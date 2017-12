Zeman 2013 by Zemana 2017 nepoznal. Dnes se bratří s Okamurou, vzývá extrém

9. 12. 2017

Dvě různé postavy, proměna neuvěřitelná. Od demokrata k extrému. Nelze Babišovi závidět, že je na tomhle člověku tak strašně závislý.

Prezident Miloš Zeman v sobotu zavítal na konferenci hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury. Žádný jiný špičkový politik nepřijel. Ani Andrej Babiš, jehož ANO za vydatné pomoci SPD ustavilo sněmovnu. Jen Zeman, ale o to bylo to setkání přátelštější, kolegiálnější. Prezident ve své řeči kladl důraz na oslovení "kolegové" a pravil, že strany nelze rozlišovat podle toho, jestli jsou první, nebo druhé třídy. Zacitoval českou klasiku, Branibory v Čechách, "My nejsme lůza, my jsme lid".

To byl hlavní smysl Zemanovy návštěvy u Okamury, ono "my", vy, SPD, a já, Zeman, nyní tvoříme jedno my. Prezident jel splynout se stranou, jež je extremistická, jel to dát Česku i světu najevo. Jeho minulý favorit, Strana práv občanů, zemanovci, propadá ve volbách, tak si našel novou družku.

Nejel na konferenci okamurovců přímo požádat, poprosit o podporu v prezidentské volbě, to nebylo potřeba. On tam vplynul a splynul, ač také otcovsky pár věcí extremistickým dětem vyčetl. Podstatou návštěvy, na niž člověk zíral s ustrnutím, bylo veřejně vyznané, vychutnané splynutí s extrémem. Jako by tento starý, od svých dřívějších postojů odervaný politik lidu říkal: Tohle jsem teď já.

Zeman Okamurovi poděkoval za stanovisko k přesunu americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma (shoduje se s jeho postojem). A zkritizoval "zbabělou" Evropskou unii, jež prý dělá vše pro to, aby propalestinské teroristické hnutí mělo převahu nad hnutím proizraelským.

O den dřív se Zeman na přesunu české ambasády do Jeruzaléma neshodl s Babišem. Ten je proti a podle Hradu se dosud "neorientuje v zahraniční politice". Se šéfem ANO se Zeman neshoduje ani v referendu o vystoupení z EU, oproti Okamurovi. Viditelně se přiklání k SPD, to je nyní jeho favorit, dobře cítí, že tam najde větší souznění než v hnutí ANO.

Zeman extrém normalizuje. Vzpomeňme si na 17. listopad 2015, jaký odpor vyvolalo jeho vystoupení s xenofobem Konvičkou na Albertově. Jaké pohoršení to vzbudilo. Jet na konferenci SPD je to samé v zeleném (pardon, v hnědém), ale mnoha lidem už to připadá normální.

Jenže není. Sledujeme nenormální, nebezpečný vývoj české politiky, který nás ohrožuje i na Západě. Okamurovci jdou proti EU, mnozí jejich poslanci jsou orientováni na Kreml; nejen poslanec Koten sdílel prokremelské dezinformační weby. To je snaha o obrat české politiky, stejně jako prosazování přímé demokracie. Podívejme se, jak hlasování o brexitu poškodilo Británii!

Bez médií, autoritářsky

Zeman prodělal proměnu nejen fyzicky, ale především psychicky. Když se stal prezidentem, vyvěsil na Hradě evropskou vlajku. Dnes stojí proti EU. Okamurova strana, se kterou si tak notuje, volá "ne diktátu Bruselu" a chce z unie vystoupit, "odejít po anglicku".

V jedné části projevu před SPD Zeman mluvil, aniž jmenoval, o kandidátu na prezidenta Drahošovi a jeho varování před ruskou hybridní válkou, jež zasahuje i Česko: "Myslím, že jsme se nedávno stali svědky šíření poplašné zprávy, když někteří politici, nebo kandidáti na politiky, oznámili, že naši voliči v minulých parlamentních volbách byli ovlivněni zahraničními rozvědkami." - Poplašná zpráva? Tento vliv řeší celá EU, to není fake news.

Dál: "Nuže dobrá, oni neřekli, jestli ruskými, nebo americkými, i když asi mysleli spíše ty ruské, nicméně já to považuji za drzou urážku českých voličů, kteří mají vlastní rozum, vlastní hlavu a kteří se nenechají manipulovat, nenechají si vymývat mozky, natož nějakou zahraniční rozvědkou, a ostatně ani si nedovedu představit, jak by se to dělo."

Neředěný populismus: moudrý volič se nedá zblbnout. Jak je tedy možné, že lidé po internetu šíří jednu lež za druhou? Legrační jsou i věty, že si Zeman "nedovede představit, jak by se to dělo". Buďme si jisti, že si to představit dovede. Copak sám neřekl, že víc věří ruskému ministru zahraničí Lavrovovi než NATO? Co je to jiného než ruská propaganda, ruský vliv?

Důležitá okolnost Zemanovy návštěvy u extremistů: na konferenci SPD nebyla vpuštěna část médií, hnutí udělalo selekci, kdo píše kriticky, měl smůlu. Avšak i vpuštění novináři, ti nekritičtí, nebo méně kritičtí, únosně kritičtí, směli pobýt, jen když mluvil Okamura a Zeman, pak museli stejně ven.

Pohrdání veřejnou kontrolou, autoritářské manýry. Toto Zemanovi plně vyhovuje, on zas odmítá chodit do debat, má TV Barrandov, kde žádná otázka na tělo nehrozí, kde moderátora taky otcovsky peskuje (či drbe pod krkem).

Zeman 2013 byl zcela jiný, než je Zeman 2017. Dvě různé bytosti, proměna neuvěřitelná. Od demokrata k extrému. Nelze Babišovi závidět, že je na tomhle změněném člověku tak strašně závislý. Ještě horší je to pro Česko, návštěva Zemana u Okamury nám krutě uškodila.