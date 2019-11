Zeman dělá z Mináře magora, Babiš pohrdá mladými. Odporné

Je naprosto logické, že lidé výročí sametu spojují s odporem k Babišovi, Zemanovi, KSČM a dalším antievropským, antizápadním politikům, hnutím a stranám. Není v tom žádný rozpor, naopak, demonstrace vycházejí z podstaty a ducha sametu.

Jak hodnotí spolek Milion chvilek pro demokracii a jejího předsedu Mikuláše Mináře tandem Miloš Zeman a Andrej Babiš? Neuctivě. Tvrdší vyjádření, jak jinak, poskytl prezident Zeman. Na otázku Parlamentních listů, zda by se byl ochoten setkat s Minářem, řekl: "Rozhodně ne, protože já se setkávám pouze s duševně normálními lidmi." Andrej Babiš zase hodnotil setkání Milionu chvilek s opozičními stranami takto: "Opozice na tom musí být fakt bídně, když jim tady dává instrukce šestadvacetiletý nedostudovaný student a říká jim, co mají dělat. To teda dopadli."

Prezident de facto řekl, že Minář není duševně normální. Odtud plyne, že 250 až 300 tisíc lidí přijelo do Prahy za duševně chorým člověkem. Podobné metody používali estébáci a kágébáci za komunistů, dělali z lidí případy pro psychiatra, aby se jich zbavili. Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk k tomu na Twitteru napsal: "Upomíná to na sovětskou praxi psychiatrizace názorových oponentů."

Zeman zároveň říká, že občanská starost o zemi, v níž žiju, představuje duševní vykolejení. Domyšleno, blázni byli všichni demonstranti na Letné jedna i dvě, bláznovství je chtít kontrolovat politiky. Nebo to zjednodušme, magor je každý, kdo se Zemanem nesouhlasí, to zní asi nejpřesněji. A klasika, Zeman Mináře uráží, ale zároveň by se s ním netroufl veřejně setkat, chová se jako slaboch.

Zatímco Zeman zpochybňuje rozumové schopnosti Mináře (Milionu), předseda vlády Babiš se standardně drží svého zažitého, do kůže zadřeného pohrdání mladými ("šestadvacetiletý nedostudovaný student"). Známe to, piráty pohrdavě nazývá "kluky", pirátovi Jakubu Michálkovi letos v březnu při interpelacích poradil: "Zkuste se nejdřív živit poctivě a vraťte se potom do politiky a potom nám to můžete ukázat. Vy o reálném životě nevíte vůbec nic." Jeho pravá ANOruka Jaroslav Faltýnek se Michálka v televizi pohrdavě tázal "kolik je vám let".

Namachrované staré páky, kterým žádní mladí nebudou nic říkat. Babiš připomíná tajemníka Městského výboru KSČ v Praze Miroslava Štěpána, který v ČKD 23. listopadu 1989 řekl: "… v žádné zemi, v žádné zemi ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické neexistuje to, aby patnáctiletý děti určovaly, kdy má odejít prezident nebo kdy má přijít a kdo jím má být. A to se bohužel stalo."

Problém ANO zřejmě tkví v tom, že marketéři Babiše neuhlídají, když mluví přímo. Proto se dopouští znovu a znovu té velké chyby a staví se nad mladé lidi, peskuje je, poučuje. Možná to dokonce dělá schválně, aby potěšil podobně naladěné staré, kteří na mladé nadávají. Každopádně je to vážná chyba, jíž by se politik neměl dopouštět.

Ať neotravují…

Zeman i Babiš zároveň vyznávají zjednodušenou formu demokracie, tedy demokracie jednou za čtyři roky (jen při volbách). Zeman o Milionu chvilek řekl před demonstrací toto: "Neustále opakuji, že tito lidé jsou poraženi. Jsou poraženi, protože neuspěli ve volbách, a já jim radím, ať přestanou zbytečně otravovat a místo toho jdou k volbám." Tak jistě, oba pány demonstranti jistě otravují. Ale poraženě nevypadají. Další citace Zemana: "Počkáme si, kolik jich tam bude. Za další bych chtěl konstatovat, že Andrej Babiš měl ve volbách 1 a půl milionu hlasů a já jsem měl 2 miliony 850 tisíc hlasů. Proti tomu je účast na Letné nepatrný zlomek."

Komická úvaha, kdyby na Letnou přijelo 2 miliony 850 tisíc demonstrantů, šéf milionářů Mikuláš Minář už by nebyl adeptem na blázinec? To by se s ním snad oba pánové bavili? Za tím výrokem cítíme známou výhradu proti demonstracím, takové to "chcete měnit výsledek voleb", případně "vyhrajte volby a pak se starejte".

Kam vede redukce demokracie výhradně na volby, jasně předvedla doba opoziční smlouvy, jednoho z největších českých politických podvodů polistopadové éry. Zeman a Klaus (ČSSD a ODS) změnili volební zákon a z části občanů udělali voliče druhé či třetí kategorie. Uzákonili antidemokratický prvek, který, hle, trest, nyní obě ty strany poškozuje.

Zeman se vyjádřil i k načasování Letné 2: "… demonstrace proti vládě by neměly být spojovány s oslavami 17. listopadu, protože to je prosté zneužívání odkazu 17. listopadu 1989." Podivuhodná úvaha, neboť sametová revoluce přece byla hnutím proti komunistům a estébákům, proti sovětské okupaci Československa, pro jeho návrat na Západ.

A co se dnes děje? Komunisté a stalinisté drží u moci vládu premiéra, který byl v KSČ (tím se dnes nepyšní, ale s KSČM klidně spolupracuje) a podle mnoha svazků donášel StB, byl jejím agentem. Prezident, samozřejmě taky bývalý komunista, zase podněcuje referendum o vystoupení z EU (tedy odchod ze Západu), podporuje ruskou hybridní, antiEU válku a vší silou podporuje premiéra exestébáka. Pak je přece naprosto logické, že lidé výročí sametu spojují s odporem k Babišovi, Zemanovi, KSČM a dalším antievropským, antizápadním politikům, hnutím a stranám. Není v tom žádný rozpor, naopak, demonstrace vycházejí z podstaty a ducha sametu.

Redukce české demokracie na dva dny jednou za čtyři roky je nebezpečná. Pohrdání mladými je mimořádně stupidní, "psychiatrizace" občanských oponentů se jeví jako vysloveně odpudivá a odporná.