovnatelně méně než na Ukrajině, jež bojuje i za nás.

Další rovinu představuje vláda, špička zdejší politiky. Ta už nyní čelí atakům opozice, žádná "národní jednota" nenastala. Naštěstí Fialova vláda chápe, že musí pomáhat Ukrajině, že musí pomáhat uprchlíkům a že to musí dělat maximálně profesionálně. A že přitom nesmí zapomenout na české občany. Vláda si zatím nezvyká, nemůže.

Ropa a plyn dál tečou, platíme Putinovi válku

Třetí rovinou je postoj, který k válce, k ruské agresi, k vrahovi Putinovi zaujímají západní státy. Čím bude ten postoj měkčí, slabší, váhavější, orbánovštější, zbabělejší, tím nebezpečnějším se stane rozpínavé, nesebevědomé Rusko. Běžný smrtelník, který má jakési povědomí o svobodě a její ceně, který si váží naší nedokonalé demokracie a nedokonalé svobody, jen těžko chápe, že NATO přímo nepomůže Ukrajině. Těžko chápe "válečnou diplomacii", jež spočívá v dodávání zbraní a materiálu Volodymyru Zelenskému, ale tím to končí. Těžko chápe, že politici říkají "ano, jde i o nás", ale v bojích nechávají Ukrajinu samotnou.

Proč? Aby Putina nenaštvali. Protože se ho prostě a jednoduše bojí. Protože mu baští, že má jaderné zbraně a použije je. Protože je NATO pouze obranný pakt. Putin používá Bělorusko jako spojence, on může. Ukrajina nás jako spojence použít nesmí, to by prý byla třetí světová. Přitom vám řekne každý psycholog, že pokud násilníka nezastavíte, on sám se taky nezastaví a půjde dál a dál a dál. My čekáme, že ho zastaví Ukrajina.

Zvykáme si tedy nejen na válku, ale taky na ten váhavý, neodvážný postoj Západu k ukrajinské tragédii. Víme, že tam zlo vycenilo své zkažené zuby, víme, že Rusko není v právu, víme, že na Ukrajině bez milosti vraždí děti, mladé ženy a muže, babičky a dědečky, dokonce i Rusy. Zvykáme si na zbabělost a na to, že to Ukrajinci musí vyřešit za nás.

Související Ukrajinci nás konečně nutí modernizovat zahnívající český stát

Rakouští politici zcela vážně debatovali, zda mohou nechat promluvit prezidenta Zelenského ve svém parlamentu. Asi aby se zběsilý Putin nenahněval. Naštěstí ve Vídni demonstrovaly masy na podporu statečné Ukrajiny. Ale vidíte tu slabost změkčilého, neutrálního rakouského státu. Přeopatrný postoj Německa, ropa a plyn dále z Ruska tečou, abychom se nemuseli příliš omezovat. Nechceme, nepřipouštíme si to, lžeme si o tom, ale my tak pomáháme platit Putinovi válku.

Putin že není "butcher", řezník? Ale je

Francouzskému prezidentu Macronovi zase vadí, že americký prezident Biden ve Varšavě nazval Putina řezníkem (a butcher). V televizi Emmanuel Macron prohlásil, že by takový výraz nepoužil. "Pokud má být dosaženo příměří, nesmíme eskalovat - ani slovy, ani činy," vysvětloval. Jistě, zní to navýsost diplomatické, až na fakt, že Putin je mezinárodní zločinec odpovědný za smrt tisíců Ukrajinců. Joe Biden o něm ve varšavském projevu řekl, že je zločinec, diktátor, tyran, cynik, obscénní prezident, jeho jednání je nemravné a stihne ho trest. Biden to zřejmě řekl proto, že uvědomuje holý fakt: diplomacie nefunguje a Putin naší slabosti chladně využívá.

Němci a Francouzi si za dvacet let už na Putina zvykli. A abychom to nenechali pouze na nich, my jsme si přece taky zvykli, Zeman si zvykl, Babiš si zvykl a mnozí další si zvykli, podporovali ho. Teď se to otočilo, protože se loni na podzim změnila vláda, ale kdyby Babiš se Zemanem vládli dál, podpora bojující Ukrajiny by byla velmi pravděpodobně slaboučká, uprchlíci by jen těžko byli vítáni. Nedělejme si o sobě velké iluze.

Únava z války, jež se odehrává sice blízko, ale jinde, a zvykání si na válku fungují. My máme přece to pekelné buď falešné, nebo temně ironické úsloví "člověk si zvykne i na šibenici". V plné síle pokračuje hybridní válka, spuštěná a živená Rusy. Dezinformace jedou naplno, oprátku máme na krku a nabízíme ji dalším.

Sleduju některé adresy, jež produkují řetězové maily, stojí na Putinově straně, produkují jednu lež za druhou. Kupříkladu píší: "Cesta premiéra Petra Fialy vlakem do Rusy obléhaného Kyjeva je podle ruských novinářů podvrh! - Především je zarážející ta rychlost vlakového spoje…" Focení aut ukrajinských uprchlíků, podívejte, čím jezdí! Mnoho podobných zlých výmyslů, čím větší blbost, tím lépe, tím víc. Samo sebou za válku může ne Putin, ale NATO. Denní, nezastavitelná masáž, jež cílí na lenost a hloupost. Na strach.

Válka trvá pět neděl, nekončí a nám nezbývá než se zuby nehty držet reality, vědět, uvědomovat si stále, denně, co se děje na Ukrajině a že je za to odpovědný bandita Putin. Vědět, že Ukrajina bojuje za nás a bez nás, že ji za sebe necháváme bojovat a že jí strašně moc dlužíme. Vědět, že je Putin "butcher", řezník, který by s chutí podřízl hrdlo i nám. Denně si to opakujme, denně se modleme za Ukrajinu, denně tlačme na politiky, ať jí maximálně pomohou. A sami denně pomáhejme uprchlíkům z Ukrajiny, Běloruska, Ruska…

Svobodová: Uprchlíci žili v krytech s mrtvými. Je jim jedno, kam jdou, hlavně pryč (video DVTV z 26. března 2022)