Zeman: Soudce je řezník, ale srdcaře z komunálu má šetřit. Rath zaplesá

před 9 hodinami

Co si asi taková mladá soudkyně myslela, když slyšela prezidentova moudra? Jak se cítila při představě, že jí souzený "přijde pod nůž"?

Ve středu Miloš Zeman jmenoval pětadvacet nových soudců, z nich třináct žen. Vypadal nezdravě, unaveně, což lze po intenzivní pětileté předvolební kampani pochopit. Pozoruhodná, zarážející byla "moudra" (tak rady sám nazval), jež mladým soudkyním a soudcům udělil a doprovodil komentářem, že "je okamžitě zapomenete". Popravdě se spíš zdá, že některá ta moudra jen tak nezapomenou.

Zeman mluvil o souzení komunálních politiků. Řekl, že byli v osmdesáti pěti procentech případů soudem osvobozeni. "Chtěl jsem mluvit o tom množství osvobozujících rozsudků komunálních politiků a myslím si, že je to tak správně a že soudci si tady zachovali tvář a nepodlehli vyzývavému nutkání policie, případně státních zástupců, jen je, ty lumpy, odsouděte." (Odtud plyne: soudci, kteří je odsoudili, si tvář zřejmě nezachovali.)

Při jízdách po republice - mimo Prahy - se Zeman setkává se stovkami komunálních politiků a ví, "že drtivá většina z nich jsou srdcaři, kteří tu práci dělají s láskou, někdy za velmi mizivou a mizernou odměnu, a na druhé straně občas se jim třeba i něco nepovede a jsou obviněni z trestného činu".

Zakončil: "Moje poslání je velmi jednoduché, suďte spravedlivě, ale přijde-li vám pod nůž funkcionář malé obce, který trpí úzkostí z toho, že ho zavřou kvůli předražené kanalizaci nebo něčemu podobnému, buďte na něj laskaví a uděláte dobrý skutek."

Na co mladí sudí jen tak nezapomenou? Přesně vymezená skupina obyvatel jim byla předložena jako výjimečná a hodná zvláštní péče: funkcionáři malých obcí, komunální politici. Na ty mají být laskaví, míněno zjevně tak, že je nemají osolit, ale naopak šetřit.

Důvod? Když je chtějí "zavřít kvůli předražené kanalizaci nebo něčemu podobnému", mají udělat "dobrý skutek", přimhouřit oko.

Vypadá to náramně lidsky. Zeman se ovšem stýká především s komunálními politiky plus s Andrejem Babišem (a hrál šachy s Lubomírem Zaorálkem), to byli v dosavadní pětiletce jeho lidé. Plus hradní suita, k níž je, jak známo, mimořádně benevolentní.

Spravedlnost však má mít zavázané oči. Aby neviděla: "Helemese, tenhle starosta, to je ten, co dal Zemanovi tu dvoulitrovku slivovice a vychvaloval ho před místními občany." Aby nevnímala, že má "ke Hradu blízko". Aby souzené vnímala bez politických, klientelistických či jiných vlivů. Aby to u soudu nevypadalo, jako když soudkyně Králová soudila Janu Nečasovou, dříve Nagyovou.

I šíbr krade s láskou

Základem spravedlnosti je, že u ní, jak by řekla Bible, "není přijímání osob", že nerozlišuje. Proč? No, on i ten šíbr, který okrade obec při výměně kanalizace, může krást jako "srdcař, který tu práci dělá s láskou". Navíc, dodejme, se ta kanalizace platí buď z našich z daní (nebo z dotací Evropské unie…).

Vzpomeňme, prosím, s jakou láskou hovořil na prostorových odposleších přehrávaných u soudu bývalý hejtman David Rath s Kateřinou Pancovou, když podle policie přebíral sedmimilionový úplatek: "Takový hezký penízky. Lesklý, takový žlutě, žlutě pěkný. Takový hezký, takový žluťoučký." Srdcař s láskou jako trám. A dodejme, že v obcích, jimž pomáhal (třeba domovská Hostivice), mívali Ratha rádi a byli mu vděční.

Na co ještě mladé soudkyně a zřejmě i mladí sudí nezapomenou, je podivné vyobrazení soudce, jež vyplývá ze slov "přijde-li vám pod nůž funkcionář malé obce". Soudci někdo chodí pod nůž? Je vnímán jako řezník? Poněkud choré, abnormální vyobrazení, není-liž pravda.

Podle Zemana si soudci (zřejmě) v oněch pětaosmdesáti procentech případů neodsouzení "zachovali tvář a nepodlehli vyzývavému nutkání policie, případně státních zástupců".

Tak toto už známe od chvíle, kdy policie poprvé požádala o vydání Andreje Babiše (on tedy není tak docela "komunální" politik) k trestnímu stíhání. Dostala za to od Zemana pekelný kartáč, jedná prý účelově, na objednávku atd. Nyní "vyzývavé nutkání" policajtů rozšířil ještě o dozorující státní zástupce. Pikantní, ti spadají pod ministra spravedlnosti v demisi Pelikána (ANO), který také rád kritizuje policii. Při projevu Zemana ovšem nehnul brvou. Zřejmě souhlasil.

Co si asi taková mladá soudkyně myslela, když slyšela Zemanova moudra? Jak se cítila při představě, že jí souzený přijde pod nůž? Že má šanovat komunální politiky, vždyť jich Zeman zná stovky! Proč nešetřit třeba souzené nezaměstnané? Mladistvé? Srdcaře znásilňovače? Možná ji napadlo: "Tak tohle nám ve škole zapomněli říct." Nebo si řekla: "Až dostanu pod nůž nějakého Ratha, tak ho radši osvobodím, abych si zachovala tvář."

Opravdu moudrá řeč. Návodná. Instruktivní. Obzvlášť v zemi, jež byla v žebříčku americké nevládní organizace World Justice Project čerstvě zařazena na 17. místo ze 113 hodnocených států, přičemž nejlépe hodnocenou kategorií u nás byl stav trestního práva.