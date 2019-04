Zeman v Číně nazval Česko „vzteklým červeným kouskem“. Uráží svou zemi, neslýchané

Pro českého premiéra Babiše musí být bolestné a ponižující pozorovat, co prezident Zeman v Číně provádí, jak nás znovu a znovu zrazuje.

Pátá návštěva Miloše Zemana v Číně skončila. Jak ji vidět? Zeman stojí ne na české, nýbrž na čínské straně. A do země středu jel jako jakýsi vyslanec firmy PPF, nikoli české vlády a českých občanů. Pro premiéra Babiše to musí být další hořké sousto. Prezidenta neovládá, Zeman si dělá, co chce, urval se z ústavního řetězu, uzurpoval si velký díl zahraniční politiky, jedná za vládu i proti ní. Komunistický, moderně totalitní režim prezidenta Si Ťin-pchinga permanentně omlouvá, naopak Česko neváhá kvůli firmě Huawei urazit.

Aby svoje antizápadní směřování potvrdil, sešel se v Pekingu krátce i se svým "přítelem", autoritářem, ruským prezidentem Vladimirem Putinem.

O váze Miloše Zemana v čínské politice vydala symbolické svědectví společná fotografie účastníků Druhého summitu Pásu a cesty. Český prezident na ní stojí zachycen úplně vlevo, nikde v centru asi 45členné skupiny. Uprostřed mávají Putin a Si Ťin-pching. Smutný pohled, Zeman se tolik snaží a výsledek velmi trapný. Pro tyhle týpky má cenu jen jako poskok, figurka zrazující Západ.

Čínské televizi CCTV před odletem do Číny řekl: "Jsem hluboce přesvědčen, že ekonomika totiž není nic jiného než konsekvence a efekty politických rozhodnutí." Ponechme stranou ekonomickou hodnotu toho výroku. Zemanovo rozhodnutí otočit Česko od ochrany lidských práv k Číně přineslo minimální ekonomický efekt, z původně v roce 2016 slibovaných 200 miliard se urodil jen zlomeček, nyní je nám slibováno o řád méně, 20 miliard.

Ano, v Číně uspěla firma Home Credit, PPF, Petr Kellner, Zeman však vyhlíží nikoli jako prezident západní, suverénní země, ale spíš jako Kellnerův a Si Ťin-pchingův nástroj.

Trpí slabostí pro megaprojekty (Hedvábná stezka) a pro čínské firmy. Opět se bil jako lev za firmu Huawei, opakovaně ji podpořil, Česko se prý chová "servilně", když ji náš Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) kritizuje. Zemana nezajímá, že podle několika čínských zákonů je firma povinna pracovat pro čínské tajné služby, tedy že ohrožuje českou národní bezpečnost.

Antihavel na desátou

Na adresu Česka Zeman řekl: "Uvnitř Evropy je takový vzteklý červený kousek, to je země, která je proti Huawei." O vlastní zemi hovoří jako o "vzteklém červeném kousku"? Tak to už je úplně mimo mísu. Nemá snad ani cenu opakovat, že nás prodal. Česko se podle něj chová servilně (česká vláda, rozuměj). Ve skutečnosti jen dbá na svoji bezpečnost. Notabene jak by se pak mělo nazvat jeho chování vůči totalitní Číně a Rusku? To přece představuje vrchol servility…

Jak se česká "hlava státu" vyrovnala se západní kritikou firmy Huawei? "Pokud jde o čínskou stranu, ta ubezpečila, že technologie společnosti Huawei nejsou využívány ke špionáži a nejsou využívány k takzvaným zadním vrátkům," řekl. Aha, takže oni by mu řekli, že u nás špehují. A v Číně by je pak za to zavřeli či popravili. Asi mu už je úplně jedno, co vypouští přes hradbu zubů.

V sobotu se Zeman sešel s výkonným ředitelem Huaweie Žen Čeng-fejem a vyjádřil naději, že se společnost bude v ČR podílet na digitalizaci, včetně sítí páté generace (5G). Rizika nerizika, kope za Čínu jak zjednaný.

V Pekingu neopomněl napadnout i našeho klíčového spojence, Spojené státy. Po schůzce se svým protějškem Si Ťin-pchingem prohlásil: "Probírali jsme fakt, že v některých případech jak vůči Evropské unii, tak vůči Číně dochází k celní válce, a shodli jsme se na kritice protekcionismu." Zjevně není s to Donaldu Trumpovi odpustit, že ho nepozval do Bílého domu.

Ukázkou, jak se Zemanův projekt Čína nevydařil, se stala firma CEFC. Ocitla se v obřích problémech, její zakladatel a zároveň Zemanův poradce Jie Ťien-ming je doma vyšetřován kvůli hospodářským deliktům, firmu převzala větší státní společnost CITIC. Zeman se však svého poradce nevzdal.

Novinářům prozradil, že se na něj prezidenta Si ptal a že Jie "není ve vězení". Absurdní. Jeho poradce Číňané drží kdoví kde, zmizel, ale "není ve vězení". Zeman se stává čím dál směšnější figurkou. A firmě CITIC věří zase na sto procent, jako dříve CEFC. Komik, který z nás dělá světové blbce.

Blíží se 30. výročí masakru studentů protestujících v roce 1989 na náměstí Brány nebeského klidu (Tchien-an-men) v Pekingu. Při zásahu armády v noci z 3. na 4. června zahynulo nejméně 1300 lidí, podle neoficiálních informací víc, až čtyřnásobek. Zeman k tomuto tématu: "Čína je veliká země, a kdyby došlo k chaosu a k dezintegraci Číny, tak by to mohlo znamenat výraznou destabilitu." Demokratizace prý "má probíhat krok po kroku po etapách".

Zeman je Antihavel na desátou. Pro premiéra Babiše musí být bolestné a ponižující pozorovat, co v Číně provádí, jak nás znovu a znovu zrazuje. Ale netroufne si ani ceknout, vyklidil Zemanovi (a Kellnerovi) čínský prostor. K naší škodě.