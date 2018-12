X-tá změna maturity: Budou stačit testy. Ještě pár let a odmaturujete esemeskou

Chceme „to jednoduché“? Maturitu jako testík a hurá na vejšku? Přizpůsobíme se době tweetové, době, kdy každý visí na mobilu jak vosa na melounu?

Minulý týden se objevila zpráva pro budoucnost Česka zásadní: ministr školství Robert Plaga (ANO) chystá už zase změnu státní maturity (ta se mění stále). Prozraďme hned, že na školství nevymysleli krok k vyšší tuzemské vzdělanosti, nýbrž krok ke zjednodušení. Je to další krok, jak z maturity udělat úplnou zbytečnost, která ovšem bude nutná (bez ní se na vejšku nedostanete, že).

Plaga zřejmě navrhne osekání státní maturity pouze na didaktické testy. Jak argumentuje? Nikoli přes vzdělání a jeho úroveň, přes to, co nám schází, jako je schopnost přizpůsobení se, tvořivost, kritické uvažování (náklonnost tuzemců k dezinformacím je neskutečná), umění se dorozumět, rozvíjení ptaní se, podpora zvědavosti (ale který politik chce zvědavé či zvídavé občany, že, skoro žádný). Ne, argumentuje tak, že nápad podporují odborníci i poslanci, se kterými o změnách debatuje. No tak hurá (kteří poslanci? Z SPD, KSČM?).

V praxi by sešup k didaktickým testům znamenal, že by už žáci nepsali sloh a byli oproštěni i od ústní části zkoušky. Zbyl by test. K čemu to přirovnat? Děláte si řidičák, naučíte se pravidla, budete v autoškole jezdit, ale papíry dostanete bez jízdy, jen po složení testu. Pak vyrazíte do ulic. (U řízení je to natvrdo, ale nemylme se, maturant by snad měl umět "jezdit v autě vzdělání", mluvit, obhajovat své názory, umět se vyjádřit písmeně. Lze snad vzdělání (či onu slavnou "zkoušku dospělosti") nacpat do testu?)

Jistě, didaktický test má tu výhodu, že lépe pasuje do omylu jménem "státní maturita", tedy jednotná matura pro všecky typy škol (už skončili pokus o dvouúrovňovou maturitu, těžší a lehčí, což bylo něco jako "dvourychlostní" Evropská unie, tedy zdání společné maturity).

Geniální: zavede se nesmysl, "sjednocení", a pak se ministr musí rozkrájet, aby se do toho nějak vešel.

Kde se vlastně ten podivný nápad na osekání státních maturit vzal? Letos v květnu byly objeveny chyby v přijímacích i maturitních testech (ano, v testech!), dokonce kvůli nim přišel o místo ředitel Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) Jiří Zíka. Nepovedly se testy, tak z maturity zbudou jen testy. Ne, to fakt nemá chybu.

Nechuť k matice se neřeší

I když "státněmaturitní" logiku v té změně najdeme. Jak lze "sjednotit" ústní zkoušku z češtiny či angličtiny? Ono to nejde. Vylosujete si třeba Johna Updika a jeho román Králíku, utíkej. Váš úkol: "Popište čas a prostor, ve kterém se výňatek odehrává. Popište vypravěče a techniku, kterou využívá. Analyzujte syntaktické jazykové prostředky užité ve výňatku. Vsaďte tvorbu Johna Updika do kontextu světové literatury."

Každý žák odpoví jinak, neexistuje kopyto, na které Updika narvete, stejně jako do jedné matrice nenacpete Máchův Máj nebo Odyssea. To cenné a krásné na ústní maturitě bylo, že se projevila individualita žáka a že se některý skutečně "utkal" se svými vyučujícími (dospělost).

Podobně u slohu, byť tam už dnes úvahy vytlačují poněkud potupné slohy typu "motivační dopis", recept na jídlo, stížnost, reklamace, pozvánka, tedy slovní útvary, které věru vyžadují opravdu pořádnou dávku vzdělání, že.

Děti v Česku ve velkém a dlouhá léta nesnášejí matematiku, nebaví je, bojí se jí (přitom počítat a logicky myslet je pro moderního člověka naprostá nezbytnost). Avšak maturita z matiky je pro většinu holek i kluků postrach. Na vině je podle desítek expertů i učitelů neschopnost matematiku učit. Řeší to Robert Plaga? Ne.

Ondřej Šteffl, expert na vzdělávání, nedávno napsal: "Ve studii Světového ekonomického fóra (World Economic Forum) je mezi klíčovými dovednostmi pro 21. století kritické myšlení, kreativita, komunikace, spolupráce, ale také zvídavost, iniciativa a adaptabilita. Neznám nikoho, kdo by si myslel, že v tomhle české školství vyniká."

Proč ho cituji? Je to jako s nechutí k matematice, ministr Plaga neřeší tyto klíčové bolesti, zato usilovně vymýšlí, jak zjednodušit, sjednotit (jako by to byla řepa) státní maturitu. Když se o potíže českého školství zajímáte, zní to jako vtip.

Vždycky jde o to, co chceme (pokud to politiky, ministry, vůbec zajímá). Chceme "to jednoduché"? Maturitu jako testík a hurá na vejšku? (Ale kam vás potom vezmou? Nebo vysoké školy taky sníží úroveň?) Přizpůsobíme se době esemeskové, době, kdy každý visí na mobilu jak vosa na melounu?

Tohle couvání od myšlení, a redukce na testy jsou couvání od myšlení, nic dobrého to nepřinese. Pokud mají naše děti uspět, musí umět komunikovat, myslet, nejen vyplňovat políčka. Žijeme v době informační opilosti, jak tu pomůže test? Žijeme v době vypůjčovací-exekuční; ani u třídění informací, ani u třídění nabídek se neobejdeme bez kritického myšlení.

Žijeme v době, kdy prudce rostou sociální rozdíly, kdy se jeden druhému vzdaluje, lidé se neumějí a nechtějí dohodnout, umění komunikovat se musí cvičit, testy opravdu nestačí. A jistě, zredukovat maturitu na úroveň esemesky nebo tweetu by bylo nejjednodušší a dalo by se to i lépe centrálně opravit.