V covidové krizi neselhal jen Babiš, selhala i věda. Nikdo neví, komu věřit

V koronavirové pandemii se to obnažilo, neschopnost vlády se sloučila s tím, jaké si premiér pěstuje experty a jak je česká věda, řečeno s ekonomem Steinerem, „neautonomní“, tedy závislá.

Koronavirové Česko se ocitlo v bodu zlomu. Nákaza se šíří tak rychle a vláda byla tak dlouho nečinná, že už se nižší úrovně politiky (kraje, města) a také firmy a občané začínají chránit sami.

Vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, nejznámější český hygienik Roman Prymula, řekl v Partii televize Prima, že u nás bude pravděpodobně přibývat 6 až 8 tisíc potvrzených nákaz covidem-19 denně. V neděli v ČT, v Otázkách Václava Moravce, zase mluvil předseda České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý: Pokud přibude další tisíc pacientů s covidem vyžadujících intenzivní péči, nebudou již v nemocnicích žádná záložní lůžka a budou muset omezovat péči o pacienty, kteří trpí jinými onemocněními. Dojít k tomu může již konce příštího týdne.

Není pak divu, že si Asociace krajů ČR vynutila, aby opět začal pracovat Ústřední krizový štáb (hejtmani vidí, jak v krizi vláda nefunguje). Místopředseda Asociace krajů ČR, hejtman Vysočiny Jiří Běhounek řekl: "Deset hejtmanů hlasovalo pro obnovení činnosti krizového štábu, tři se zdrželi." Zřejmě je hodně zle, neboť ANO má pět hejtmanů, nejméně dva tedy byli z hnutí a jistě vědí, že Babiš Ústřední krizový štáb, který vede Jan Hamáček (ČSSD), nechce, aby snad nebyl zastíněn.

Není divu, že se občané začínají chránit sami, jak to jen jde, někteří žádají dobrovolně o home office (pokud mají tu možnost), firmy a podniky nečekají na polomrtvou vládu, lidé nosí respirátory i na ulici, když je okolo husto.

Nejisté jsou i školy. Školské odbory žádají vládu a hygieniky, ať uzavřou školy v červených regionech a učí se distančně. Typická situace nastala v Praze: primátor Zdeněk Hřib (Piráti, lékař) oznámil, že na dálku budou v hlavním městě učit vysoké a střední školy, jenomže pak musel střední školy vzít zpět, nedohodl se s hygieniky.

Bod zlomu se nachází "dole", ve vládě ještě nenastal. Není úplně jasné, na co premiér Babiš vlastně čeká. Na nějaký velký výzkum, který mu sdělí: lidé chtějí tvrdší opatření? Na volby, po nichž zavede úplný či částečný lock down?

Ale popravdě by bylo nefér to celé házet jen na Babiše a jeho vždy poslušné ministry. Nejedou v tom sami. V Česku jsme svědky velmi znepokojujícího jevu: selhání elit.

Denně slyšíme experty na viry, lékaře i některé hygieniky zlehčovat situaci. Pro DVTV to velmi dobře popsal ekonom Jakub Steiner, který se věnuje modelování vývoje pandemie a už v létě předpověděl současné problémy: "Expertní situace kolem vlády je špatná v tom, že spousta expertů nás obdařila předpověďmi, které se nevyplnily, byly příliš optimistické. A pro občany, vládu, ale i mě je velmi těžké se vyznat v tom, který z těch expertů je a není kredibilní."

Reprodukční číslo "jen pomocné"…

Nemá smysl zde vyjmenovávat všechny známé české lékaře a jiné kapacity, kteří ještě dlouho po letošním březnu a dubnu, kdy nebylo úplně jasno, zlehčovali nejen třeba nošení roušek a respirátorů (nesvoboda), ale dokonce i virus sám (prý je to kupříkladu "mediální virus").

Nejde jen o ochranné nástroje, Jakub Steiner připomněl, jak šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek v průběhu léta říkal, že reprodukční číslo (udává, kolik lidí nakazí jeden člověk) je jen "pomocné číslo", "pomocný parametr". Ekonom Steiner ho kvůli tomuto výroku na sociálních sítích nazval dezinformátorem.

Všiml si, že existuje zásadní rozkol mezi experty české vlády a vědci v zahraničí, přesněji "vědeckým konsensem" v zahraničí. Podle Steinera ve světě převládl názor, že je nutné zaměřit se právě na reprodukční číslo, tedy na růstový faktor. "Pokud toto číslo bude menší než 1, vir se nebude šířit, epidemie bude ustupovat a opatření máme najít taková, abychom tohoto dosáhli…

Ale v Česku převládl jiný názor, že máme přímo chránit ohrožené seniory a lidi s komorbiditou, nemocné lidi a méně se hledělo na to, že musíme covid udržet v nízkých číslech. Což byl plán, který se zdál z pohledu mezinárodní vědy nelogický, protože když pak máme těch čísel tolik co dnes, tak největší a nejlevnější obrana, tj. chytrá karanténa, nefunguje, protože nezvládá pochytat dostatečné množství nakažených, aby epidemie nerostla."

Steiner: Česká věda není dost integrovaná s tou světovou

Tohle je vážné. Nevíme, proč vlastně Česko šlo svou cestou, proč si vládní experti zvolili jiný přístup. Vidíme jen jeho katastrofální výsledky. Můžeme hádat, možná vládní experti nechtěli dráždit premiéra, který se orientuje ne podle statistik a neúprosných matematických modelů, ale podle nálad masy (populismus). Nebo možná nemají dost zahraničních kontaktů (nepravděpodobné). Nebo má Babiš okolo sebe jen ty "poslušné". Nebo si vybírá, co chce slyšet.

Steiner to popisuje následovně: "Politická reprezentace hledala optimističtější expertýzu… Ale je to i selhání české vědy, která není natolik integrovaná s vědou celosvětovou, aby tady zazněl mohutný hlas v létě, který by nás upozornil, že se řítíme někam, kde bychom být neměli. Kdyby ta věda byla silnější a autonomnější, tak by asi bylo mnohem těžší pro některé vědecké reprezentanty třeba popírat roli vakcín a podobně." - Drsné obvinění: ne dost autonomní česká věda.

Ale nedivme se, žijeme v zemi, kde léta probíhá hon nejvyšších politiků v čele s prezidentem Milošem Zemanem na intelektuály, skutečné elity, experty. Věda je u nás roky podhodnocena, odstrkávána, politici často vědce vnímají jako otravy a protivníky. O vzdělanostní společnosti se roky jen řeční. Premiér u sebe není s to udržet kvalitní experty (naposledy od něj odešel epidemiolog Rastislav Maďar, do té doby člen pracovní skupiny ministra zdravotnictví pro uvolňování karanténních opatření; neměl zapotřebí "čelit zákeřným podpásovým útokům").

Dokud se země neocitla ve vážné krizi, tohle všecko nebylo moc vidět; kdo nechtěl, vidět to nemusel, dařilo se nám relativně dobře. Ale v pandemii se to obnažilo, neschopnost vlády se sloučila s tím, jaké si Babiš pěstuje experty a jak je česká věda, řečeno s ekonomem Steinerem, nedostatečně autonomní, jinými slovy závislá. Výsledek? Teď nás to přijde sakra draho, levná opatření už nebudou stačit.