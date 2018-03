Inaugurace: Zeman dál vyorává svoji nenávistnou brázdu v českých dějinách

před 1 hodinou

Miloš Zeman musí být nejen jiný než Václav Havel, ale také jiný než Václav Klaus, chce dokázat, že na něj opravdu jen tak nezapomeneme. Smutné.

Inaugurační projev Miloše Zemana: nic nenávistnějšího, zavilejšího jste od českého prvního ústavního činitele neslyšeli. Těsně poté, co slíbil na svou čest, že bude úřad "zastávat v zájmu všeho lidu", jednoho občana republiky označil za "velkou skvrnu" a jal si vyřizovat účty s médii, která jsou k němu kritická. Část přítomných během útoků odešla z Vladislavského sálu. Nepamatuji si, že by se něco podobného dříve stalo.

Pokud nějaký nevyléčitelný optimista očekával, že se Zeman po těsném vítězství v lednu 2018 změní, mýlil se. Jeho druhé období na Hradě je předznamenáno ještě hlubším rozdělováním, rozřezáváním společnosti, dalším ničením soudržnosti. Nulová velkorysost, vyřizování si účtů a absolutní neschopnost unést jiný názor, odlišný pohled na věc.

Nejdřív chválil sebe. Řekl, že si zvolil své speciální téma, jím bylo "setkávání se s občany" a "jsem rád, že účast na našich setkáních byla hojná a diskuse byla velmi, velmi zajímavá", řekl. Pochlubil se, že za pět let uskutečnil "více než čtyři tisíce setkání, a tak je to dobře, protože prezidentský úřad je místem setkávání se".

Ano, v tomto se Zeman stal fenoménem, do zemí EU, na Západ jezdil poskrovnu, nebyl příliš zván, není uznáván, vyhýbají se mu, ale doma si to vynahrazoval jízdami po republice: od roku 2013 vedl permanentní předvolební kampaň. Nevídané.

Zajímavé a cenné by bylo popsat, kde nebyl, kam nejezdil, kdo ho nepozval, kterou spojeneckou zemi zanedbal. I to je totiž onou zemanovskou brázdou v dějinách, co nedělal a dělat měl.

Pochválil se za "ekonomickou diplomacii", již vyměnil za ochranu lidských práv. Spočítal, že na cestách do zahraničí jej doprovázelo "18 podnikatelských misí, kterých se zúčastnilo více než 700 podnikatelů". Za pět let je to málo; tři až čtyři mise za rok? Slabota.

Když je řeč o ekonomické diplomacii, nemělo by nám uniknout, že se inaugurace neúčastnil Zemanův čínský poradce Jie Ťien-ming, předseda společnosti CEFC, který je zřejmě nyní v Číně vyšetřován. Právě na komunistickou Čínu Zeman nejvíc orientuje onu ekonomickou diplomacii.

Jedna velká skvrna

V projevu sdělil, že vliv ekonomických mafií zeslábl. Pravil však: "U nás je stále ještě jedna velká skvrna a ta skvrna se jmenuje Zdeněk Bakala." Nechce se věřit, že ta slova veřejně, při nejslavnostnější příležitosti, vyřkla hlava státu. Bakala, majitel serveru, na nějž přispívám, nebyl odsouzen. Obvodní soud v Praze od loňského července projednává kauzu privatizace těžební společnosti OKD.

Útok na Bakalu měl jediný smysl: útok na média, jež se prý pokoušejí manipulovat veřejností. "Noviny, jako jsou Hospodářské noviny nebo týdeník Respekt nebo server Aktuálně.cz, jsou ve vlastnictví Zdeňka Bakaly. A tyto noviny nás každodenně poučují o tom, jak se máme chovat. Podle mého názoru novinář, který bere peníze získané tímto způsobem, by neměl mít naši úctu a neměli bychom ho brát vážně."

Zeman manipuluje. Zmíněná média rozlišují mezi zpravodajstvím a komentářem, kdo je sleduje, ten to ví. Podstatné ovšem je, že jsou to média kritická, ani hradní, jako třeba TV Barrandov, ani babišovská.

Zeman: "Samozřejmě že kritika, která se týká mediální sféry, se nedá redukovat pouze na Bakalovo mediální impérium. A není to ani kritika pouze papírových médií, je to například i kritika veřejnoprávní České televize."

Pozoruhodná shoda, majitel TV Barrandov Soukup tuto i minulou středu zuřivě útočil na veřejnoprávní ČT, uváděl přitom mnoho nepravd a dezinformací. TV Barrandov je ovšem zemanovská, probabišovská televize, takže v pořádku.

Zeman: "Snažme se tedy, abychom dokázali rozlišit novináře, kteří hledají pravdu, od novinářů, kteří hledají senzaci, a domnívám se, že patří úcta těm prvním a neúcta těm druhým." Matení pojmů, relativizace. Pravda v Zemanově slovníku značí podporu jemu, Okamurovi, Ondráčkovi, Babišovi a Filipovi.

Během útoku na nezávislá média část hostů odešla ze sálu. Jako první se zvedla dáma - a zaslouží si naši úctu -, Miroslava Němcová z ODS. Dala jasně najevo, že nechce být účastna špinění občanů ve Vladislavském sále.

Co máme od Zemana čekat? Stačí ocitovat jednu jeho větu: "Hodlám pokračovat v tom, co jsem dělal v minulosti." Ano, z projevu to čišelo, dál bude maximálně dělit společnost, nadbíhat autoritářům, podporovat SPD, KSČM a ANO (pokud bude Babiš poslouchat).

Čtvrtek 8. března se stal letošním nejsmutnějším dnem. Zeman dál vyorává svoji nenávistnou brázdu v českých dějinách, proto postavil havlovskou zahraniční politiku lidských práv na hlavu a spojil se s čínskými komunisty, proto ničil ČSSD, co mohl, proto se spojil s extremisty. Musí být nejen jiný než Havel, ale také jiný než Klaus, chce dokázat, že na něj opravdu jen tak nezapomeneme. Smutné. Tragické.