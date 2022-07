Babiš je čím dál nebezpečnější. Podporuje vyhnání Fialy dlažebními kostkami

Co se bude dít na podzim? Jak se bude Babiš chovat, až Rusové – nikoli Fiala, Rakušan nebo Bartoš – zastaví dodávky plynu?

Babiš by rád na Hrad. Udělá pro to cokoli. | Foto: Jakub Plíhal

Na člověka padne smutek, když pozoruje českou parlamentní opozici, tedy Babišovo ANO a Okamurovo SPD. Tomiu Okamurovi se dá rozumět, on je politický obchodník, vždycky to tak dělal, vede extremistické hnutí a živí se nespokojeností. S Andrejem Babišem je to však jinak, působil v Sobotkově vládě coby ministr financí, později se stal premiérem, nesl odpovědnost za celý stát.

Nechme teď stranou jeho četné, notoricky známé kauzy i jeho Agrofert schovaný ve svěřenském fondu. Podstatná informace zní: pracoval jako premiér. Nemůže nevědět, že za stav, ve kterém se Česko teď nachází, nenese odpovědnost jen současná vláda a její premiér Petr Fiala (ODS). Jistě ODS se ještě v opozici podílela na zvýšení českého zadlužení, ale nemůže za dnešní ceny pohonných hmot a energií. Naše značná surovinová závislost na Rusku jde na vrub mnohem spíše Babišovi.

Expremiér však sklouzl do polohy, jež je do jisté míry snad ještě horší než ta, v níž se roky nalézá Okamura. Babiš zřejmě usiluje o jeho voliče, chtěl by je získat pro sebe v prezidentské volbě. Minulý pátek na svůj twitter poslal video z účtu jarrka (česká vlaječka), kde muž řídící vůz vykládá o ceně benzinu v Německu, prý je nižší než u nás, ač, pokud známo, není, a říká: "Ty vole, až se lidi nas**ou, Fialo, a vezmou ty dlažební kostky, tak vás všecky z tý Strakovy akademie vykopou sviň*kým krokem, protože tohleto už není normální…" Babiš k retweetovanému videu dodal jen dvě slova, "bez komentáře", žádný odsudek, ale souhlas.

Expremiér demokratické země, pokud je normální, nemůže sdílet video (tedy tiše s ním souhlasit), kde se mluví o útoku na vládu dlažebními kostkami. Kam podobné postoje vedou, ukázal v USA ve volbách poražený prezident Donald Trump, který lidi poštvával na Kapitol. Je neskutečně tristní sledovat expremiéra, který sdílí násilnický příspěvek.

Prima Babišovi nevadí, Nova mu nevadí, ČT mu vadí hodně

Poučné bylo i vystoupení Babiše ve sněmovně 7. července. Nejprve oznámil, že "STAN je skutečně strana organizovaného zločinu", odpíchl se od kauzy Hlubuček. Pak ovšem plynule přešel k České televizi: "Samozřejmě, kdyby naše hnutí mělo takovýhle skandál, tak to máme na České televizi žlutý pásek od rána do večera. Ale bylo strašně zajímavé zjistit, jak pořad Reportéři, který měl od roku 2017 asi 130 pořadů, z toho polovina těch pořadů byla o Babišovi a Agrofertu, samozřejmě negativně, takže je velice zajímavé, když bývalá zaměstnankyně Reportérů, paní Markéta Dobiášová, která samozřejmě není naše příznivkyně, mluví o tom, jak se v tom pořadu manipuluje, jak pan Wollner odmítl v podstatě o tom točit reportáže."

Na ČT se obvykle útočí takto - najde se někdo, něco, a na tom se útočící pokouší veřejnoprávní televizi zpochybnit jako celek. Babiš pokračoval v linii, kterou odstartoval expolicista Robert Šlachta, šéf Přísahy. Ten zveřejnil fotku šéfredaktora reportážní publicistiky ČT Marka Wollnera sedícího na Czech Press Photo vedle Petra Hlubučka, neboť ho tam usadili pořadatelé. Šlachta pak u fotky píše o zastavení kauzy Hlubuček právě Wollnerem.

Nemá smysl se tu rozepisovat o celé té smyšlenosti, Wollner nic nezastavil, redaktorka Markéta Dobiášová na případu pracovala pět měsíců, a nedokázala věc dotáhnout do konce. To se občas stává, nemůžete ven s nehotovým, nedoloženým materiálem.

Ještě náckovštější postoje

Investigativní novinářka Jana Neumannová, pracující rovněž v Reportérech ČT, k tomu na Facebooku napsala: "Včera Robert Šlachta obvinil naší redakci z cenzury. Podle něj Marek Wollner zastavil reportáž o Petru Hlubučkovi a Lysolajích. Byla jsem u přípravy reportáže, takže mohu s jistotou říct, že to je lež. Žádná cenzura v tomto (ani jiném) případě nebyla. Markéta Dobiášová reportáž připravovala několik měsíců, avšak ji nebyla schopná zpracovat. Poté, co z redakce odešla, se objevil anonym o cenzuře. Celé je to směšná reakce zhrzeného zaměstnance, nic jiného v tom není. V naší redakci vzniklo tolik reportáží o politicích současné pětikoalice, že se snad ani nemusíme před takto trapnými obviněními hájit. Celé je to úplně absurdní…"

Potenciální prezidentský kandidát Babiš toto všecko jistě ví, o Wollnerovi i Dobiášové se píše horem dolem. Jenomže se blíží podzimní a prezidentské volby. Prima a Nova mu nevadí, vyhovuje, potřebuje však nutně zpochybnit veřejnoprávní ČT. Do své řeči ve sněmovně proto vložil věty: "Tak já bych chtěl vyzvat Českou televizi, která je veřejnoprávní a nezávislá… To samozřejmě myslím ironicky, protože není nezávislá, a to všichni dobře vědí, že Česká televize vyhrála stávající pětikoalici volby. Vyhrála. Těmi reportážemi, svou manipulací i ve finálních debatách před volbami." - Další lež.

Babiš využije všeho ve svůj prospěch, nikoli v náš prospěch. Známé je, jak nyní tlačí pojem "naši lidi", namířený proti uprchlíkům z Ukrajiny. Nedávno na mítinku v Terezíně řekl o podpoře Ukrajiny: "Nemyslím si, že bychom měli pokračovat v dodávání zbraní. My jsme dodávali zbraně a Putina jsme zastavili." Skandální, lživý výrok, Putina jsme nezastavili, Putin je rozjetý jako utržený vagon naložený olovem.

Vrátím se k videu, které expremiér retweetoval a kde řidič mluví o dlažebních kostkách a vyhnání Fialy ze Strakovy akademie. Představuju si, co se bude dít na podzim. Jak se bude Babiš chovat, až Rusové - Rusové, nikoli Fiala, nikoli Rakušan, nikoli Bartoš - zastaví dodávky plynu.

Mám obavy, že šéf ANO bude dál a ještě mnohem víc štvát lidi proti vládě, jen aby dosáhl svého. Na Česko z výšky kašle. Stává se z něj den ze dne nebezpečnější politik. Putinovské svinstvo hází na Fialu. Děs.

Jaké je jádro voličů Andreje Babiše? Takto se za něj bili na mítinku v Břeclavi v květnu: