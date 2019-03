Kvůli mobilním datům se demonstrovat nebude. U nás tak pivní vesty za levnější pivo

Francouzské zdražení benzinu odstartovalo protesty žlutých vest. Ceny mobilních dat v České republice nestartují vůbec nic.

Na francouzských cenách benzinu, které vloni na podzim spustily protesty žlutých vest, a cenách mobilních dat v České republice, které už řadu let nespustily prakticky vůbec nic, můžeme sledovat rozdíl mezi Čechy "štípejte na nás dříví" a obyvateli země galského kohouta.

Francouzi rádi vyjadřují názory v ulicích, kvůli důležitým i méně důležitým věcem. Velkou francouzskou revolucí způsobili důležité politické změny, které se promítly postupně v celé Evropě. Ukončily dobu nedotknutelnosti krále, od té doby musel mít panovník vůli lidu.

V posledních měsících se protestuje proti prezidentu Macronovi, který zrušil daň pro bohaté a pak chtěl ještě (pravděpodobně ve jménu větší ekologie) uvalit daň na palivo. A Francouzi poslechli svůj odvěký instinkt a vyrazili do ulic.

V České republice si nás trojka operátorů (O2, Vodafone a T-Mobile) natírá na prsa svými obřími cenami mobilních dat, které ministryně průmyslu Nováková (ANO) omlouvá v duchu "můžete si za to sami, protože moc používáte Wi-Fi". WTF? Nepoužíváme ji třeba PRÁVĚ PROTO tak moc? Ten argument vůbec nedává smysl, ale to už dnes každý ví.

Kdyby takové vysvětlení nabídla Nováková Francouzům, vyrazili by s ní mobilní vrata od Bastily ještě dřív, než by stačila domluvit.

Protestovat je důležité a měli bychom protestovat víc. Politici tím dostávají okamžitou zpětnou vazbu. Pseudoargumenty typu, že protestovat se nemá, protože tím zpochybňujeme výsledky voleb, jsou nesmysl. Přece i volič nějaké strany nebo politika může být nespokojený s tím, jak si počínají.

Jasně - benzin je důležitější. Lidi ho potřebují víc než data, aby se dostali do práce, na nákup, pro děti ze školky. Princip je ale stejný. Když se Francouzům něco nelíbí, jdou do ulic. Co my? My nic moc. Politici a byznysmeni zkouší, co vydržíme. Necháváme se utáhnout na nudli. Operátoři argumentují, že ceny jsou vysoké kvůli vysokým nákladům na pořízení mobilních frekvencí a výstavbu sítí. Analýza Hospodářských novin ukázala, že to prostě není pravda.

Dělají si z nás legraci? Podle analytika Martina Cakla čeští operátoři v Evropě vynikají v poměru zisku a svého jmění. O2 třeba dokázala zhodnotit rekordních 36 procent svého majetku, Vodafone zhodnotil 17 procent a T-Mobile 14 procent. Takovými čísly se nemohou pochlubit ani mateřské společnosti. No úplné chudinky jsou tady v Česku ti operátoři, museli investovat do sítí!

Ruku na srdce, za co by šli někteří z nás do ulic stejně jako Francouzi za benzin? Jediné, co by mohlo vyvolat nepokoje, je zřejmě zdražení piva. Pivní vesty, nebo taky vesty od piva, známe se, občas to ukápne, by určitě vehnaly strach do tváří politiků - strach o jejich politickou kariéru, ale i o svůj život. Provokovat první pražskou pivní defenestraci si nikdo nedovolí. Kdo by se chtěl proletět oknem na střepy rozbitých půllitrů dole na ulici?