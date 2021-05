Uzákoňte manželství pro všechny a uvidíte, co se stane

Existuje představa, že sňatky gayů a leseb mohou pohltit manželství muže a ženy jako oceán bájnou Atlantidu. Hle: magické myšlení. Co se rodin týká, máme palčivý problém úplně jinde.

Sejdou se zvěrolékař, učitel a podnikatel v cestovním ruchu, aby si povykládali, co je a není manželství. V první řadě je to daňová výhoda a dala by se kvůli zisku zneužít, uvažuje zvěrolékař. Manželství pro lidi stejného pohlaví by znamenalo destrukci tradiční rodiny, varuje před západním pokrokářstvím učitel, sám ženatý potřetí. Raději bych skočil z okna, rozpomene se na své dětství podnikatel.

Rozpravy na zdánlivě jednoduchá a srozumitelná témata často působí jako vtip. Unaveni expertními hlasy psychologů, sexuologů či sociologů snášejí debatéři argumenty jazykové, dějepisné a selským rozumem všelijak opentlené.

Potíž je v tom, že ultimátní "argument" proti novele zákona, kterou sněmovna minulý pátek poslala do druhého čtení, nelze rozporovat žádnou logickou námitkou. Zní totiž: Budou-li moci gayové a lesby uzavírat sňatky, zanikne staré dobré manželství jako bájná Atlantida, pohltí jej oceán zvrácenosti.

Hle, krystalická ukázka magického myšlení, s nímž rozum nemá sílu hnout. Jako kdyby úprava zákona bránila heterosexuální většině budovat svůj společný životní projekt. Jako kdyby už spolu lesby či gayové dávno nežili a nevychovávali děti.

Komu patří sňatek

Přísně vzato manželstvím nedisponuje žádné zřízení, a dokonce ani církev, pro kterou je svátostí - jíž si ovšem udělují snoubenci navzájem jeden druhému. Nezdá se tedy, že by existoval obhajitelný důvod, proč by sekulární stát nemohl trvalý a dlouhodobý vztah dvou mužů nebo žen za manželství považovat.

Veřejná rozprava ovšem těžko vygeneruje rozumné stanovisko, pokud jí dominují hlasy radikálů. Když šéfka Aliance pro rodinu věří, že homosexualita je nemoc, nelze se hnout z místa.

Uzákoňte sňatky lidí téhož pohlavní a neuvěříte, co se stane: nic. Protože přesně to se stalo ve třicítce zemí, kde takovou změnu přijali. Něco by se však přece jen nejspíš pohnulo - změna pravidel by ukončila neproduktivní kulturní šarvátky. Manželství hodné toho jména by jinak dál zůstalo těžce dobývanou, vzácnou schopností, na níž člověk musí tvrdě pracovat věrností a vytrvalostí. Těžko ukazovat na lesby a gaye, že nám ostatním v něčem takovém brání.

Pohled do zemí, kde už sňatky uzavírat mohou, ukazuje, že nenásleduje vlna fingovaných "homo" sňatků za účelem slevy na dani, jak se obává Pavel Bělobrádek. Ani nenastane konec "starého dobrého světa", který hájí Václav Klaus junior s Tomiem Okamurou.

Zato by nám zbýval čas a energie na jinou, opravdu důležitou debatu než nad skutečností, že bych rád přišel na svatbu přátelům, kteří mi přišli přát k té mojí, ale jako dvěma homosexuálům jim to prozatím nemohu oplatit. Proč vlastně? Místo symbolických problémů bychom se mohli začít zabývat těmi skutečně vážnými, v nichž se hraje o lidskou důstojnost. Třeba surogátním mateřstvím, v němž se dítě mění ve zboží, jež je možné si objednat a zaplatit.

Jen je pak důležité, aby se taková rozprava znovu nezačala podobat vtipu.

