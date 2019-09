WTF? Aneb sprostý text o americké politice

V americké politice to začíná vypadat jako ve filmech Quentina Tarantina. Shit sem, fuck tam.

Klít a sprostě mluvit se nemá. Jsou ale situace, kdy je to nejen pochopitelné, nýbrž i omluvitelné. Když bývalý texaský kongresman a jeden ze současných demokratických kandidátů na prezidenta Beto O´Rourke na začátku srpna komentoval masové střílení v El Pasu, kde bylo zabito 22 lidí, nešel daleko pro slovo.

Na otázku novinářky, zda by podle něho prezident Donald Trump mohl udělat něco pro zmírnění zbraňového násilí v USA, O´Rourke odpověděl: "A co si myslíte vy? Víte sami, jaké má kecy (shit). Nevím, co mám říct…, lidi z médií, do prd**e? (what the fuck?)."

A minulý víkend si to O´Rourke mohl bohužel zopakovat, protože jak v Texasu srpen začal, tak i skončil. Tentokrát to bylo sedm lidí, které osamělý střelec povraždil u města Odessa. "Myšlenky a modlitby nemohou udělat nic pro zastavení této epidemie zbraňového násilí," napsal O´Rourke na Twitter v jasném odkazu na to, že odpůrci přísnějších zbraňových zákonů po každém novém střílení vzkazují pozůstalým obětí, že v myšlenkách a modlitbách jsou s nimi, ale to je asi tak vše.

Beto O’Rourke dropping the F bomb was perfection. I want to vote for him just for that. #MyPresident pic.twitter.com/aHLmpZavJr — Jerry Avenaim (@avenaim) August 6, 2019

Což O´Rourke evidentně vidí jako alibismus nejhrubšího zrna, protože jeho tweet pak ještě pokračuje: "Ano, je to v prd**i (this is fucked up), a když to nenazveme pravým jménem, tak tohle krveprolití bude v Americe pokračovat."

O´Rourke je z Texasu, přímo z El Pasa, jeho naštvání, ba až určitý stín zoufalství jsou v jeho živých reakcích asi upřímné. Poněkud rozpačitěji však již působí, když si O´Rourke teď z tohoto svého rozčilení udělal svého druhu "politickou nástěnku". Jeho oficiální prezidentská kampaň začala prodávat tričko s nápisem: "Je to v prd**i (THIS IS F*CKED UP)." A pod tímto sloganem, který je na triku odshora dolů šestkrát, je připsáno Zastavte zbraňové násilí.

Ale je docela dobře možné, že mladistvý kongresman O´Rourke prostě jen dobře cítí "duch doby", tedy fakt, že americká politika obecně zhrubla, že "fuckovat" a "shitovat" jako z filmů Tarantina či bratrů Coenových už není nic moc mimořádného.

Samozřejmě, politici jsou také jen lidi a jako obyčejní smrtelníci i mluví. Nicméně nové je to, že zatímco dříve jsme se to dozvídali spíše díky jejich chybě či omylu (například při předčasně zapnutém mikrofonu) anebo z následných historických prací (jejichž autoři prošmejdili archivy a shromáždili drby od pamětníků a svědků), tak nyní se drsná až sprostá mluva stává součástí veřejného politického slovníku.

...agreed to testify, it was not necessary for me to respond to statements made in the “Report” about me, some of which are total bullshit & only given to make the other person look good (or me to look bad). This was an Illegally Started Hoax that never should have happened, a... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 19, 2019

Začneme-li v americké politické hierarchii nejvýše, u prezidenta Donalda Trumpa, tak jedním z jeho oblíbených slov, které používá například na předvolebních shromážděních a také na Twitteru, je výraz "volovina" (bullshit). V Trumpově veřejném repertoáru najdeme i dost "sakrování" (damn), zatracování (hells) a blbostí (crap).

A také kromě jiného víme, i když v tomto případě šlo o únik z neveřejného zasedání kabinetu, že Trump se podivuje, proč do USA přichází tolik lidí z různých "podělaných děr světa" (shithole countries).

Když se z Bílého domu pomyslně přesuneme na druhý konec Pennsylvania Avenue, na Kapitol, tak také odtamtud, tedy od kongresmanů, stále častěji veřejně znějí nepěkné větičky. Když kongresmanka Rashiba Tlaibová po svém zvolení oslavovala vítězství ve volbách, nechala se slyšet, že jde do Kongresu, aby z Bílého domu dostala "toho sr*če (motherfucker)", čímž mínila prezidenta Trumpa.

Senátor Cory Booker tweetoval, že když poslouchá Trumpovy plány, tak mu to připadá jako "podělaná polívka (bullshit soup)". A kongresmanka Maxime Watersová na Twitteru voliče vyzvala, ať po zákonodárcích žádají zpřísnění zbraňových zákonů, nebo nás "kopněte do zadnice pryč z Kongresu" (kick our ass out of Congress).

I will let the boss speak for himself. pic.twitter.com/J3dtnopaCo — Addisu Demissie (@ASDem) August 5, 2019

A aby se snad nezdálo, že jde jen o několik náhodných citací, tak konkrétně na vyjadřování kongresmanů na Twitteru už existuje statistický průzkum, který provádí společnost GovDirect a který kromě jiného eviduje četnost různých výrazů. A zatímco v roce 2016 se slovo "kecy" nebo také sr*čka (shit) v tweetech kongresmanů objevilo celkem 40krát a výraz "do prd**e" (fuck) dohromady 26krát, tak loni už napočítali 1166 shitů a 579 fucků.

Na jednu stranu nemá cenu nějak moralizovat, kdo jsi Mirek Dušín, hoď sprostým slovem. Ale zároveň platí, že každá akce vyvolává reakci. Politici si více dovolují i proto, že jim to u voličů nejen projde, ale že to od nich možná už i očekávají a chtějí.

Pokud se s těmi druhými nemůžeme dohodnout, a to nemůžeme, protože s nimi se fakt mluvit nedá, tak je rovnou pošleme do prd**e. Fuck you! No, Fuck you!…, a tak dál.

Ale abychom nekončili temně. Jak už bylo řečeno výše, Donald Trump se hrubých slov nebojí, ale na jednu věc si bude asi muset začít dávat pozor. Aby nebral Boží jméno nadarmo.

Na nedávném setkání s voliči v Západní Virginii několikrát použil slovo "goddamn" (sakra). Což je pro hluboce věřící americké křesťany, evangelikány, výraz za čarou. Několik z nich se kvůli tomu obrátilo na místního politika, člena senátu Západní Virginie Paula Hardestyho. "Přicházejí sem lidé a říkají, víte, já jsem volil Trumpa, ale jestli neukázní své vyjadřování, zůstanu příště možná doma," uvedl Hardesty pro web Politico. Od Bílého domu prý ještě nedostal odpověď na svůj dopis, v kterém prezidenta vyzval, aby "se zamyslel nad svými komentáři a nikdy už ta slova nepronášel".

Trump by si ale měl vzít tohle varování k srdci. Evangelikáni tvoří důležitou, početnou a věrnou část jeho voličstva, a dokážou tomuto muži evidentně hodně prominout. Jeho nemanželské nevěry i jeho lhaní.

Ale přes goddamn vlak nejede, čeho je příliš, toho je sakra dost.