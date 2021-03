Vir, chaos a politika. Žádný maturitní ročník si toho ještě tolik nevytrpěl se státem

Dobře připravená úřední maturita není vůbec špatný nápad. Ale nesměl by to být chaos vyhlašovaný premiérem na sociálních sítích, který spoustě studentů nakonec uškodí. Těm, kteří nyní bez jakékoliv úlevy trpí u přijímaček na střední, se to nedá vysvětlit už vůbec.

Ze všech evropských studentů zůstaly bez prezenční výuky nejdéle ti čeští. Vládě to ale nestačí. Musí udělat i největší chaos v maturitách. Jak nudně na tom jsou například na sousedním Slovensku: již v dubnu minulého roku tamní ministr školství s prvním náporem covidu oznámil přechod na úřední zkoušku, tedy dopočítání závěrečných známek z dosavadních studijních výsledků s možností si tradiční maturitu dodělat. Letos se sice Slovákům hroutí vláda, ale studenti už celkem jistě ví, do čeho jdou. Ne tak v Česku: již minulý rok trvalo kabinetu neuvěřitelně dlouho se rozhodnout, jak maturanti obdrží absolutorium. To však byla jen overtura k letošní ostudě. V rámci chaotického řízení epidemiologické situace sice v Česku neustále oznamujeme otevření škol, v praxi se k němu ale ani neschyluje. Ba co hůř: vychází najevo, že k plakátovému plánu "ANO, bude líp" neexistuje žádný záložní plán pro situaci, kdy je čím dál hůř. Související Zachraňte maturanty a deváťáky. Kdyby tak premiér začal plnit, o čem snil, když spal Takže deváťáci teď musí v šílených podmínkách skládat jednotné přijímačky na ty střední školy, jejichž ředitelé z dosavadního standardu nechtěli nebo nemohli slevit. Jediné, co tyto žáky snad mohlo utěšovat, byl pocit, že v nedůstojném chaosu jsou ponořeni spolu se staršími kolegy, kteří se chystají ke zkouškám z dospělosti. A ejhle, vše je rázem jinak. Dobře ošetřená úřední maturita by přitom neměla představovat problém - nebyli bychom první zemí, které se touto cestou vydala. Ale chaotický premiér zatím dělá všechno pro to, aby ročník, který si toho s českým školstvím vytrpěl jako málokdo jiný, vypravil do života s Kainovým znamením v papírech. Všichni zkoušku obdrží, leč spolu s ní také cejch, že "nespravedlivě zadarmo". Maturitu máš, tak běž… (k volbám) Babišův nálet na maturanty, kteří jej ještě včera absolutně nezajímali, má prostý politický důvod. Hnutí ANO v posledních letech dramaticky ztrácí podporu mezi mladými, u prvovoličů jsou nyní hitem Piráti. Avšak správná předvolební kobliha nemusí být plněná jen marmeládou. Co tam třeba dát jistotu maturity po sto tisíc mladých lidí? Související Začínají prázdniny. A také operace "Zachraňme školství" Že na tom premiérovu týmu opravdu záleží, dokládá i opravdu nejapná komunikace tohoto velmi ožehavého tématu. Věc, kterou má pečlivě rozhodnout ministr školství po konzultaci se všemi aktéry českého vzdělávání, vyjede na premiérově Facebooku s připojeným protestním dopisem ředitelů škol a dalších zúčastněných. Jak to tak asi v polarizačním algoritmu sítí dopadne? Jistě, 11 tisíc lajků, 16 tisíc komentářů, ředitelé jsou rakouskouherští zpátečníci, premiér národní hrdina. Dryáčnickým tahem tak Andrej Babiš pravděpodobně na dlouhé roky znemožnil racionální debatu o nefunkčnosti celého konceptu státní maturity. Vždyť i v této rubrice se hned několikrát objevilo přání, aby už konečně ve své dosavadní podobě padla - a volnost v jejím nastavení dostaly školy. Stát ať si vynucuje jen složení povinného středoškolského minima kdykoliv v průběhu studia. Emoce už ale vzkypěly a bude extrémně obtížné se z jejich džungle vymotat. Ne všichni pracují v holdingu Paralelní ministerstvo školství při Úřadu vlády podobně jako paralelní ministerstvo zdravotnictví hledá zkratky tam, kde nejsou. Babiš tak vehnal ministra školství Roberta Plagu do neřešitelné situace. Jeho úřad se od února připravuje na úlevy v maturitách, aby se jako celek mohly konat. K testům chtěl přidat více času, zrušit slohy a případně upravit didaktickou část. Takové kroky ale nelze v mžiku překlopit do úřední maturity - ani legislativně, ani jinak. Související Po povinné matematice nastal čas se rozloučit i s celou státní maturitou Tento ročník maturantů toho zkusil od politiků už opravdu nevídaně. Několik let se chystal na státní maturitu z matematiky, která nakonec na poslední chvíli odpadla. Pak přišel covid a česká vláda navalila největší náklady právě na školy, které bez pardonu zavřela na příštích sto let, jen aby nemusely ani na chvíli váznout provozy velkých výrobních podniků. A když už aspoň vypadalo jasně, jakou podobu budou nakonec maturity mít, oznámil premiér, že to celé možná bude vlastně úplně jinak. Existuje-li spravedlnost, pak si maturanti - až se na podzim budou poprvé rozhodovat u volebních uren - vzpomenou, komu za celý ten nebývalý stres a chaos vlastně vděčí. 10:53 Otevření škol je nezbytná nutnost, i za cenu, že se zvýší počet nakažených. Očekával jsem, že od vlády zazní jasný termín, říká Jiří Zajíček. | Video: DVTV